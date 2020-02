Hořava je odborník i rebel. Se Spartou chce boj o titul, lanařil ho i Krupp | iSport.cz

V sobotu dopoledne vedl první trénink Sparty. Za zavřenými vraty O2 areny promlouval Miloslav Hořava premiérově k novému týmu. Seznamoval se hráči, rozdával úsměvy. Jako by chtěl hlavně odlehčit napjatou atmosféru krizí zmítaného klubu, jenž za posledních sedm zápasů uhrál jen dva body z 21 možných.

„Tým potřebuje znovu získat ztracenou sebedůvěru. Mužstvo je pořád na třetím místě, v první polovině soutěže hrálo výborně, mají to v sobě. Nemyslím si ale, že by byl tým v krizi. Krize je úplně jiná situace,“ odmítá na první dobrou vyšší stupeň potíží. „Jsem moc rád, že jsem tady, Sparta je klub na špičkové úrovni. Tým má dle mého názoru velký potenciál.“

Jeho asistenty budou prozatím sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Mělo by však jít pouze o dočasnou variantu, trenérské posílení podle výběru samotného Hořavy se řeší. Volbu dalších spolupracovníků nechává vedení Sparty plně v jeho režii.

„Pan Hořava byl pro nás volbou číslo jedna a jsem ráda, že jsme se dokázali rychle domluvit. Považuji ho za náročného a autoritativního, ale zároveň poctivého a empatického trenéra, který dokáže vrátit herní projev našeho týmu na úroveň, kterou od něj všichni očekávají,“ věří generální manažerka Barbora Snopková Haberová. Smlouvu podepsal Hořava do konce příští sezony.

Zkušený 58letý trenér nahradil na lavičce Pražanů německého bosse Uweho Kruppa. Ten Spartu v aktuálním ročníku dlouho držel v extraligovém čele, herní projev se však vedení klubu dlouhodobě nezamlouval. Když po Novém roce přišlo další zhoršení, navíc spojené s výsledkovou mizérií, odhodlali se Ton s Hlinkou k radikálnímu řešení.

Hořava si přeje, aby se jeho družina prezentovala aktivním a dynamickým hokejem. „Na Spartu chodí spousta fanoušků. Byl bych moc rád, aby i za předpokladu, že se zápas nepovede, odcházeli s pocitem, že hráči šli do zápasu naplno a nic nevypustili, neodflákli. Chci, aby šli naši hráči do každého zápasu na krev,“ dodává.

S tápajícím klubem má stále ty nejvyšší ambice. V Holešovicích chtějí stále cílit na titul. „I to byl důvod, proč jsem se rozhodl pro toto angažmá. Většinou jsem přicházel do týmů, které na tom nebyly moc dobře, pomáhal je stabilizovat. Tohle je úplně jiná výzva. Sparta má ale pořád ty nejvyšší ambice,“ říká Hořava.

V této sezoně byl zatím bez angažmá. V minulém roce dokázal skvěle pozdvihnout mátožnou Mladou Boleslav, sršela na něj chvála. Vedení o jeho služby dál stálo, jenže on se z vlastního popudu rozloučil. Lákala ho práce v cizině. Chtěl se profesně vzdělat, jít nahoru. Trenérský džob nesehnal, objel ale několik stáží ve Švédsku.

Paradoxem je, že ho k sobě lanařil i Krupp do Sparty. „Bohužel jsem ale nemohl, protože už jsem měl domluvené aktivity ve Švédsku. Musel jsem odmítnout, i když jsem o to hrozně stál,“ povídá.

Už dříve se také vyjádřil k Němcově působení v rudých barvách. „Uwemu jsem hrozně přál, aby se mu to na Spartě povedlo. Fakt hrozně. Je to výbornej kluk a podle mě i dobrý trenér. Ale mám dojem, že jako cizinec byl na to všechno ve Spartě sám. Podle mě k sobě potřeboval kolegu s podobným smýšlením a náhledem na hokej. Jednoznačně. Mít na pomoc parťáka, který by mu pomohl v přesvědčování českých hráčů jít na to jinak, než jsou zvyklí. To je jen můj dojem.“

Ve Spartě už ale Hořava jednou byl. Přebíral ji po Miloši Holaňovi na konci října 2010, kdy se klub topil na předposledním místě tabulky. Tým kolem Davida Výborného, Petra Tona nebo Michala Broše však ani on nedokázal probudit. Od play off zůstal daleko, nakonec musel hrát potupnou skupinu o udržení. Výsledek? Dvanácté místo a konec spolupráce.

Hořava je známý jako svéráz, s nímž ne každý dokáže vylézt na společnou vlnu. O jeho schopnostech se ale v branži nepochybuje. Je pracant a expert. Když se mu nelíbily kroky hokejového svazu, nebál se ozvat s kritickým hlasem. Proto byl vždy z jejich strany přehlížen, až vloni ho měl v hledáčku Miloš Říha, na spolupráci se však nakonec nedomluvili.

Za buřiče se ale sám kouč nepovažuje. „Rebel nejsem. Jen si dělám věci po svém, protože jim věřím. Rád se přiučím, rád naslouchám, ale vadí mi, když mě poučuje někdo, kdo tomu sám nerozumí. V hokejovém prostředí se už ví, že jsem svůj, trochu šáhlej,“ usmívá se muž, který na jaře 2015 dovedl k titulu podceňovaný Litvínov.

Teď ho mise se stejným cílem čeká v Praze.