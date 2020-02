Potvrzeno! Spartu přebírá Hořava. Spolupracovat bude s Tonem a Hlinkou | iSport.cz

„Pan Hořava byl pro nás volbou číslo jedna a jsem ráda, že jsme se dokázali rychle domluvit. Považuji jej za náročného a autoritativního, ale zároveň poctivého a empatického trenéra, který dokáže vrátit herní projev našeho týmu na úroveň, kterou od něj všichni očekávají,“ uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Hlinka a Ton zůstanou v nejbližší době Hořavovými asistenty. „Volbu jeho dalších spolupracovníků necháváme v jeho kompetenci,“ doplnila Snopková Haberová.

Osmapadesátiletý Hořava vedl už dnešní trénink Sparty v O2 areně a před reprezentační pauzou jej čekají domácí duely v neděli s Kometou Brno a v úterý s Vítkovicemi. Na lavičce Pražanů už působil od konce října 2010, ale jen do závěru sezony. Sparta tehdy skončila dvanáctá.

Sparta má nyní sérii čtyř zápasů bez bodového zisku a z posledních sedmi utkání dosáhla jen na dva body za výhru nad posledními Pardubicemi. Klesla postupně z prvního místa na třetí a před čtvrtým Třincem má jen jednobodový náskok.

„Jsem moc rád, že jsem tady, Sparta je klub na špičkové úrovni. Během prvního tréninku jsem se stihl seznámit s týmem, který má dle mého názoru velký potenciál. Musí pouze najít ztracenou sebedůvěru. Vím, že nastal určitý pokles formy, ale není to nic závažného,“ uvedl Hořava.

Naposledy vedl v minulé sezoně Mladou Boleslav, kterou převzal také v rozehrané sezoně. V polovině října nahradil v Bruslařském klubu Vladimíra Kýhose, ale po sezoně přes zájem Středočechů smlouvu neprodloužil a tým převzali jeho asistenti Radim Rulík a Pavel Patera.

„Moc se těším na první zápas. Většinu svých angažmá jsem začínal během sezony, jsem na to připravený,“ řekl Hořava, který v extralize působil už ve Znojmě, Karlových Varech, Plzni i Litvínově, s kterým v roce 2015 spolu s Rulíkem získali titul. Působil také ve švédském MODO Hockey a německém Wolfsburgu.

„Mužstvo je pořád na třetím místě, v první polovině soutěže hrálo výborně, mají to v sobě. Nemyslím si ale, že by byl tým v krizi. Krize je úplně jiná situace,“ uvedl Hořava a věří ve vzestup.

„Líbí se mi dynamický styl hokeje. Na Spartu chodí spousta fanoušků. Byl bych moc rád, aby i za předpokladu, že se zápas nepovede, odcházeli s pocitem, že hráči šli do zápasu naplno a nic nevypustili, neodflákli to. Chci, aby šli naši hráči do každého zápasu na krev,“ prohlásil.

Věří, že mu na střídačce bude klapat spolupráce s Hlinkou a Tonem. „Mám z nich dobrý pocit. Začali pracovat po klub nedlouho po konci aktivní kariéry, s čímž mám také zkušenost. Budu rád, když jim budu s čímkoliv nápomocný,“ uvedl Hořava.

„Jarda bude mít na starost útočníky, já obránce, což považuji za logické a správné. Spolu s námi bude na lavičce také Petr Ton. Hlavní je, aby měli hráči co nejvíce informací a odvedli nejlepší výkon,“ doplnil Hořava.

Věří, že se Sparta bude prát o titul. „I to byl důvod, proč jsem se rozhodl pro toto angažmá. Většinou jsem přicházel do týmů, které na tom nebyly moc dobře, pomáhal je stabilizovat. Tohle je úplně jiná výzva. Sparta má ale pořád ty nejvyšší ambice,“ řekl.

V týmu se potkal se známými tvářemi. „Znám Honzu Piskáčka, odmala se potkávám také s Vláďou Růžičkou. V Litvínově jsem trénoval také Tomáše Pavelku,“ jmenoval obránce, který se s koncem ledna vrátil z hostování v Litvínově.