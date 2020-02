Dynamo vyhrálo i díky diskutabilnímu pravidlu: Jasný gól. Pozor, tak NE! | iSport.cz

Desítky minut po skončení zápasu si to rozhodčí štrádovali s bagáží přes led. Čekal na ně hlouček hradeckých fans, který jim ironicky tleskal a pak si i zakřičel. Domácí fanoušci byli vytočení. Viděli jasný gól Aleše Jergla na 4:3, viděli ho všichni. Jenže těsně před střelou brankář Pavel Kantor vykopl branku. To byl právě ten problém. Hradecký útočník vystřelil až ve chvíli, kdy se síť se železy posunula. Pravidla takový gól zakazují. Divné? Stoprocentně. Ale zkrátka fakt. Sudí se zachovali správně, což deníku Sport potvrdil i jejich šéf Vladimír Šindler. Čtvrtý gól pak vstřelily Pardubice.

Kolem situace ze 48. minuty bylo hodně živo. „Po tolika letech se člověk zkrátka pořád ještě učí. Když někdo jede sám na bránu a povede se mu klička, gól nemusí platit. To jsem ještě nezažil. Zase jsem o něco chytřejší. Je to škoda,“ komentoval moment hradecký kapitán Radek Smoleňák. Rozčarování v táboře Mountfieldu dávalo smysl. Co měl, sakra, Jergl udělat jinak? Nic. Všechno v pořádku. Taky rozhodčí na ledě si byli jistí, že všechno proběhlo v klidu. Jenže si je zavolal kolega u videa, ať se jedou na situaci podívat.

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 3:4. Východočeské derby rozhodl Mandát

Potíž spočívala v tom, že puk Jerglovu hůl při kličce opustil ve chvíli, kdy Kantor svoji klec na jedné straně vykopl. To pravidla odmítají. „Byli jsme mile překvapení, že se ozval videorozhodčí a sudí si k sobě zavolal. Přemýšleli jsme, jestli si vzít challenge. Výklad pravidla je jasně daný, ale v praxi je to složitější. Nevěděli jsme, jestli už puk opustil hokejku, když branka stála, nebo až po jejím posunutí. Bylo to velmi sporné,“ přidal pohled pardubické lavičky asistent trenéra Michal Mikeska.

Hodně neohebné pravidlo ovšem zkrátka platí. Tečka. „Myslel jsem, že to je gól. Za krále Klacka platilo, že když je branka jenom trochu posunutá, gól neplatí. Dodnes si pamatuju zápas Slavia-Sparta. Sparťani dali gól do prázdný branky, Málič (Roman Málek) vykopl branku a gól neplatil. Byl jsem přesvědčený, že se to už změnilo,“ kroutil hlavou hradecký Petr Koukal. Změnilo, ale jen trochu. Kdyby třeba letěla střela od modré tři sekundy a během té doby by se klec vychýlila z postavení, vše bylo v pořádku. U rychlého Jerglova zakončení? Ne. „Hlava mi tohle pravidlo nebere, tím spíš v téhle době, kdy jsou pravidla upravená proto, aby padaly góly. V NHL mají už brankáři výstroj jak Jirka Králík v dobách největší slávy. Tím spíš tohle pravidlo nechápu,“ dodal Koukal.

Mountfield HK - Pardubice: Smutek v ČPP areně! Mandát poslal hosty do vedení, 3:4

Jan Mandát pak v 52. minutě vstřelil gól na druhé straně a přitáhl zase do Pardubic záchranářské práce, které se v pátek po prohře s Litvínovem dost vzdálily. „Naši hráči podali velmi nadstandardní výkon. Bylo vidět, že mužstvo bojuje, skvělý zápas od nás,“ chválil Mikeska.

Nikdo z Hradce se na těžkou situaci kolem neuznané branky vymlouvat nechtěl. „Měli jsme ten zápas vyhrát i tak, na tomhle gólu vůbec nezáleží. Mohlo by se to hodit jako výmluva, ale neberu to. Měli jsme to zvládnout,“ štvalo Smoleňáka.

PRAVIDLO 98 Pokud bránící hráč posune vlastní branku a tým soupeře dosáhne gólu, gól bude uznán za předpokladu, že: 1. soupeř byl v procesu střelby předtím, než byla branka posunuta, 2. hlavní rozhodčí rozhodne, že by byl puk vnikl do branky, kdyby byla branka zůstala ve své normální pozici.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:42. Šalda, 20:36. Smoleňák, 47:29. Eklund Hosté: 04:12. Kusý, 39:52. R. Kousal, 43:50. Blümel, 51:55. Mandát Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík (A), Šalda, Čáp – Smoleňák (C), Cingel, M. Chalupa – Klíma, Lev, Orsava – Žejdl, Koukal, Perret – Jergl, Kubík, R. Pavlík. Hosté: Kantor (Kacetl) – J. Kolář (C), S. Zacharčuk, J. Zdráhal, Mikuš, Holland, T. Voráček, Ivan – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Tybor, R. Kousal, Vondrka – D. Kindl, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek (A), Blümel. Rozhodčí Kika, Stano – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6617 diváků