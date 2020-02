Hořava o premiéře ve Spartě: Jsem nadšený, že hráči chtějí makat | iSport.cz

Na lavičce Sparty ho fanoušci přivítali potleskem. Před zápasem Miloslav Hořava obešel hráče a povzbudil je k výkonu, jaký O2 arena v posledních týdnech neviděla. Bojovný, s obrovským nasazením, aktivitou a tempem. Proti Kometě sahali rudí po třech bodech. Vedli 3:1, soupeře drtivě přestříleli (39:19). Nakonec ale byli rádi za dvoubodový triumf v nastavení. „Všichni hráli na svoje možnosti,“ těšilo nového trenéra.

Jak jste si užil premiéru na lavičce Sparty?

„Bylo to výborné, moc se mi to líbilo. Byl jsem nadšený z toho, jak hráči chtěli. Jak dřeli. Bylo to bezvadné. Samozřejmě tam byly i chyby, ale při takovém nasazení se časem dají odstranit, nebo aspoň minimalizovat. Věděli jsme, že Brno má skvělé mužstvo, zkušené. Když jim dáme šanci, hned to potrestají, což se taky stalo. Snažili jsme se hrát aktivně. Chvilkama nám to šlo, občas to ale bylo horší. Někdy jsme různě propadali. Gól na 3:2 nás hodně zpražil. Kluci to ale enormní napravili. Remíza byla asi spravedlivá, jsme moc rádi za dva body.“

Cítil jste z hráčů enormní chuť a bojovnost? Takhle Sparta v posledních týdnech nehrála.

„Těžko tohle můžu hodnotit. Mně se ten zápas líbil z obou stran, nebyly tam žádné záludnosti, mělo to tempo. Jestli ti hráči byli víc nebo míň nabuzení, to neposoudím. Souhlasím ale, že nasazení jsem cítil obrovské.“

Jaký byl váš hlavní úkol pro první dny v novém klubu? Uvolnit možná trochu napjatou atmosféru?

„Od toho tady nejsem. To hráči musí sami, je to jejich atmosféra. My jsme tam od toho, abychom jim pomohli, dali nějaké informace a zkusili je dostat do tréninku a práce.“

Co podle vás týmu chybí?

„Nebudu dělat chytráka, jsem tu chvíli. Nedovolil bych si kritizovat bývalého trenéra, že něco dělal špatně. Jsem tady dva tréninky a jeden zápas, nestihl jsem poznat skoro nic. To se mi zatím moc líbilo, hráči byli ochotní pracovat. Nepřemýšleli, jestli se jim daří nebo ne, ale makali. To je příjemné.“

Nechci po vás útoky na bývalého kouče, zajímá mě, co chcete v týmu zlepšit.

„Dobře, řeknu spolupráci v pětkách a reagování na určité herní situace. To bych byl rád, aby se zlepšilo, abychom na tom opravdu zapracovali a ve hře to bylo znát. Do příštího zápasu toho tolik nestihneme, protože hrajeme už v úterý. Tam chci posunout jen detaily. Body ke zlepšení si pak musíme stanovit do reprezentační přestávky.“

Také proto jste asi trochu rozházel útoky, ne? Do první formace k Řepíkovi a Rouskovi šel Sukeľ. Dali tři góly, rozhodli zápas. S nimi jste byl spokojený?

„Jo, šlo jim to. O žádném hráči ale nemůžu říct, že by nějak propadl. To vůbec. Všichni hráli na svoje možnosti.“

Může být vaší výhodou, že roli záchranáře, který přichází do týmu v rozběhlé sezoně, z minulosti dobře znáte?

„Ale já přece nic nezachraňuju, vždyť jsem přišel do třetího týmu tabulky.“

Tak evidentně všechno neklapalo, když vedení Uweho Kruppa vyhodilo a najalo vás.

„Dobře, tohle ale není jedenácté nebo dvanácté místo, na to jsem byl zvyklý před tím. Tohle je úplně něco jiného. Pořád jsou tady nejvyšší ambice, i když to výsledkově v posledních kolech tolik nešlo.“

Mluvilo se o tom, že hráči nemají ideálně natrénovano, že nejsou v kondici. To jste zatím nezaznamenal?

„Znova opakuju, přece po mně nechcete, ať se chovám jako nějaký jouda, který přijde k mužstvu, a bude říkat, že je bez kondice. To v žádném případě. Nezlobte se, ale nebylo by to kolegiální.“

Chci ještě přivést jednoho kolegu. Jméno neprozradím

Jak vůbec probíhala vaše jednání se Spartou, měl jste hned jasno, že kývnete?

„To ani ne, spíš bych řekl, že to bylo celé hrozně narychlo. Neměl jsem moc času o tom přemýšlet.“

Máte už představu o svých asistentech? Oslovil jste už někoho?

„Oslovil, jméno vám ale neprozradím. Byl bych hrozně rád, kdyby přišel. Zatím čekáme, jak se rozhodne. Ještě bych to ale trochu poupravil… nazývá se to asistent, ale já bych si v první řadě chtěl vybrat kolegu. To není asistent, že já budu o všem rozhodovat. S Radimem Rulíkem jsme taky byli vždy rovnocenní partneři. Bylo nám úplně jedno, kdo bude pro veřejnost označen jako hlavní kouč. Teď to mám úplně stejné.“

Ve Spartě jste před deseti lety působil, tehdy to skončilo skupinou o udržení. Také jste tehdy přicházel uprostřed ročníku. Vzpomněl jste si na to?

„Vůbec, pořádně si to nepamatuju. Všechno se strašně rychle mění, je to hrozně dávno.“

Když jste po minulé sezoně končil v Mladé Boleslavi, odcházel jste s tím, že chcete získat zahraniční angažmá. Proč to nevyšlo?

„Byl jsem na třech stážích ve Švédsku. Dostal jsem tam nabídku, která nebyla do nejvyšší soutěže, což by ani tak nevadilo, ale ten tým neměl ambice, aby postoupil. To se mi nelíbilo, takže jsem to odmítnul. Jinak jsem byl ale hrozně spokojený, že jsem tam byl. Viděl jsem výborné věci, dost mi to dalo.“

Takže cíl zdokonalit sám sebe vyšel?

„To nedokážu říct, sám sebe se těžko hodnotí. Spíš jsem viděl, jak se to dělá jinde. Kvůli tomu jsem tam jel.“

Majitel boleslavského klubu Radim Vrbata přiznal, že vás dlouho lanařil zpátky. Uvažoval jste o tom?

„Kontakt tam byl, ale já jsem to klukům řekl, už když jsem odcházel. Radim Rulík s Pavlem Paterou jsou výborní trenéři, nedokážu si představit, že bych jim do toho teď vlezl a třeba jim to i kazil. Řekl jsem, že v žádném případě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:29. Sukeľ, 29:12. Řepík, 30:43. Říčka, 60:58. Řepík Hosté: 19:35. Zaťovič, 40:29. Mueller, 54:01. L. Horký Sestavy Domácí: Machovský (Wolf) – Kalina, Blain, Koistinen, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, M. Jandus – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Pšenička, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), Š. Stránský, Mueller – Vincour, Plekanec (A), M. Erat – Kusko, Rákos, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hejduk, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena, Praha Návštěva 14 518 diváků