Kašpar po debutu za Boleslav: Necítil jsem se ideálně. Vervě dál fandím | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:19. Zbořil, 17:21. J. Stránský, 27:38. Kašpar, 58:28. Najman Hosté: 59:46. Knot Sestavy Domácí: Krošelj (Foltán) – Hrdinka, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Hrbas, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Kašpar, Najman, P. Kousal. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, T. Hanousek, Kolmann, Graborenko, Kunst – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – Valský, A. Musil, M. Zachar – D. Špaček, P. Jelínek (C), Ordoš – A. Dlouhý, Marosz, Šír. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Lučan, Kis Stadion ŠKO-ENERGO Aréna Návštěva 3 893 diváků

Dá se to nazvat snovým debutem?

„Jo, bylo to super. Celý tým hrál výborně. Minimálně první třetina měla rozměry play off, mělo to extrémní nasazení. Výborný hokej.“

Dal jste i gól, ale střela vám asi tolik nesedla. Je to tak?

„Prošlo to tam přes pár hráčů, Dlapič (Ondřej Dlapa) to tam krásně poslal. Chtěl jsem to cpát úplně nahoru, ale netrefil jsem to úplně ideálně.“

Byl to zápas hodně o disciplíně?

„Taky. Bylo tam hodně vyloučení. Dostali jsme se do vedení, oni pak něco zkoušeli, my jsme se bohužel taky nechali vyprovokovat. To se nám do příštích zápasů nesmí stávat.“

Mladá Boleslav - Liberec: První pokus Najmanovi nevyšel, při druhém byl úspěšný, 4:0

Takže bylo důležité udržet nervy na uzdě?

„Jasně. To chce dělat každý tým v každém zápase.“

Hodně vám pomohl první gól už po 19 vteřinách. Dal zápasu jiný ráz?

„Vždycky se hraje líp, když dáte gól hned v prvním střídání. Samozřejmě tomu druhému týmu se to tolik nelíbí.“ (usměje se)

Naskočil jste ve čtvrtém útoku vedle mladíků Ondřeje Najmana a Pavla Kousala. Jak jste si spolu sedli?

„Výborně! Doufám, že jsem jim tam moc nepřekážel. (směje se) Protože se jim letos daří. Vlastně ani nebylo v plánu, že bych hrál. Celé se to rozhodlo asi až nějak po ranním rozbruslení, takže mě nasadili s klukama a super. Když jsem byl v kontaktu s Vencou Nedorostem, tak jsem se kouknul na pár zápasů a kluci hrají výborně. Výborně bruslí, to je jejich výhoda.“

Měl jste být vedle mladých kluků i jako nějaký mentor?

„To ne. Oscar (Flynn) vypadl, nevím, jestli je nemocnej, protože tady byla nějaká viróza, prostě nemohl hrát. Takže si to nemyslím, celé se to udělalo až na ranním rozbruslení, ale jsem rád, že jsem s těmi kluky mohl hrát, protože jak jsem říkal, hrají výborný hokej. Nezastaví se. Je to jednodušší, když člověk dostane puk, otočí se a ví, že tam buď Kousy (Pavel Kousal) nebo Najmy (Ondřej Najman) poletí, budou se snažit uvolnit a chtít puk dostat.“

Mladá Boleslav - Liberec: Hosté se přeci jen dočkali, Knot upravil na konečných 4:1

Celkově to byl výborný týmový výkon. Souhlasíte?

„Co jsem se tak nějak koukal, tak kluci takhle hrají plus minus celou sezonu. A zaslouženě vyhrávají.“

Jak se vám v Mladé Boleslavi zatím líbí?

„Zatím super. Jsem tady pár dní, teď se vyhrálo nad prvním týmem tabulky, takže je to paráda.“

Jak jste nesl konec v Litvínově?

„Samozřejmě je to těžký, ale bohužel i takový je hokej. Už jsem v takových situacích byl. Tak to někdy chodí.“

Na druhou stranu může být příjemnější zahrát si play off, než být pod tlakem ohledně záchrany…

„Jsem litvínovskej, tak je to pro mě těžký. Pořád Litvínovu fandím a budu fandit. Samozřejmě jim přeju, aby to tam dokopali a zachránili se. V Boleslavi mě ale určitě čekají příjemné vyhlídky na play off a na konec sezony.“

Jak jste se udržoval po konci v Litvínově?

„Byl jsem 11 dní bez ledu. Občas jsem si skočil na kolo, chodil jsem plavat a tak. Potom jsem přišel sem a i z toho důvodu jsem nehrál první zápas, neměl jsem hrát ani tenhle. Počítalo se s tím, že naskočím až po přestávce. Změnilo se to, tak jsem se snažil být na ledě jen chvilku a nějak se nezadusit, abych úplně neodpadl.“ (usměje se)

Mladá Boleslav - Liberec: V přesilové hře se trefil Kašpar a zvýšil na 3:0

Takže jste se na ledě asi necítil úplně nejlépe.

„No, ideální to nebylo.“ (směje se)

Berete přesun do Mladé Boleslavi jako svůj restart, nebo jak by se to dalo nazvat?

„Samozřejmě. Kluci tady mají výborný tým, celou sezonu hrají super. Hokej vypadá dobře, věřím, že i lidem se na to dobře kouká, je to rychlý hokej. A myslím, že jsou tady i nějaké cíle na konec sezony.“

Myslíte, že budete pod tlakem? Přeci jen přišel mistr světa…

„To si nemyslím. Kluci tady měli nějaký tým a prakticky celý rok hrají ve vrchní polovině tabulky. Takže myslím, že pod žádným tlakem tady nebudu.“

Jak jste vnímal Mladou Boleslav předtím jako soupeře?

„Přesně tak, jak to vnímám teď, když jsem na její straně. Bruslivý tým, strašně nepříjemnej.“

Budete během reprezentační přestávky sbírat nějaké tréninkové dávky navíc?

„Teď máme pár dní pauzu, pak se na to skočí. Nevím, možná si dám vždycky něco po tréninku. To je na trenérech.“