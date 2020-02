Sport Magazín: super posila Wolski o Třinci, útěku z Polska i zvláštní Číně | iSport.cz

Kanadský útočník Wojtek Wolski vtrhl do extraligy jako uragán. Ve druhém zápase za Třinec proti Zlínu vystřelil hattrick a jednou asistoval • ČTK

Wojtek Wolski vtrhl do extraligy jako uragán, ve třech zápasech si připsal sedm bodů (5+2) • Profimedia.cz

Vletěl do hokejové extraligy jako uragán a hned ukázal, co umí. Wojtek Wolski, kanadský útočník polské krve, sype v třineckém dresu góly a pro páteční Sport Magazín svolil k obsáhlému interview. V něm se ohlíží za útěkem z komunistického Polska, oslavami titulu v KHL, bizarními zážitky z čínského angažmá i bezmocí v dočasně ochrnutém těle. Jak vzpomíná na spoluhráče Milana Hejduka, i to se dozvíte ve Sport Magazínu, páteční příloze deníku Sport.