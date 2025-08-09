ONLINE: Liberec - Dukla 2:0, Gabriel hlavou překonal gólmana. Zlín znovu vede
O slovo se hlásí čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. Liberec doma hostí pražskou Duklu. Mladá Boleslav se představí ve Zlíně a Viktoria Plzeň chce získat tři body proti Slovácku. Sobotní program zakončí souboj Slavie proti Teplicím. V neděli jde pak do akce Baník s Karvinou a Sparta přivítá Olomouc. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Šílená chyba gólmana Dukly...pic.twitter.com/XRoYojsHge— Deník Sport (@DenikSport) August 9, 2025
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu