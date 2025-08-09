Předplatné

ONLINE: Liberec - Dukla 2:0, Gabriel hlavou překonal gólmana. Zlín znovu vede

Petr Juliš se trefil proti Dukle
Petr Juliš se trefil proti DukleZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Trenér Dukly David Holoubek během utkání proti Liberci
Trenér Dukly David Holoubek během utkání proti Liberci
David Pech z Mladé Boleslavi a Cletus Nombil ze Zlína
Miloš Kopečný ze Zlína a Solomon John z Mladé Boleslavi
Filip Prebsl z Mladé Boleslavi a Jakub Kolář ze Zlína
Dominik Kostka z Mladé Boleslavi a Lukáš Bartošák ze Zlína v souboji
Tomáš Poznar slaví gól proti Mladé Boleslavi
O slovo se hlásí čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. Liberec doma hostí pražskou Duklu. Mladá Boleslav se představí ve Zlíně a Viktoria Plzeň chce získat tři body proti Slovácku. Sobotní program zakončí souboj Slavie proti Teplicím. V neděli jde pak do akce Baník s Karvinou a Sparta přivítá Olomouc. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta32107:47
2Slavia32105:27
2Zlín32105:27
4Olomouc32103:17
5Karviná32014:26
6Jablonec31204:25
7Plzeň21106:24
8Liberec31116:64
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Dukla30211:32
12Ml. Boleslav20115:61
13Ostrava20111:21
14Slovácko30121:31
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

