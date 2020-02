Energie ztrapnila Kometu. Zabojujeme o šestku, burcuje Vondráček | iSport.cz

Karlovy Vary - Kometa Brno: Vondráček prostřelil z levého kruhu Čiliaka a zvýšil na 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Výhra 9:1 nad Kometou. Nepotřebujete štípnout?

(úsměv) „Ani ne. Nijak zvlášť bych to nepřeceňoval. Oni nás minule u nich smetli úplně stejně. Jsem rád, že jsme jim to oplatili, bez nervů vyhráli a pošetřili nějaké síly na neděli, kdy nás čeká Sparta. Jsme hlavně rádi, že jsme se na Kometu dotáhli v tabulce.“

To je pravda. Na šesté Brno teď díky výhře ztrácíte už jen dva body.

„Je to klišé, ale tohle byl opravdu zápas o šest bodů. Bylo hrozně důležité ho zvládnout, věděli jsme to. Budeme o šestku dál bojovat, bylo by pro nás neuvěřitelné dostat se rovnou čtvrtfinále.“

Nebyl jste až překvapený, jak výrazně jste nabitého soupeře dokázali svou aktivitou předčít?

„Trochu jo, my ale ani jinak hrát neumíme. Máme všechno založené na bruslení a pohybu. Bylo strašně důležité, že nám to tam napadalo takhle parádně už v první třetině. V posledních zápasech se nám to nedařilo, teď se k nám ale štěstí zase otočilo čelem.“

Upřímně, nemrzí vás, že neklapla desítka? Šance jste na to měli.

„Bylo by to samozřejmě krásné, ještě o trochu hezčí. Vůbec jsme na to ale nekoukali.“

S Kometou jste měli dobře rozehraný už první vzájemný domácí zápas. Ještě ve třetí třetině jste vedli 2:0, nakonec jste ale odešli bez bodu. Mluvili o tom trenéři?

„Ano, o první přestávce na to přišla řeč. Měli jsme náskok tří branek, ale věděli jsme, jak silný soupeř proti nám stojí. Řekli jsme si, že nesmíme ustoupit od naší aktivní hry. Což se nám povedlo a přineslo to úspěch. Minule jsme se zatáhli a Kometa nás potrestala.“

Karlovy Vary - Kometa Brno: Exhibice Energie! Parádní přihrávku Grígera uklidil do branky Rachůnek, 9:0

Vy jste v Brně strávil s přestávkami předešlých sedm let své kariéry, dvakrát jste tam slavil titul. Jsou pro vás zápasy s tím soupeřem hodně speciální?

„Určitě, přiznám se, že jsem pořád trochu víc nervózní. Strašně se na to ale vždycky těším. Prožil jsem tam super roky, mám tam spoustu kamarádů. Vždycky je to specifické. Už jsem ji ale pár hrál, takže si zvykám.“

Můžete mluvit z vlastní zkušenosti, je to opravdu tak, že si v Brně říkají, že jim začíná sezona až v play off a základní část chtějí pouze se ctí odehrát?

„Přesně tak to je. Tohle jsem tam zažil. Je to jiné, v Česku specifické. Až před koncem základní části se vždycky začala sestava víc ladit na play off. Pak se přepnulo do jiného módu a rázem to byla úplně jiná Kometa, která byla schopná každého přehrát. Že my jsme je dneska porazili 9:1, vlastně vůbec nic neznamená.“

Čím to, že ten tým dokázal vždy přepnout na jiný režim a zvýšit obrátky?

„Je to dáno tím zkušeným týmem. Navíc se to nikdy moc neobměňovalo, byl tam klid na práci, nikdo nepanikařil. Tým držel po kupě dlouhou dobu, byl vždycky jen doplněný o nějaké top rozdílové hráče, kteří zapadli.“

A co tréninky? Slyšel jsem, že se Kometa během základní části zrovna nepředře.

„S tím úplně nesouhlasím. Na přelomu kalendářního roku se začalo vždycky trénovat víc. Tak, aby byly síly na play off. Bylo to i na úkor pár výsledků v základní části. V play off se z toho pak ale těžilo. Myslím, že podobně je na tom Kometa teď.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa Brno 9:1. Nečekaný debakl! Rachůnek bral čtyři body

Karlovy Vary - Kometa Brno: Výsledek je pro hosty až moc krutý, uznal domácí kouč Mariška

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Stříteský, 09:16. O. Beránek, 10:33. Vondráček, 23:54. Flek, 33:33. Vildumetz, 38:46. Šenkeřík, 46:26. T. Rachůnek, 50:28. Skuhravý, 51:21. T. Rachůnek Hosté: 53:11. Plekanec Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Weinhold, M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – V. Polák, Černoch, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Čiliak (40. Vejmelka) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Baranka – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Jenyš, Kusko, M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4365 diváků

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 36 68 43 2 36 181 2. Michal Birner 18 35 53 36 11 8 123 3. Libor Hudáček 25 27 52 43 21 22 142 4. Tomáš Rachůnek 23 26 49 45 4 10 104 5. Martin Zaťovič 27 18 45 44 1 22 106 6. Pavol Skalický 17 24 41 43 24 36 87 7. Roberts Bukarts 15 23 38 41 -7 42 123 8. Jakub Flek 14 23 37 45 8 0 115 9. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 10. Radan Lenc 20 16 36 44 8 12 97 Zobrazit celou tabulku