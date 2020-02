SESTŘIHY: Ostuda Komety, ve Varech vyhořela 1:9! Pardubice utekly ze dna | iSport.cz

Hradeckou demolici rozjel Ondřej Kovařčík

Hradec nastoupil bez brankářské jedničky Mazance i beka Zámorského, ale povzbuzen minulou výhrou na ledě Sparty a měl první velkou šanci. Perret si bekhendovým blafákem roztáhl Štěpánka, ale minul branku. Domácí poté udeřili z nenápadné akce: k Ondřeji Kovařčíkovi se odrazil puk a bekhendem ho plácl pod břevno. Hradec následně ustál se štěstím přesilovku soupeře, když Wolski a Růžička trefili tyč.

Wolski přesto brzy zvýšil. U mantinelu vyhrál souboj s Cibulskisem, vybruslil do do středu hřiště a prosadil se střelou do horní části branky. Hradci patřila další střídání, vytvořil si několik šancí, ale jejich aktivitu uťal třetím gólem Hrňa parádní střelou do víka. Gólman Lukeš jen rozhodil rukama, opět neměl nárok.

Třinec přišel v minulém kole o vedení 2:0, hrozně sehrál právě druhou třetinu. Tentokrát dlouho pozorně bránil, ale ve 32. minutě zapomněl na Koukala. Zkušený útočník vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony, ale Štěpánek je sklapl včas. K úžasu všech neskončila gólem ani šance Orsavy, před kterým zívala prázdná branka, ale trefil tyč.

Závěr druhé třetiny patřil domácím a Marcinko po výborném pasu Růžičky zvýšil. Oceláři ještě promarnili 49 sekund přesilovky pět na tři. V závěrečné části neproměnil domácí kapitán Adamský únik. Brzy na to ale využil přesilovou hru Chmielewski, jehož přihrávku si srazil do vlastní branky Šidlík.

Utkání se poté dohrávalo hlavně v útočném pásmu Třince i díky dalším dvěma početním výhodám. Štěpánek tak bez problémů uhájil čisté konto, navíc Adamský z dalšího brejku ještě podtrhl druhou nejvyšší domácí výhru Ocelářů v sezoně.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Vážím si těchto bodů po nepříliš vydařeném utkání s Boleslaví. První třetina dala šmrnc našemu výkonu, byli jsme v ní velmi dobří a mohla skončit vyšším rozdílem. Hradec ve druhé zabral a vytvořil si šance, ale Kuba Štěpánek byl velký a podržel nás. Utkání zlomila čtvrtá branka, snížila hostujícímu týmu šanci dostat se zpátky do zápasu. Ve třetí třetině jsme si vedení zkušeně hlídali a zaslouženě jsme vyhráli."

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Třinec vyhrál zaslouženě, v zápase dominoval. Ráz utkání určila první třetina, ve které nás domácí přehrávali pohybem, v osobních soubojích a vytvořili si komfortní náskok. Ve druhé části jsme si vypracovali nějaké gólové příležitosti, ale nenaložili jsme s nimi dobře a postupně se projevila kvalita Třince. Výsledek je jednoznačný, a to měli domácí ještě spoustu dalších šancí, ve kterých nás podržel Štěpán Lukáš."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:19. O. Kovařčík, 10:47. Wolski, 14:38. Hrňa, 36:23. Marcinko, 49:46. Chmielewski, 59:51. Adamský Hosté: Sestavy Domácí: Štěpánek (L. Daneček) – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Chmielewski, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Hrňa. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Žejdl, Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Lev, Orsava – Perret, Klíma, Jergl – R. Pavlík, Koukal, Kubík. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 367 diváků

Bulíř sestřelil Berany

Do zápasu vstoupili lépe hosté, šance Zachara a Jelínka ale zlikvidoval brankář Kašík. Zlínští se ocitli pod tlakem, který však dokázali ustát. Jejich chvíle přišla po liberecké hře v šesti, přesilovku křížnou ranou k tyči využil Šlahař.

Vyrovnat mohl Ordoš, Kašíka ale osamocený neprostřelil. Lépe si v deváté minutě vedl Birner, který tečované nahození od modré čáry uklidil do sítě. Krátce před přestávkou lídr tabulky skóre otočil. Domácí gólman se při zákroku dostal mimo svou pozici a kotouč do odkryté branky "uklidil" Bulíř.

Třetí trefu Bílých Tygrů měl v početní výhodě na hokejce Lenc, Kašík dokázal vleže zakročit. Znovu inkasoval po polovině utkání, kdy ho podruhé překonal Bulíř.

Zlínu, který postrádal zraněného útočníka Fořta, se směrem dopředu příliš nedařilo. Při dorážce Dufkova pokusu neuspěl Šlahař. V ještě větší příležitosti pak selhal Sedláček. Jeho únik zakončený bekhendovým blafákem zmařil pohotový Hrachovina.

Na začátku třetí třetiny pálil z voleje Honejsek, Hrachovina se však stačil včas přesunout. Riskantní rozehrávku libereckého brankáře vzápětí nepotrestal Herman. V 53. minutě hosté navýšili svůj náskok. Rozjetý Musil si položil Kašíka a zamířil do prázdné branky. Beranům se ještě povedlo snížit, odraženou střelu Gazdy poslal za Hrachovinu útočník Dufek. Více zdramatizovat zápas však nedokázali.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Vyhrál lepší tým. Víc k tomu říct nechci."

Patrik Augusta (Liberec): "Utkání jsme dobře začali, drželi se na puku, ale neproměnili jsme šance. I po inkasované brance jsme pokračovali ve svém hokeji, což bylo důležité. Druhou třetinu jsme odehráli výborně. Ve třetí části jsme jen soupeři nechtěli darovat šanci na zdramatizování zápasu, zvládli jsme to skvěle."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:24. Šlahař, 53:51. Dufek Hosté: 08:36. Birner, 18:58. Bulíř, 30:38. Bulíř, 52:39. A. Musil Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Buchta, M. Novotný, Gazda – J. Ondráček, Fryšara, Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Dufek, Claireaux, Herman – Popelka, P. Sedláček, Kubiš (A). Hosté: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, Havlín, T. Hanousek (A) – Birner, L. Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, M. Zachar – L. Krenželok (C), P. Jelínek, Ordoš – J. Vlach, A. Musil, Valský. Rozhodčí Hradil, Obadal – Lučan, Kis Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4 436 diváků

Pardubický útěk ze dna zařídil Látal

Domácí po nečekaném středečním vítězství v Brně nastoupili sebevědomě a veledůležitou bitvu o záchranu rozehráli lépe. Z jejich úvodní aktivity vzešel gól Šišovského, který tři sekundy po skončení přesilové hry tečoval Schleissovu střelu od modré čáry a mohl se radovat ze svého prvního gólu v české extralize.

Zatímco v úvodní desetiminutovce Vítkovice diktovaly tempo, pak přišla studená sprcha. Ze zrcadlově stejné situace Pardubice dokázaly vyrovnat Poulíčkem, který před Svobodou sklepnul Mikušovu střelu.

Jen 57 sekund stačilo Východočechům na obrat. Vzápětí si sedl na trestnou lavici Bukarts a Kolář přesilovku rychle využil přesným příklepem od modré.

Bylo cítit, že jde o hodně. Utkání neslo atributy play off; velké nasazení, dohrávání, strkanice i pěstní vložky. Pardubice mohly za stavu 2:1 odskočit, ale Poulíčkova střela zazvonila na tyčku.

Tak se zrodil další zvrat. Ve 29. minutě se Hruška prosadil pohotovým zakončením po přihrávce zpoza branky a ve 33. minutě se znovu ujala další teč z osy hřiště, o kterou se tentokrát postaral Mallet.

Domácí však v závěru druhé části nabídli hostům dvojnásobnou početní výhodu, kterou po křížné přihrávce Kousala zužitkoval prudkou ranou pod břevno z voleje Svačina.

Záchranářské drama gradovalo v závěru, šance byly na obou stranách. Ale klíčovou akci sehráli ve 48. minutě hosté a kombinaci Kusého a Zacharčuka dokončil Látal.

Domácí v závěru byli blízko vyrovnání, ale Romanova střela v 58. minutě skončila na tyči, a hned vzápětí prudce snížil vítkovické šance svým vyloučením faulující Schleiss. Vítkovice i v oslabení riskovaly bez gólmana a patnáct sekund před koncem inkasovaly do prázdné branky ze Svačinovy hokejky.

Ohlasy trenérů

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Dobře jsme začali, vstřelili jsme vedoucí gól, ale potom hosté začali hrát velice dobrý hokej. Nějak jsme to otočili, nicméně jsme se dostali do mnoha vyloučení, což hráči zacloumalo. Do třetí třetiny jsme šli za vyrovnaného stavu, stačilo hrát trpělivě, ale dostali jsme zbytečný gól a nezvládli jsme zápas, který jsme chtěli zvládnout. Je to fakt, musíme se připravit na další zápasy."

Michal Mikeska (Pardubice): "Pro nás jedno ze stěžejních utkání. Nezačali jsme ho úplně nejlíp. Během prvních deseti minut jsme Vítkovicím nabídli dva úniky, dostali jsme jeden gól, ale naštěstí jsme to po desáté minutě srovnali a otočili jsme skóre. Ve druhé třetině se Vítkovice dostaly do vedení, ale my jsme jim to znovu dokázali vrátit. Třetí třetina byla mírně nervózní, přesto jsme ji zvládli velice dobře. Hráči to zvládli psychicky i mentálně. Celý závěr zvládli velmi dobře a vezeme tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:19. Šišovský, 28:21. Hruška, 32:12. Mallet Hosté: 10:19. Poulíček, 11:16. J. Kolář, 37:28. Svačina, 47:16. Látal, 59:45. Poulíček Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Dočekal, Werbik, T. Kubalík – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Šišovský, Hruška, Schleiss – Dej (A), R. Veselý, Mallet. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Ivan – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Pešina, Pražák – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 039 diváků

Čtyřbodový Rachůnek (2+2) vedl výprask Komety

Do prvních výraznějších šancí se dostali hosté, Vincour ani Rákos však brankáře Novotného nepřekonali. A domácí následně v rozmezí tří minut dali utkání ráz.

Nejdříve se v 8. minutě trefil Stříteský, o dvě minuty později opět Realistic Aréna explodovala poté, co Beránek projel přes celé kluziště a podruhé překonal Čiliaka. Kalich hořkosti si Brno dopilo v 11. minutě, když zkoprnělou obranu Komety potřetí potrestal Vondráček.

Trenér Komety Zábranský si vzal oddechový čas, k obratu však své svěřence nenabudil. Brno sice v první třetině již neinkasovalo, ve druhé části se ale domácí opět prosazovali. Eratovo vyloučení potrestal Flek. Snížit mohli Horký, Plekanec nebo Vincour, ani jeden z nich však Novotného překonat nedokázal.

A tak přidali další gól domácí. Vildumetz objel branku, Čiliak se nestihl včas přesunout a karlovarský útočník se radoval z premiérové branky v extralize. Ve 39. minutě se poté v přesilovce trefil obránce Šenkeřík.

O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto. Západočeši ale ve třetí části přidali další tři góly, když se dvakrát prosadil nejproduktivnější hráč týmu Rachůnek, a jednou kapitán Skuhravý. Hosté se prosadili až v 54. minutě, kdy připravil Novotného o možné čisté konto Plekanec. Zápas tak skončil stejným výsledkem jako na konci prosince, kdy však 9:1 vyhrálo Brno.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Stříteský, 09:16. O. Beránek, 10:33. Vondráček, 23:54. Flek, 33:33. Vildumetz, 38:46. Šenkeřík, 46:26. T. Rachůnek, 50:28. Skuhravý, 51:21. T. Rachůnek Hosté: 53:11. Plekanec Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Weinhold, M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – V. Polák, Černoch, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Čiliak (40. Vejmelka) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Baranka – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Jenyš, Kusko, M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4365 diváků

Krize Rytířů nebere konce

Domácí se do velké šance dostali již po 20 sekundách hry, kdy se před Cikánka prosadil Nahodil, kladenský brankář ale svůj první zákrok v zápase zvládl. Aktivní domácí se v 6. minutě dostali do přečíslení dva na jednoho, Musil však přestřelil branku. Za svoji aktivitu byla Olomouc odměněna následně. Po Jaroměřského přihrávce do středu hřiště otevřel skóre Ostřížek.

O druhou branku Hanáků se poté postaral po samostatném úniku Irgl. Kladno se k ohrožení Konráda dostalo až v přesilové hře před koncem první třetiny, olomoucký brankář byl ale vždy pozorný. Nejtěžší zákrok předvedl Konrád 30 vteřin před koncem první části po chybě Vyrůbalíka, kdy se musel rychle přesouvat od jedné tyče k druhé.

Po sérii vyloučení na začátku druhé třetiny se hra srovnala a Olomouc přidala třetí branku. Obránce Jaroměřský se neunáhlil se střelou, objel branku hostů a i s přispěním odrazu od bránícího hráče zasunul puk za brankovou čáru. Stejná věc se pak málem podařila také Musilovi, Cikánek tentokrát dokázal zasáhnout. Dobrý zákrok si připsal také proti teči Vodného po chytrém Valentově nahození. Další ojedinělá šance hostů přišla opět až v přesilové hře. Konrád vykopával puk po závaru před brankou až na poslední chvíli.

Ve třetí třetině se před Cikánka natlačil Handl, zakončil ale jen do kladenského brankáře. V polovině třetí třetiny mohl zvýšit olomoucké vedení Olesz, ale Cikánek si připsal další dobrý zákrok. Zasáhnout už se však hostujícímu brankáři nepodařilo proti střele Buriana, kterého ke skórování vybídl přihrávkou na osu hřiště Káňa.

Následně došlo ke střídání brankářů, ze hry ale odstoupil mírně kulhající Konrád. Jeho náhradník Lukeš následně zlikvidoval Bláhův nebezpečný pokus. Skóre už se poté nezměnilo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:31. Ostřížek, 11:24. Irgl, 25:24. Jaroměřský, 51:15. Burian Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (52. Lukáš) – Škůrek, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek (A), J. Knotek, Olesz – Vodný, Handl, Skladaný. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – O'Donnell, Stach, Jágr – Zikmund, Vampola (C), Hovorka – Redlich, Machač, Š. Bláha – Melka, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Zbyněk Kubičík, Peter Stano – Marek Hlavatý, Vít Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 36 68 43 2 36 181 2. Michal Birner 18 35 53 36 11 8 123 3. Libor Hudáček 25 27 52 43 21 22 143 4. Tomáš Rachůnek 23 26 49 45 4 10 104 5. Martin Zaťovič 27 18 45 44 1 22 106 6. Pavol Skalický 17 24 41 43 24 36 87 7. Roberts Bukarts 15 23 38 41 -7 42 123 8. Jakub Flek 14 23 37 45 8 0 115 9. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 10. Radan Lenc 20 16 36 44 8 12 97 Zobrazit celou tabulku