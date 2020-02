Irgl je profík, polevení nehrozilo. Olomouc i díky němu myslí na osmičku. Nebo šestku? | iSport.cz

Před dvěma týdny se nic neřešilo víc: Zbyněk Irgl jde zachránit mateřské Vítkovice. Bomba, posila do finiše jako hrom! Když pak zkušený kanonýr po olomoucké výhře nad Zlínem přišel mezi novináře a vysvětloval dojemné loučení s fanoušky tím, že chce pomoct milovanému klubu, bralo se to za hotovku.

Překvapivou, ale z lidského hlediska pochopitelnou. I příznivci Mory to vzali, byť s těžkým srdcem.

Jenže Erik Fürst, šéf Hanáků, nakonec Irgla domů nepustil.

Po předchozích větách bývalého reprezentanta to působilo trochu zvláštně, ale jako generální manažer na to měl u hráče pod smlouvou absolutní právo. A ukázalo se to jako správný tah. Zbavit se největší hvězdy a ještě ve prospěch konkurence? City stranou, smysl by to nedávalo.

Fürst věděl, že i když svému nejproduktivnějšímu borci návrat zatrhne, bude nadále dělat pro Olomouc maximum. Žádné polevení, nebo dokonce trucování, které v současnosti předvádí fotbalista Sparty Martin Hašek, nehrozilo.

Irgl je stoprocentní profík, dříč, jenž se i na prahu čtyřicítky pro svého chlebodárce rozdá, i kdyby kolem něj létaly lákavější nabídky odjinud. Proto je respektovaný, proto stále patří mezi nejlepší.

V pátek večer proti Kladnu to opět ukázal nádherným (patnáctým) gólem. Kohouti nedali Jágrovi a spol. ani čuchnout a potvrdili současnou fazonu, díky které už se nemusejí koukat pod sebe.

Jasnou výhrou 4:0 dali razítko na účast v desítce, teď může Irgl se svými spoluhráči pomýšlet i na víc. Osmička by bodla, protože začínat předkolo play off, které se hraje na tři výhry, dvakrát doma, to se prostě hodí.

Ale pozor, Olomoučtí jsou v takovém laufu, že mohou za chvíli ťukat i na bránu šestky, kde momentálně trůní Kometa. Rozdíl šesti bodů není vzhledem k rozpoložení obou týmů vůbec nic. Přestože je nyní čeká papírově smrtelný los, problém s obíráním favoritů fakt nemají.