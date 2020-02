Jandač zvedá Spartu: Zas mě to chytlo! Jaký je Hořava a co dělá Hlinka? | iSport.cz

Josef Jandač se poprvé po svém návratu do Sparty postavil na střídačku během utkání • Michal Beránek (Sport)

Josef Jandač se poprvé po svém návratu do Sparty postavil při zápase na střídačku vedle Miloslava Hořavy • Michal Beránek (Sport)

Time out! Ani oddechový čas vybraný Josefem Jandačem nepomohl Spartě ke srovnání stavu proti Mountfieldu HK • Michal Beránek (Sport)

První úkol splnili. Nová trenérská dvojice Miloslav Hořava – Josef Jandač pozvedla Spartu. Pět zápasů, čtyři výhry. Navíc zlepšený herní projev. „Snažíme se najít, co bude hráčům nejvíce sedět. Mužstvo ale pořád poznáváme,“ přiznává Jandač. V rozhovoru pro iSport Premium také popisuje roli sportovního manažera Jaroslava Hlinky na střídačce a vyzdvihuje chuť týmu pracovat.

Původně už v této sezoně nikde trénovat nechtěl. Nakonec ale Josef Jandač (51 let) přijal nabídku Miloslava Hořavy, který ho oslovil, aby s ním spolupracoval ve Spartě. Teď má za sebou rovné dva týdny. A návratu do známého prostředí rozhodně nelituje. „Zase mě to chytlo,“ říká bývalý kouč národního týmu.

Říkal jste, že jste jako medvěd, který se probouzí ze zimního spánku. Už jste se tedy stoprocentně probral?

„Už ano. Byl jsem na to zvyklý od národního mužstva. Když nějaký čas nekoučujete, chvilku trvá, než se do toho dostanete. Potřebujete si trochu oťukat hráče, aby si na vás zvykli. Jak je střídáte, posíláte na led. Některé kluky jsem neznal, takže jsem se učil jména. Nakonec se do toho dostanete rychle, pecka pro hlavu je jen ten první den, když do toho naskakujete.“

Jak zatím funguje vaše spolupráce s Miloslavem Hořavou v trenérském tandemu?

„Dobře, opravdu to zatím šlape. I v přípravě na zápas. Řekneme si, kdo se na co zaměří, rozdělíme si úlohy, co kdo pak hráčům sdělí.“

Přišly už nějaké neshody a výměny názorů?

„Zatím ne. A myslím, že to ani nepřijde. Na naší první dlouhé schůzce jsme oba odkryli karty, bavili jsme se o všem možném. Cítím, že je to v pohodě. Pohled na hokej jsme si vyjasnili. Kdybychom si nesedli, tak bychom do toho nešli. Obohacujeme se navzájem.“