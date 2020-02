SESTŘIHY: Kladno padá na dno, gól Jágra nepomohl. Liberec prohrál 1:2 | iSport.cz

Jaromír Jágr si před zápasem roku s Pardubicemi dal pořádně do těla se svým pověstným závažím • Pavel Mazáč / Sport

Útočník Kladna Brendan O´Donnel nakoukl do pardubické střídačky • Pavel Mazáč / Sport

Pardubický forvard Martin Látal (vpravo) slaví gól do branky Kladna • Pavel Mazáč / Sport

SOUHRN | Klíčový zápas o holý extraligový život nezvládli a ponořili se hlouběji do bahna. Kladenští hokejisté nezvládli před vyprodaným stadionem veledůležitou bitvu s Pardubicemi, se kterými prohráli 2:5 a po desáté porážce v řadě padli na poslední sestupové místo tabulky. Litvínov zvládl důležitou bitvu o záchranu, když přehrál Hradec Králové 5:4 po nájezdech. Vedoucí Liberec byl zaskočen venku Olomoucí, se kterou prohrál 1:2. Šanci na poskočení na druhé místo tabulky nevyužila Plzeň, která prohrála ve Vítkovicích 1:3. Třinec si venku poradil s Karlovými Vary, který rozstřílel 6:2.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 27 5 2 12 162:115 93 2. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 3. M. Boleslav 47 21 7 6 13 140:114 83 4. Plzeň 46 24 2 7 13 145:123 83 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 46 19 5 6 16 130:140 73 7. K. Vary 47 16 8 4 19 158:142 68 8. Olomouc 47 17 5 6 19 109:121 67 9. Mountfield 46 17 5 5 19 115:118 66 10. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Pardubice 47 13 3 9 22 111:151 54 13. Litvínov 46 13 3 8 22 131:157 53 14. Kladno 47 13 3 6 25 114:158 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Návrat Godly ani trefa legendy neodvrátila 10. porážku v řadě

Do sestavy domácích se po čtyřzápasové pauze zaviněné zraněním vrátila brankářská jednička Godla a pro Rytíře to byla psychická vzpruha. Po opatrnějším úvodu se do první výraznější šance dostal v 6. minutě Vampola, ale neuspěl stejně jako na druhé straně Zacharčuk.

Střelecky aktivnější byli hosté, blíže k brance však bylo Kladno. Zatímco Godlu vystrašil jen Vondrka, jenž místo zakončení ještě přihrával, Kantora prověřil Austin. Redlich poté v 15. minutě trefil tyč.

Ve druhé třetině se již bezbrankový stav změnil. Po několika šancích na obou stranách skórovali jako první hosté. Šest sekund po skončení přesilové hry otevřel skóre osamocený Látal. Podruhé se Dynamo prosadilo o dvě minuty později, když v oslabení udeřil Harju, jenž vyjel zpoza Godlovy branky a stejně jako Látal si připsal sedmou trefu sezony.

Hned na začátku závěrečné dvacetiminutovky se snažil individuální akcí snížit Jágr, ale Kantor byl opět připraven. Ve 42. minutě navíc překvapil Godlu střelou od modré čáry Mikuš a přiblížil Východočechy důležité výhře. Rytíři ale nesložili zbraně a v přesilovce se jim podařilo snížit. Austinovu střelu dorazil Zikmund.

Pardubice ale získaly tříbrankový náskok brzy zpět. Kousal sice trefil v přesilovce jen tyč, v 53. minutě však Godlu překonal počtvrté Svačina. Jágr sice dokázal opět snížit, čtrnáctý gól kladenské legendy však domácím k obratu nepomohl. Poslední slovo měl naopak Tybor, při jehož gólu si navíc Godla zřejmě obnovil zranění.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:16. Zikmund, 54:13. Jágr Hosté: 31:30. Látal, 33:39. Harju, 41:34. Mikuš, 52:24. Svačina, 56:13. Tybor Sestavy Domácí: Godla (57. Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A) – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – O'Donnell, Stach, Melka – Hovorka, T. Kaut, Hajný – Š. Bláha. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Oliva – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Lacina, Hodek – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Bek Doudera složil Energii dvěma góly

Od úvodního vhazování duelu týmů z hrany první šestky se hrál ofenzivní hokej. Hosté se ujali vedení již ve třetí minutě, když Stránský střelou mezi betony využil přesilovou hru při vyloučení Emingera. Západočeši odpověděli stejnou mincí o tři minuty později, a to při vyloučení autora úvodní branky. Střelu Stříteského od modré čáry tečoval Gríger.

Vývoj zápasu mohl otočit Kohout, ale jeho nájezd zlikvidoval pozorný gólman Kváča. V deváté minutě po Douderově střele neudržel strážce domácí branky Bednář puk ve své náruči a pro Vránu už nebylo problémem vrátit vedení na stranu Ocelářů. Kuriózní situace nastala ve 14. minutě, když puk vyhozený hosty takřka přes celé kluziště zazvonil o tyč domácí branky.

Šance na srovnání se pak naskytla Polákovi, který dnes hrál jubilejní 200. extraligový zápas, ale ani on v samostatném úniku na hostujícího gólmana nevyzrál. V 19. minutě naopak napřáhl Galvinš za modrou čárou a jeho střela skončila potřetí za dnes nepříliš jistým Bednářem.

Třinec si do poloviny utkání udržoval převahu, kterou potvrdil ve 28. minutě gólovou střelou od modré čáry Gernát. Po čtvrté inkasované brance - i s přispěním častých vyloučení Ocelářů - zvýšili Karlovarští aktivitu. Povzbudila je navíc trefa naděje, když ve 31. minutě prudkou střelou z prostoru mezi kruhy snížil obránce Eminger.

Další velkou příležitost ke zkorigování nepříznivého stavu zápasu měl při přečíslení dvou na jednoho opět Polák, ale jeho přihrávku na najíždějícího Šika obětavě zlikvidoval třinecký obránce.

Závěrečná dvacetiminutovka již probíhala zcela v režii Třince. Nejdříve ve 47. minutě prostřelil Bednáře popáté Doudera. A ten samý hráč v 52. minutě využil přesilovku pět na tři po zkratu karlovarského Vondráčka, který po úderu do oblasti hlavy a krku obdržel od rozhodčích trest na pět minut a navrch i osobní trest do konce utkání.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:6. Přestřelka pro Oceláře, dvěma góly a asistencí pomohl k výhře Doudera

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:13. Gríger, 30:49. Eminger Hosté: 02:35. M. Stránský, 08:54. P. Vrána, 18:42. Galvinš, 27:11. Gernát, 46:32. M. Doudera, 51:08. M. Doudera Sestavy Domácí: Bednář (Hamrla) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (C), Gríger, Flek – Kohout, Vildumetz, O. Beránek – V. Polák (A), T. Mikúš, Šik – Koblasa, Černoch, Vondráček. Hosté: Kváča (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Novotný, Dravecký (A) – Polanský. Rozhodčí Pražák, Šindel – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4048 diváků

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Gulaš vystřelil 33. gól, pro výhru Vítkovic ale lépe pálil Mallet

První třetina přinesla vyrovnanou bitvu, ve které ale více gólových možností měli domácí. Už ve čtvrté minutě poslal parádním pasem Hruška do sóla Šišovského, ale jeho bekhendovou kličku Frodl kryl. Odkrytá branka zívala v sedmé minutě rovněž na Tršku, ten však z brankoviště puk do sítě dostat nedovedl.

Gól ale mohl padnout i na druhé straně. Domácí si v 16. minutě špatně rozebrali střední pásmo a průnik osamoceného Mertla zlikvidoval až Svoboda. Vzápětí si ostravská hala zbytečně zabouřila nadšením, protože Lakatoš tečoval puk do branky nad úrovní ramen.

Když Schleiss ve 24. minutě promarnil i další vítkovickou šanci, stihl Ostravany trest. Prakticky z protiakce využili Bukartsovy chyby Mertl s Gulašem, který překonal Svobodu a zaznamenal 33. gól v ročníku. Domácí však kontrovali poměrně rychle a po pěti minutách vyrovnal pohotovým volejem Mallet.

Hra i šance se nadále přelévaly. Werbik mohl v 33. minutě skóre otočit, ale jeho pokus zmařil Frodl. Ujal se až Romanův únik, který v čase 40:55 skončil druhým gólem.

Záhy se domácím mohlo dýchat ještě lépe, ale Kubalík překombinoval přečíslení tři na jednoho. Koncovku si Plzeň zkomplikovala zbytečným vyloučením v 57. minutě. Po oslabení ještě stihla na poslední minutu odvolat Frodla z branky, tu však devět sekund před koncem trefil Mallet.

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 3:1. Gulaš dal 33. gól v sezoně, ale domácí otočili skóre dvěma brankami

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:32. Mallet, 40:55. O. Roman, 59:51. Mallet Hosté: 24:57. Gulaš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Frodl (Tomáš Král) – Pulpán (A), Čerešňák, Jank, Jánošík, Vráblík, L. Kaňák, Houdek – Rob, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, P. Zdráhal – Kantner, Heřman, Pour – Vracovský, Kolda, Malát. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Po divoké přestřelce slaví stoupající Verva

Domácí šli do vedení ve třetí minutě. Miškář přihrál Cingelovi, který ranou z první překonal Januse. Za 109 vteřin zvýšil v početní výhodě Jergl, který tečoval Eklundovo nahození od modré. O chvilku později mohl přidat třetí gól Hradce Králové při samostatném úniku Koukal, který však trefil pouze tyč.

Místo toho se radovali hosté. Helt vyřešil přečíslení dva na jednoho přihrávkou na skórujícího Jarůška. Tým trenérů Růžičky a Martince v závěru úvodního dějství znovu odskočil na rozdíl dvou branek. Po kombinaci s Jerglem se prosadil Klíma.

Ve druhé třetině vycházela obě mužstva ze zajištěné obrany a soupeře nepouštěla do vážných šancí. Zdálo se, že stav zůstane po dvou třetinách stejný, jenže Verva 20 sekund před koncem prostřední části vstřelila kontaktní gól. Mazanec neudržel Moravčíkovu střelu od modré a Pospíšil snížil z dorážky.

Domácí však po půlminutě třetího dějství skórovali počtvrté. Jergl přihrál Klímovi, jenž před brankou našel osamoceného Perreta a francouzský útočník doklepl puk do prázdné branky. Ani tři Jerglovy body však Hradci Králové nepomohly.

Severočeši se nevzdali a v rozmezí 130 vteřin srovnali. Nejprve zužitkoval přesilovku kanadský útočník Mahbod a nerozhodný stav zařídil střelou zblízka někdejší královéhradecký hráč Jarůšek. V prodloužení měly oba týmy šance na rozhodnutí, ale vítěze nakonec určily až nájezdy. V nich se za hosty prosadili Hübl, Lukeš a Jarůšek.

Oba celky potvrdily, že vzájemné duely v aktuální sezoně jsou bohaté na góly. Ve třech z nich padlo dohromady 28 branek. V úterý se obě mužstva střetnou v Litvínově.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:13. Cingel, 04:02. Jergl, 16:48. Klíma, 40:30. Perret Hosté: 08:03. Jarůšek, 39:40. Pospíšil, 42:45. Mahbod, 44:55. Jarůšek, . V. Hübl Sestavy Domácí: Mazanec (s.n. Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík (A), Šalda, Čáp – Smoleňák (C), Cingel, M. Chalupa – Orsava, Lev, Žejdl – Jergl, Klíma, Perret – R. Pavlík, Koukal, Miškář. Hosté: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Štich (A), Ščotka (A), Kudla, Baránek, L. Doudera – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Jánský, V. Hübl (C), F. Lukeš – Pospíšil, Gerhát, Válek – Helt, Jurčík, Trávníček. Rozhodčí Obadal, Stano – Lučan, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5006 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

Mladíček v brance vychytal lídra extraligy

Teprve osmnáctiletý talent v brankovišti Hanáků čelil hned v úvodních sekundách Ordošově velké šanci. Přestože obstál, už na konci třetí minuty lovil puk ze sítě, když ho z bekhendu překonal stejně starý Rychlovský a slavil první extraligovou branku. Vzápětí ale hráli Olomoučtí přesilovku a už po 22 sekundách ji využil povedenou ranou Pavel Musil.

Z početní výhody pak nedokázali kontrovat hosté a ve 12. minutě jejich gólman Hrachovina znovu inkasoval. Nahodil našel fantastickou nahrávkou od hrazení před branku najíždějícího Klimka, jemuž stačilo jen správně nastavit hůl.

V 15. minutě měli hosté velkou příležitost k vyrovnání. Ondruškův faul znamenal trestné střílení, Bulíře při jeho pokusu ale zastavila Mokrého vyrážečka. Tomeček pak ještě zazvonil na brankovou konstrukci.

Druhá třetina změnu skóre nepřinesla. A nenabídla ani příliš vzruchu před oběma brankami. Domácí se štěstím přečkali situaci z 35. minuty, kdy nebezpečně pálil Šmíd, ale pozorně chytající debutant Mokrý si dokázal poradit. K dorážce se pak nedostal Adam Musil.

Hned v nástupu do třetí části se zaskvěl krásnou nahrávkou Pavel Musil, když z otočky vyslal do úniku Nahodila. Jeho pokus o zakončení bekhendovým blafákem zastavil betonem Hrachovina. Hostující gólman pak na konci 52. minuty udržel Severočechy ve hře při Ostřížkově šanci. Skóre se ale nakonec nezměnilo ani při závěrečné hře Liberce bez gólmana.

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 2:1. Hanáci si vyšlápli na lídra tabulky, zazářil mladičký gólman Mokrý

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:37. P. Musil, 11:50. Klimek Hosté: 02:52. Rychlovský Sestavy Domácí: Mokrý (Hasala) – Valenta, Škůrek (A), Ondrušek, A. Rutar (C), Vyrůbalík, Jaroměřský, Hlaváč – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl (A) – Ostřížek, J. Knotek, Olesz – V. Tomeček, Kolouch, Skladaný. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, Havlín, T. Hanousek – J. Vlach, L. Hudáček, Ordoš – Marosz, Bulíř, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek (C), A. Musil – Rychlovský, Šír, Valský. Rozhodčí Šír, Mrkva – Hlavatý, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4112 diváků

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE