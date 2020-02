Kuriózní zranění! Kucsera narazil do zadku Fryšary, skončil v nemocnici | iSport.cz

Kuriózní zranění! Brněnský útočník Lukáš Kucsera v sobotní dohrávce 47. kola Tipsport extraligy skloněnou hlavou narazil do zadnice Štěpána Fryšary a zůstal nehybně ležet na ledě. Skončil v nemocnici. „Je to něco s krční páteří, ale máme pozitivní zprávy,“ ujistil asistent trenéra Kamil Pokorný. Lepší zprávy pro Kometu? Z marodky jsou zpátky Rudolf Červený, Martin Erat i Petr Holík.

Končila druhá třetina vypjatého moravského derby. Pár sekund předtím vstřelil Pavel Kubiš gól na 3:2 pro Zlín. Lukáš Kucsera se ve středním pásmu natahoval po puku, ale v cestě mu stál Štěpán Fryšara. Nešťastný střet byl na světě, 28letý útočník narazil přímo do zadku zlínského protihráče.

„Jenom jsem cítil náraz do zadku. Pak jsem se podíval za sebe a někdo tam ležel. Ani nevím, čím do mě narazil. Je to strašná smůla, nemohl jsem za to. Vypadalo to blbě, ležel tam strašně dlouho a nehnul se. Bylo mi ho líto,“ líčil Fryšara.

Problémem bylo, že Kucsera byl v tu chvíli hodně skloněný. Po kontaktu zůstal dlouho ležet na ledě, zdravotníci mu dali krční límec a musel být odvezen na nosítkách. Z hrací plochy ho vyprovodil potlesk obou táborů fanoušků ve vyprodaném hledišti.

Krátce po zápase už přišly dobré zprávy. „Hýbal rukama i nohama, to jsou dvě dobré zprávy,“ ulevil si na tiskové konferenci Kamil Pokorný, jeden z trenérů Komety, která nakonec ve třetí třetině zápas otočila a vyhrála 5:3.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:52. Buchta, 22:37. Fryšara, 38:07. Kubiš Hosté: 12:48. Vincour, 37:25. P. Holík, 45:11. Vincour, 48:07. Š. Stránský, 57:19. M. Erat Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Řezníček, Buchta, Gazda – Köhler, Fořt (A), Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec (A), M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Š. Stránský, Kusko, L. Horký – Jenyš. Rozhodčí Hodek, Mrkva – Klouček, Axman Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 27 5 2 12 162:115 93 2. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 3. M. Boleslav 47 21 7 6 13 140:114 83 4. Plzeň 46 24 2 7 13 145:123 83 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 47 20 5 6 16 135:143 76 7. K. Vary 47 16 8 4 19 158:142 68 8. Olomouc 47 17 5 6 19 109:121 67 9. Mountfield 46 17 5 5 19 115:118 66 10. Zlín 47 18 3 4 22 142:136 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Pardubice 47 13 3 9 22 111:151 54 13. Litvínov 46 13 3 8 22 131:157 53 14. Kladno 47 13 3 6 25 114:158 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup