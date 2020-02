Nečekaný Holíkův návrat s gólem. Museli jsme to zkusit. Buď, anebo, řekl | iSport.cz

Osm týdnů nehrál. Bolavé koleno vykurýroval zrovna na derby ve Zlíně, kde hokejově vyrostl. Co znamená Petr Holík pro Kometu, to ukázal v každé přesilovce a také ve 38. minutě, kdy po skvělé souhře první lajny napálil puk pod horní tyčku Kašíkovy branky. „Žiju,“ shrnul suše svůj comeback.

Na svém mateřském ledě se nikdy nebude divoce radovat. Góly do zlínské sítě slaví nenápadně, jen s úsměvem na tváři. V tomto ročníku se Petru Holíkovi na své bývalé parťáky nebývale střelecky daří, ve třech startech se trefil třikrát. Na nahrávače slušný kanonýrský počin. Kometa je hlavně šťastná, že má elitního centra zpátky. „Cítil jsem se jako po dvou měsících bez tréninku,“ usmál se tahoun brněnské ofenzivy.

Všiml jsem si, že jste si střídání moc neprotahoval?

„Ze začátku jsem si dával krátké. Myslel jsem, že si dám dvě střídání v každé třetině a budu čekat třeba na přesilovky. Ale cítil jsem se čím dál líp, takže jsem to odehrál celé. Akorát posledních pět minut už jsem tam nešel, protože jsme potřebovali ubránit výsledek, A já bych toho tolik neubránil.“

Měl jste po dvouměsíční pauze těžké nohy?

„Nohy ani ne, spíš šlo o hlavu. Dlouho jsem nehrál, takže myšlení bez puku a s pukem bylo pomalejší. Načasování, najíždění, rozhodování…Do toho jsem se dostával. Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsem přežil ve zdraví. V soubojích jsem si to hlídal. Radši jsem přemýšlel, kam půjdu a kam ne. Nevím, jak se budu cítit další den. Takovou zátěž koleno ještě nedostalo. Doufám, že to bude lepší a lepší. A v play off stoprocentní. Doufám, že by mě nikdo nechtěl schválně zranit. To by byl hňup.“

Plánoval jste, že naskočíte ve Zlíně?

„Naplánované nebylo vůbec nic. Nevěděl jsem, kdy nastoupím. Záleželo, jak se každý den probudím. Zkoušel jsem to na ledě a na poslední chvíli jsme se s trenéry domluvili, že to zkusím teď. Bylo to čím dál tím lepší. Na tréninku jsem se cítil dobře. Museli jsme to zkusit. Buď anebo.“

Pomohl vám vstřelený gól?

„Hlavně mi pomohla hned první proměněná přesilovka, kdy dal gól Vinnie (Tomáš Vincour). Zajišťovali jsme si šestku a nemůžeme si dovolit ztrácet body. Oni měli taky šanci na šestku. Byl to těžký zápas. Nakonec se to přiklonilo k nám, takže super. Já se ve Zlíně ze svých gólů raduju jen vnitřně. Narodil jsem se tady, nebudu máchat rukama a dělat nějaké šaškárny.“

Čím jste otočili zápas? Ve druhé třetině byl soupeř lepší.

„Hokej je hra chyb. U každého gólu se nějaká stane. My jsme ji udělali, když projel Pája Kubiš. On to vždycky uměl, má šikovné ruce. Zkouší to takhle. Někdy mu to vyjde, jindy ne. Jen si nevěří. (úsměv) Štěstí potřebujete. Já ho měl taky, když to tam kluci vymíchali a já jsem to dostal na krásnou střelu. Vždycky tomu musíte jít naproti.“

