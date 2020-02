SESTŘIHY: Kladno se dál topí, ruplo v Plzni 5:8. Verva slaví v boji o záchranu | iSport.cz

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 47 28 5 2 12 166:116 96 2. Plzeň 47 25 2 7 13 153:128 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 8. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 9. Mountfield 47 17 5 6 19 117:121 67 10. Zlín 47 18 3 4 22 142:136 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 47 14 3 8 22 137:161 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 48 13 3 6 26 119:166 51 Generali Play-off

Při velecenné výhře řádil matador Hübl

Domácí se dostali do vedení již po 82 vteřinách hry. Lukeš našel Pospíšila, který střelou od modré čáry překvapil brankáře Bednáře. Hned v zápětí hrál Litvínov přesilovou hru, ale vyrovnat mohli hosté. Mikúš v oslabení sebral puk Moravčíkovi a uháněl vstříc Janusovi, který ale předvedl výtečný zákrok.

Na druhé straně mohl zvýšit Mahbod, jeho bekhendový blafák skončil vysoko nad horní tyčkou. V osmé minutě prověřila domácího brankáře dvojice Kohout, Beránek, ani jeden ovšem nedokázal Januse překonat. O to se postaral až v 14. minutě aktivní Mikúš, který opět ujel obráncům a tentokrát rychlým blafákem uspěl. Následovala šance Grígera, ale uspěl až v 19. minutě Stříteský, jenž mířil od modré přesně k tyči.

V úvodu druhé třetiny měl šanci obránce Kudla, diváci už zvedali ruce, ale pohotovým zákrokem brance zamezil Bednář. V 29. minutě dotlačil Polák puk za bezmocného Januse, rozhodčí gól neuznali pro postavení hráče v brankovišti. Litvínovské to povzbudilo a Hanzl v 32. minutě připravil vyrovnání pro Gerháta. Již o 51 vteřin domácí vedli. Na konci ukázkové akce byl Trávníček. V závěru třetiny mohl přidat čtvrtý gól Hanzl, ovšem Mikúš na poslední chvíli puk hokejkou tečoval mimo tři tyče.

Domácí mohli hned v úvodních minutách závěrečné části odskočit, ale Mahbod, Lukeš ani Moravčík se proti výtečnému Bednáři neprosadili. To se povedlo až v 47. minutě. Hübl ujel obráncům, naznačil střelu, stáhl si puk do bekhendu a pohotově ho poslal mezi Bednářovy betony. Za pouhých 51 vteřin to bylo opět pouze o branku. Kohoutova střela z mezikruží skončila díky dvojité teči za bezmocným Janusem.

V další šanci byl opět Hübl, tentokrát stál sám před odkrytou branku a nedokázal trefit skákající puk. I díky tomu mohl Černoch vyrovnat. Zpět do vedením pomohla Vervě přesilovka, při hře čtyři na tři se po Pospíšilově přihrávce podruhé prosadil Hübl. Pojistku v podobě šesté branky přidal v 56. minutě po pěkné akci Kudla.

Ohlasy trenérů

Jindřich Kotrla (Litvínov): "První třetina byla velmi špatná. Sice jsme vedli 1:0, ale poté nás soupeř přehrál. Do druhé třetiny jsme stáhli hru na tři lajny, aby se kluci dostali do tempa. Soupeře jsme dostali pod tlak a otočili jsme výsledek. Nemělo by se nám doma stávat, že ze stavu 4:2 soupeř vyrovná na 4:4. Ale byly to pro nás nešťastné góly. Naštěstí teď kluci makají, dřou a dokázali to otočit a získat tři body."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Prohra nás dneska dost mrzí. Nechali jsme na ledě všechno. Bohužel od začátku se utkání nevyvíjelo v naší režii, ale dokázali jsme otočit na 2:1. Měli jsme poté i dost příležitostí. Klíčovým momentem byla neuznaná branka na 3:1. Bohužel jsme poté dostali dva laciné góly. Hráči i pracovali tak, jak měli, dokázali jsme vyrovnat. Bohužel dvěma zbytečnými vyloučeními jsme darovali domácím výhru."

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 6:4. Gólová přestřelka dopadla lépe pro domácí, dvakrát se trefil Hübl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:22. Pospíšil, 31:07. Gerhát, 31:58. Trávníček, 46:57. V. Hübl, 52:26. V. Hübl, 55:28. Kudla Hosté: 13:45. T. Mikúš, 18:12. Stříteský, 47:48. Kohout, 49:07. Černoch Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Štich, Ščotka (A), Kudla, Baránek, L. Doudera – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Hedberg, Gerhát, Válek – Helt, Jurčík, Trávníček. Hosté: Bednář (Horák) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (C), Gríger, Flek – V. Polák (A), Černoch, Koblasa – Kohout, T. Mikúš, O. Beránek – Šafář, Vildumetz, Šik. Rozhodčí Jeřábek, Bejček – Komárek, Špringl Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 695 diváků

Cingel vydřel Mountfieldu bod, nájezdy rozhodl Jeglič

Skóre zápasu se v úvodní desetiminutovce měnilo hned dvakrát. V obou případech se o to postarali kapitáni. Už ve druhé minutě se prosadil hostující Smoleňák, o čtyři minuty později vyrovnal obránce Ševc. Vedení mohl v polovině třetiny vrátit hostům Radovan Pavlík, jeho samostatní únik pokryl brankář Krošelj.

Stejnou šanci měl na druhé straně v prostřední periodě domácí Kousal, ale také Mazanec dokázal udržet puk na betonu ještě před brankovou čárou. Stav zápasu se tak měnil až v samotném závěru třetiny, když přes clonu dvou hráčů neměl Mazanec šanci vidět puk po střele Šťastného.

Domácí ve třetí třetině spíše kontrolovali jednogólový náskok, šancí nebylo k vidění mnoho ani na jedné straně. Brankář Krošelj měl více práce snad jenom při hradecké přesilovce při vyloučení Hrbase. Definitivní pojistku mohli dát Boleslavi při úniku dvou proti jednomu obránci Klepiš se Zbořilem, ale poslední bek Hradce jim šanci dokázal zmařit.

A tak přišel trest. V 58. minutě sice předvedl domácí brankář dva parádní zákroky, na třetí dorážku už ale byl krátký. Mladoboleslavští se ještě snažili branku odvrátit trenérskou výzvou, ale ani ta žádné porušení pravidel neodhalila. Gól Cingela platil. Prodloužení mohl odvrátit hned vzápětí Lunter, ale jeho dělovku vytěsnil vyrážečkou Mazanec.

V úvodu nastavené pětiminutovky byli aktivnější hostě, Krošelj si musel připsat tři dobré zákroky. Na druhé straně se pak vyřítil osamocený Zohorna, ale ani jeho blafák úspěch neslavil. V závěru předvedl nádhernou samostatnou akci Klepiš, ale v zakončení mu sjel puk z hole a muselo se do nájezdů. V základních pěti sériích se trefili domácí Bernad a hostující Cingel. O druhém bodu pak rozhodl v sedmé sérii Jeglič.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 3:2sn. Vyrovnanou bitvu rozhodly až samostatné nájezdy, bod navíc vystřelil Jeglič

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:04. Ševc, 38:16. Šťastný, 65:00. Jeglič Hosté: 01:44. Smoleňák, 57:29. Cingel Sestavy Domácí: Krošelj (Peters) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – P. Kousal, Najman, J. Stránský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Cibulskis – Perret, Klíma, Jergl – M. Chalupa, Lev, Dragoun – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák (C) – Miškář, Koukal, Žejdl. Rozhodčí R. Svoboda, Pražák – Frodl, Kajínek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3822 diváků

Plzeň - Kladno 8:5

SESTŘIH: Plzeň - Kladno 8:5. Rytíři se snažili ze všech sil, ale jedenáctou prohru v řadě neodvrátili

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Kantner, 10:54. Čerešňák, 26:22. Kodýtek, 40:24. Gulaš, 48:01. Jánošík, 55:45. Pulpán, 56:18. L. Kaňák, 59:39. Kodýtek Hosté: 05:27. Š. Bláha, 09:46. Vampola, 17:11. O'Donnell, 41:50. J. Strnad, 47:22. Stach Sestavy Domácí: Frodl (Tomáš Král) – Jank, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Hosté: Godla (Stahl) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Horák, Mrkva – Gerát, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7536 diváků

Kometa - Olomouc 2:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:21. Zaťovič, 40:47. Plekanec Hosté: 21:48. P. Musil, 30:07. Nahodil, 46:11. Olesz, 49:21. J. Káňa Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – M. Erat, Plekanec (A), Červený – Vincour, Rákos, Š. Stránský – L. Horký, Střondala, Kusko. Hosté: Mokrý (Hasala) – Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – V. Tomeček, Kolouch, Skladaný – Handl. Rozhodčí Pešina, Veselý – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG arena Návštěva 7543 diváků

Pardubice - Liberec 1:4

Podrobnosti připravujeme...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:11. Vondrka Hosté: 09:47. L. Hudáček, 52:01. Ordoš, 53:41. L. Hudáček, 57:18. Ordoš Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Blažej – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek, Paulovič. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, T. Hanousek, Havlín – M. Zachar, L. Hudáček, Ordoš – Marosz, Bulíř, A. Musil – L. Krenželok, P. Jelínek, J. Vlach – Rychlovský, Šír, Valský. Rozhodčí Hradil, Kika – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 8535 diváků

