Bernad nachytal kamaráda Mazance. Ze srandy zalezl na střídačku, smál se | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:04. Ševc, 38:16. Šťastný, 65:00. Jeglič Hosté: 01:44. Smoleňák, 57:29. Cingel Sestavy Domácí: Krošelj (Peters) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – P. Kousal, Najman, J. Stránský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Cibulskis – Perret, Klíma, Jergl – M. Chalupa, Lev, Dragoun – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák (C) – Miškář, Koukal, Žejdl. Rozhodčí R. Svoboda, Pražák – Frodl, Kajínek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3822 diváků

(usměje se) „Nevím, jak bych to okomentoval. Mazy se rozcvičoval a už na mě gestikuloval, jestli jedu. Ukazoval, jestli jedu první, nebo druhej. Tak jsem mu ukázal, že první a on ze srandy zalezl na střídačku, že teda nebude chytat. Párkrát jsme už spolu v létě v Písku potrénovali, takže se známe. Přiznám se, že jsem výjimečně absolutně nevěděl, co udělám, protože mě zná a je to pan gólman. Vím, že ho nejde v bráně rozhejbat, takže jsem volil střelu a naštěstí to tam zapadlo pod lapačku.“

Takže jste teď král Písku?

(směje se) „Asi mu to ještě připomenu. Když jsme si podávali ruce, tak mi říkal s prominutím: ‚Ty hajzle, čekal jsem to mezi nohy.‘ A teď když jsem přišel do šatny k telefonu, tak jsem tam měl zprávu od bráchy: ‚No budiž, ale čekal jsem to mezi nohy.‘ Tak koukám, že jsem většinu lidí asi zklamal, tak se omlouvám.“

Sice jste nevěděl, co máte udělat, ale věřil jste si?

„No, jak se to vezme. Když skončilo prodloužení, tak se mě Patýs (trenér Pavel Patera) ptal, jestli pojedu. Většinou kývám hlavou, že jo, ale teď to bylo takový jakože jo. Úplně stoprocentně jsem si nevěřil. A přiznám se, že potom jsem se z toho už posral a řekl, že podruhé už nejedu. Vážně nevím, co bych pak už udělal. Asi bych zase volil střelu a s mým štěstím bych ho tentokrát někam trefil.“

Vítězství nad Hradcem se ale nerodilo vůbec lehce.

„Náročná bitva, hodně fyzicky. Oni do toho ještě vstoupili líp. V první třetině měli daleko víc ze hry, tam kdybychom dostali dva tři góly, tak bychom se nemohli divit a bylo by to po právu. Naštěstí jsme z první třetiny vylezli za stavu 1:1, Gašpi (brankář Krošelj) zase zachytal výborně.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 3:2sn. Vyrovnanou bitvu rozhodly až samostatné nájezdy, bod navíc vystřelil Jeglič

Co je největší přednost Mladé Boleslavi v aktuální sezoně?

„Parta. Jednoznačně, ta je super. Jde to od Radima Vrbaty až po čtvrtého gólmana, kterého máme. Jsou tu super kluci, vycházíme spolu bombasticky a myslím si, že to je vidět i na výkonech na ledě, že se semkneme. I když nám to nejde, tak se kousneme a snažíme se tam udělat maximum.“

Znovu jste zvládli urvat těsný, vyrovnaný zápas, napumpovali sebevědomí. Čím to je, že taková utkání většinou zvládáte?

„To si myslím, že je hlavně tou partou, která se semkne. V první třetině jsme byli, když to řeknu slušně, hrozní. Ale dokázali jsme se kousnout, Gašpi nás podržel, zvedali jsme se z toho postupně. Ve druhé třetině jsme měli více ze hry zase my, třetí už byla zase taková vyrovnaná. Je super, že jsme to ubojovali, a myslím si, že tyhle body z těch vyrovnaných zápasů jsou dvojnásobně cenné.“

Vnímali jste před utkáním, že si už můžete zajistit přímou účast ve čtvrtfinále?

„Myslím si, že to v kabině ani nezaznělo. Ani nevím, kdo by nad tím takhle přemýšlel dopředu. Jdeme zápas od zápasu, chceme udělat maximum a připravit se na zápasy v play off. Jestli to takhle bylo, tak nevím, jestli jsme to zvládli, ale asi ne…“

Zvládli, stačilo získat bod.

„Tak to je paráda! To jsem rád a děkuju za informace. Já to pak řeknu v šatně klukům. (usměje se) Ale jak říkám, ani to tam před zápasem nezaznělo nebo jsem to neslyšel.“

Šestka je jistá, co teď bude za cíl? Urvat alespoň čtvrté místo a začínat play off doma?

„Jestli první, pátý nebo šestý… Myslím si, že to už je v uvozovkách jedno. Samozřejmě, když budeme začínat doma, tak to bude paráda, ale jak už jsem zmiňoval, musíme každý zápas brát jako přípravu na play off a udělat pro to maximum. Takže věřím, že začínat doma budeme, ale určitě to není cíl. Hlavní cíl teď bude se připravit na zápasy play off a dělat maličkosti, které tam budou rozhodovat.“

Mladá Boleslav zároveň překonala klubový rekord v počtu bodů v základní části (85). Vy v klubu působíte už osm let, znamená to pro vás něco?

„Pro mě to znamená další novou informaci. (směje se) Koukám, že budu k tomu internetu občas sednout a něco si přečíst.“

Je to podle vás zasloužené?

„Přesně tak. Předvádíme dobré výkony, náročný hokej, který soupeřům moc nevoní. Odměnou jsou za to body a zároveň i lidi, které díky tomu sem přijdou. Je to paráda, super, bomba, k tomu nemám víc co říct.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 47 28 5 2 12 166:116 96 2. Plzeň 47 25 2 7 13 153:128 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 8. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 9. Mountfield 47 17 5 6 19 117:121 67 10. Zlín 47 18 3 4 22 142:136 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 47 14 3 8 22 137:161 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 48 13 3 6 26 119:166 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Jeglič proměnil nájezd a připsal výhru domácím, 3:2sn

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Hosté přetavili velký tlak v gól, trefil se Cingel, 2:2

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Šťastného střela zaplula za Mazancova záda, 2:1

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Švec napřáhl od modré a vymetl růžek hradecké branky, 1:1