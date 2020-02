Nechaly Vary Litvínov vyhrát? Dřeli jsme, každý to viděl, odmítá Mikúš | iSport.cz

Čekal jste takhle divoký zápas?

„Od začátku zápasu bylo vidět, že obě mužstva chtějí vyhrát. Šli jsme do toho naplno. Hrálo se ofenzivně, oba týmy chtěly toho druhého přestřílet. Výsledek tomu nakonec odpovídá. Tvrdou prací jsme dokázali vyrovnat na 4:4, pak jsme to ale nedokázali dotáhnout k úplnému obratu. To mě hodně mrzí.“

Jak si to vysvětlujete? Dostali jste se na koně, pak ale Litvínov dvakrát udeřil.

„Takový je hokej. Ne vždycky jdou ty zápasy, jak si nalajnujete. Museli jsme dotahovat, jsem ale rád, že celkově jsme hráli dobře. Nezabalili jsme to za žádného stavu, makali jsme. Je škoda, že nám tam pak padly ty dva góly. Chyby ale ke hře patří, musíme zabojovat a další zápas doma urvat.“

Vnímali jste v kabině, že šly před utkáním kurzy na výhru domácích rapidně dolů? Spekulovalo se o tom, jestli to Litvínovu takzvaně nepustíte.

„My jsme tohle vůbec neřešili. Hledíme jen na sebe, na svoje postavení v tabulce. Potřebujeme jednu výhru, abychom si definitivně zajistili předkolo a splnili tak předsezónní cíl. S tím jsme sem jeli.“

Bylo to vidět, hráli jste naplno, nic jste nevypustili.

„Souhlasím. Jsem rád, že mužstvo opravdu šlapalo a všichni bojovali. Jak jsem říkal, je velká škoda, že jsme tady nějaké body neurvali.“

Z osobního hlediska to bylo taky povedené utkání, že? Dal jste krásný gól, na další jste přihrál.

„Na to se nedívám. Gól je fajn, ale my jsme chtěli hlavně vyhrát. Pak bych se radoval. Svoje body vůbec nevnímám.“

K tomu jste ale předvedl ještě parádní brankářskou robinzonádu a zabránil jste jasnému gólu.

(úsměv) „Musím se přiznat, že jsem to ale celé zavinil. Byla to moje chyba, že se do té šance dostali. Vysmekl se mi v rohu hráč, jen jsem hasil oheň. Padl jsem tam po hlavě, nakonec jsem to do ní taky schytal. Naštěstí to bylo jen do helmy a ne do tváře. Měl jsem štěstí.“

