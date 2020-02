Domluvený zápas Litvínova a Varů? Kdepak. Další díl komedie nepřišel | iSport.cz

Viktor Hübl oslavuje čtvrtou litvínovskou branku do sítě Třince • ČTK

Viktor Hübl (vlevo) a Marek Baránek (vpravo) oslavují branku do sítě Třince • ČTK

Karlovarský útočník Tomáš Mikúš (vlevo) oslavuje trefu do branky Jaroslava Januse z Litvínova • ČTK

V hokejovém zákulisí se často říká, že regionální sousedé si v důležitých zápasech pomůžou. Jednou helfneme my vám, příště zase vy nám. Tedy za předpokladu, že nejsou oba přímými konkurenty ve stejných vodách tabulky. Jeden duel 48. kola budil dopředu velké otazníky. V utkání Litvínova s Karlovými Vary však žádné bratříčkování nepřišlo. Další díl komedie se nekonal. Naopak, byla to skvělá podívaná. Tleskám oběma!

Když jsem se chystal na zápas Litvínova s Karlovými Vary, hlavou mi probleskla vzpomínka na jejich dva roky starý vzájemný duel. Bylo 20. dubna 2018 a oba týmy čekal poslední zápas baráže. Pro oba klíčový. Energie potřebovala k postupu do Tipsport extraligy urvat bod, Litvínovu se pak k udržení náramně hodily bodíky dva. Šedesát minut hrály oba celky trapnou estrádu. Výsledek 0:0. V prodloužení si vzala druhý punkt Verva.

Oba tábory fanoušků tehdy společně většinu zápasu křičely: „My chceme hokej!“ Hráči jejich žádost nevyslyšeli. Upřímně jsem se obával, co uvidím teď. Nic dobrého nevěstil ani kurz na vítězství domácích u sázkových kanceláří, který měl před úvodním buly hodnotu jen 1,6:1. Na to, že hrál předposlední se sedmým? Zvláštní, podezřelé.

Jasně, Vary měly pořád o co hrát. Šestka se jim ale už před utkáním výrazně vzdálila, a že by vypadly z desítky, nehrozí. To Litvínov bojuje o život. Stále se motá kolem posledního místa, které letos značí přímý sestup. Nabízelo se, že v rámci dobrých vztahů přijde další díl sousedské výpomoci.

Ale víte co? Spletl jsem se. Nakonec jsem byl velmi mile překvapený. Přímo nadšený. Fraška vol. 2 se nekonala.

Oba soupeři spolu opravdu soupeřili. Hrál se parádní hokej ve svižném tempu, plný krásných akcí, gólů a taky osobních soubojů. Před lety už byly bojovnost, emoce a nasazení kdesi na dovolené. Tentokrát se všeho dostalo divákům v hojné míře. A že nakonec Litvínov opravdu vyhrál? Prostě si to zasloužil. Body si vydřel. Ani jedna strana nic nevypustila. Tak by to mělo být.