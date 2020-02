Výtisk ve squashi hity nerozdává. Před šampionátem sehraje exhibici | iSport.cz

Na ledové ploše je lepší se mu vyhnout. Železný muž Jan Výtisk z Vítkovic patří k nejostřejším borcům Tipsport extraligy. Rozdává hity, neohroženě skáče do střel. Na squashovém kurtu se rivalové nemusí bát, že by je „rozmazával“ po stěnách. I když. Po jedné smolné srážce musel kolegu odvézt do nemocnice. „Squash je pro mě výborný doplňkový sport,“ říká Výtisk, který se před squashovým mistrovství republiky v Ostravě (5. až 8. března) představí v exhibičním duelu. „Je tam hodně startů, časté změny směru pohybu, je to náročné koordinačně, obratnostně, je potřeba si umět poradit na malém prostoru. Pro mě ideální zpestření tréninku.“

Mistrovství republiky ve squashi se bude na začátku března hrát v ostravském centru SC Fajne. Největšími favority budou české jedničky Daniel Mekbib a Anna Serme. Osmatřicetiletý Jan Výtisk a jeho spoluhráč Ondřej Roman se představí v exhibici. I proto, že ke squashi má Výtisk blízko.

„Většina hokejistů chodí v létě na tenis, ale já mám radši squash,“ vysvětluje vítkovický kapitán. „Je to skvělý sport na fyzičku, pořádná makačka.“

Během sezony nemá na squash mnoho času. V létě si ale zahraje rád. „Mám dvě dcery, takže času tolik není, ale když to jde, tak jednou týdně vyrazím. Člověk se u toho pořádně zapotí. Dřina, ale taky zábava.“

Na ledě bývá Jan Výtisk nekompromisní, ve squashi se mírní. „Někdy to ve mně vře, ale rakety nelámu, nikdy s nimi ani neházím,“ hlásí s úsměvem. „Jdeme si prostě zahrát. Ale jako sportovci jsme přirozeně soutěživí a nikdo nechceme prohrát, takže tam pak nervy občas jsou.“

Rád hraje s parťáky na podobné úrovni. „Nejvíc jsem chodil s Milanem Mikulíkem, který teď hraje za Frýdek-Místek. V tenisu mě porážel, ale ve squashi jsem nad ním většinou vyhrál já.“ Výtiskovi rivalové se o zdraví bát nemusí. Jen se prý občas sám zapomene a tělem narazí do stěny. „Naštěstí jsme na mantinely zvyklí, takže ke zranění skoro nikdy nedošlo,“ pousmál se juniorský mistr světa z roku 2001 a extraligový šampion (2016 s Libercem). „Jen jednou jsem soupeře nešťastně trefil do oka, když se na mě nečekaně otočil. Jeli jsme do nemocnice, ale všechno nakonec dopadlo dobře.“

Pokud mu to klubové povinnosti dovolí, rád se přijde do Sportovního centra Fajne v Ostravě-Porubě na republikové mistrovství ve squashi podívat. „Ještě nikdy jsem zápasy elitních squashistů neviděl, takže když to půjde, rád dorazím. Určitě to bude velký zážitek,“ dodal Jan Výtisk.