Hokejista Klimek šokoval! Na MČR v racketlonu vybojoval titul | iSport.cz

„Na squashovém kurtu jsem sice od Viktora dostal 1:21, ale uhrál jsem alespoň ten jeden míček a neodešel s úplnou nulou,“ smál se Klimek. „Potom se mi naštěstí podařilo stav bodů obrátit v tenise.“

Zkušený útočník, který se po šesti sezonách ve Spartě Praha stěhuje do Olomouce, tak slavil svůj první mistrovský titul. Z hokejové extraligy má ostravský rodák tři stříbra a jeden bronz. Druhý skončil s Vítkovicemi (2010, 2011) a Spartou Praha (2016), třetí se Spartou (2016).

„Doufám, že jsem to teď prolomil,“ pochvaloval si Klimek. „Sice v jiném sportu, ale i takový titul mistra republiky se počítá! Teď už jen doufám, že to dotáhnu i ve svém hlavním sportu až na vrchol.“

Na racketlonový šampionát se Klimek přihlásil v rámci letní přípravy. Pro zpestření. Raketovým sportům se věnuje od mládí, skvěle mu jde i volejbal. „Za svou všestrannost vděčím rodičům, s bratrem nás vedli od malička k různým sportům,“ pochvaluje si. „Výkonnostně jsme na tom s bráchou podobně, takže spolu můžeme chodit hrát tenis a badminton. Navzájem se posouváme dál.“

V otevřené kategorii nováčků měl Klimek jasnou strategii. Nahnat proti specialistům body v ostatních disciplínách. „Věděl jsem, že třeba na squashovém kurtu nemám proti Viktorovi Byrtusovi šanci. Potřeboval jsem jít do zápasu alespoň s nějakým bodovým náskokem, což se mi povedlo. Pak už jsem si raději šetřil síly na závěrečný tenis. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát a potrénovat fyzičku. Když se o něco hraje, tak to člověka o to víc baví. A navíc jsem neudělal úplně ostudu.“

Hlavní kategorie šampionátu racketlonu vyhráli Martin Sopko ze Slovenska a Pavla Papayová. Petr Koukal, dlouholetá jednička domácího badmintonu, skončil mezi elitou na šestém místě. „Podle očekávání se potvrdilo to, co platí ve sportu i v životě – když netrénuješ, tak je přirozené, že proti ostatním ztrácíš. Dokonce ani v badmintonu jsem nedominoval tak, jak jsem si myslel. Celkově mě to ale hrozně nakoplo a určitě to není má poslední racketlonová akce,“ prohlásil Koukal, který v roce 2006 ovládl vůbec první mistrovství republiky v racketlonu.

Mistrovství České republiky v racketlonu, muži: 1. Martin Sopko (Slovensko), 2. Patrik Žák, 3. Michal Horáček... 6. Petr Koukal. Ženy: 1. Pavla Papayová, 2. Klára Mihulová, 3. Viktorie Sebová. Nováčci: 1. Lukáš Klimek, 2. Ivo Durlák, 3. Viktor Byrtus. Týmy - I. Liga: 1. Pražský Výběr (Žilková, Švec, Staněk, Kubáň), 2. Slezská Pýcha (Mihulová, Byrtus, Solnický, Mekbib), 3. H.A.S. (Kahánková, Žák, Dohnal, Červík), II. Liga: 1. Komeťáci Brno (Charvátová, Hrůza, Geržičák, Chlíbek), 2. Tým Snů (Klimková, Klimek, Kožušník, Plecák), 3. Klaris (Tělecká, Hrabec, Družkovský, Valošek).