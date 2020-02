Kašík chytal „zadkem z mekáče“ a chtěl dát i gól: Věřil jsem si! | iSport.cz

Čaroval! Chytal sólové úniky, ukryté střely i dorážky. Zlínský brankář Libor Kašík si v dohrávce 48. kola Tipsport extraligy v Třinci (2:1 po nájezdech) věřil i na gól do prázdné brány. Když to Oceláři v prodloužení riskli při vyloučení Štěpána Fryšary bez brankáře s pěti hráči proti třem, chystal se Kašík ke střele přes celé hřiště. Moc mu nechybělo a pálil.

„Chtěl jsem to zkusit, cítil jsem, že tam byla obrovská možnost,“ popisoval Kašík. „Měl jsem hráče za sebou, druhého hodně před sebou, takže bylo hodně prostoru. Bohužel se mi ale puk zasekl v dresu a nepodařilo se mi ho vyhodit tak, jak jsem potřeboval. A rozhodčí přerušil hru. Škoda, určitě bych to zkusil, protože v ten moment jsem si hodně věřil a měl jsem dost času.“

Dlouho jste držel nulu, Matěj Stránský vyrovnával v přesilovce až deset minut před koncem. Berete tento bod?

„Třinec je jeden z nejkvalitnějších týmů v extralize, že to bylo 1:0 pro nás celou dobu, to bylo skvělé. Ale sami jste asi viděli, že měli docela velký tlak. Dlouho se nám to dařilo s klukama bránit, ale asi jsme ten tlak nedokázali ustát. Já jsem rád i za jeden bod, protože s takovým týmem je to zlaté.“

Po gólu Matěje Stránského jste si vzali trenérskou výzvu. Vzešlo to od vás, nebo to trenéři chtěli zkusit?

„Možná trenér reagoval na mě. Popravdě jsem to prostě zkusil. Nevěděl jsem, kde hráč vedle mě (Tomáš Marcinko) stál a jestli do mě nepíchl hokejkou nebo něco. Člověk chce vyhrát, nebylo na co čekat. Co se mohlo stát? Při nejhorším ztratíte oddechový čas. Pro nás byl důležitý jakýkoliv bod. Kdybychom uhráli bod navíc, tak by to bylo zlaté. Tak jsme to zkusili.“

Ze hry i v nájezdech vás překonal pouze Matěj Stránský, co jste na jeho zakončení říkal?

„Je asi hodně dobrý, gratuluju. Někdy to tak je, bylo tam spoustu jiných, i větších, šancí. Neproměnili to a pak to trošku se štěstím protlačil přes hokejku a mezi nohy. Šli tomu naproti, hráli ofenzivně a skvěle. I v nájezdech to trefil krásně do víka. To je už trošku o štěstí.“

Vy jste se v nájezdech také blýsknul zajímavým zákrokem proti Petrovi Vránovi. Ležel jste na břiše, on už střílel do odkryté brány, ale gól nedal. To byl reflex?

„On si mě natáhnul, ale trefil mě do zadku. (usmívá se) Ještě, že ho mám tak velký. Chtěl jsem začít běhat, abych shodil, ale asi to tak nechám. Zase začnu v mekáči žrát... Pardon, papat. Prostě mě trefil, jak to slušně říct? Do kalhot.“

Bránu jste měl zavřenou, dlouho to vypadalo, že gól prostě nedostanete. Měl jste z toho takový pocit?

„Měl jsem dobrý pocit, ale soustředil jsem se na to, že potřebujeme bodovat. Vítkovice teď vyhrály spoustu zápasů, začaly se dotahovat, tak mě mrzí, že jsme nezískali bod navíc. Když to ale vezmu zpětně a s pokorou, je bod zlatý.“

