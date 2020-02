ONLINE: Kladno - Sparta 1:2. Buchtele ničí naděje Rytířů | iSport.cz

Hokejisté posledního Kladna v dnešní předehrávce 49. extraligového kola hrají proti Spartě a pokusí se ukončit sérii jedenácti porážek. Pokud by se to Rytířům povedlo, dotáhli by se v tabulce na Pardubice. Spartě stačí alespoň bod k tomu, aby poskočila ze čtvrtého místa na druhé. Utkání sledujte na iSport.cz ONLINE.