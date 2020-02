Jágr vs. zkušenost. Osudový večírek, zachrání se Pardubice, nebo Kladno? | iSport.cz

Celou sezonu mužstvo držel. Po bídném startu to byl slovenský gólman, kdo Rytíře polil živou vodou. V době kritického výpadku v poslední čtvrtině kvůli zranění vypadl, a hned to bylo znát. Teď je zpět. Sice bez oslnivé formy, ale proč by svůj um nemohl ukázat zrovna teď? Výborní brankáři zažijí špatný zápas, ale umějí se oklepat. Godla přesně do téhle kategorie patří. V týmu se modlí, aby mu hlavně vydrželo zdraví.

Milan Razým se ukázal jako dobrá volba pro záchranářské práce. Na lavičce ho můžete vedle urostlých hráčů přehlédnout, ale on je malý generál, který dokázal mužstvu vtisknout tvář, stabilizovat výkonnost. Trefil útoky, první tři jsou na tým ze dna tabulky docela nebezpečné. Klíčové je, že se nebojí využít Tomáše Rolinka, on v něm nevidí starce za zenitem. A čtyřicetiletý válečník hraje skvěle dozadu.

Loni vychytal Ondřej Kacetl baráž, zářil. To samé o rok dříve, kdy měl velkou zásluhu na šestém místě po základní části. Ale časy se mění. Současný trenérský štáb nečekaně vsadil na Pavla Kantora. Jeho styl trochu připomíná Toma Barassa ze začátku 90. let v Pittsburghu. Nic vybroušeného, ale když je potřeba, puk chytne. Dvanáctkrát za sebou dostal maximálně tři góly, to je velká pomoc.

Co hraje proti Kladnu

Psychická bída

Jeden, dva, tři, čtyři... Jedenáct! Až na tohle číslo se vyšplhala aktuální série porážek. Kladno za tuhle dobu získalo jediný (!) bod za prohru v nastavení s Karlovými Vary. Jinak nic. Vůbec nic. Říká se, že každá série jednou končí, ale Rytíři nemají žádnou záruku, že to stopnou zrovna teď, když jde o všechno. Taková bídná série by zamávala i s mnohem zkušenějším týmem než mají Rytíři. Ti jsou naopak velmi zranitelní.

15

Takový náskok na poslední Pardubice měli po 37. kole extraligy kladenští Rytíři. Teď už má navrch soupeř

Málo zkušeností

Platí to, o čem se mluví od začátku sezony. Že v mužstvu chybí více hráčů, kteří by měli zkušenosti s extraligou. Majitel Jágr tohle dobře věděl, ale vsázel na to, že o to víc budou chtít hokejisté dokázat, že mají na to, aby mezi elitou hráli důstojnou roli. Dlouho hráli, to jo. Ale teď je jasně cítit, že v kádru chybí kvalita. Konkurenti v boji o záchranu navíc posilovali, Kladno se nenechalo strhnout k ukvapeným krokům. Ale možná to byla chyba.

Zápasy v ELH před sezonou Michal Barinka 534 Jaromír Jágr 62 David Stach 143 Patrik Machač 39 Antonín Melka 123 Josef Zajíc 15 Lukáš Cikánek 117 André Lakos 12 Jakub Strnad 72 Tomáš Redlich 4

Vzájemná bilance s přímými konkurenty

Ani s Pardubicemi, ani s Litvínovem nemají Rytíři pozitivní bilanci. To pro případ, že by skončili po 52 kolech se stejným počtem bodů. Aby je dostali pod sebe, nutně potřebují mít minimálně o bod víc. To jejich situaci zhoršuje, nemají situaci ve svých rukách. V posledním utkání se Kladno utká s Litvínovem. Může jít o všechno, ale také není vyloučené, že v tu dobu už bude rozhodnuto o tom, že Rytíři se vracejí do první ligy.

Bilance Kladna s konkurenty

Pardubice 2:3, 3:2, 4:3p, 2:5

Litvínov 2:3p, 1:4, 3:5