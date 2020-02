Rytíře Kauta těší brácha v NHL: Odmala je tahoun, nesmí se bát své hry | iSport.cz

S klubem neprožívá nejveselejší období, mladší sourozenec za oceánem mu však dokázal vytvořit úsměv na tváři. Parádní nástup útočníka Martina Kauta do NHL samozřejmě neunikl staršímu bratrovi Tomáši Kautovi, který v dresu Kladna válčí za udržení extraligy. Z hokeje nebyl třicetiletý forvard Rytířů v poslední době úplně nadšený, o deset let mladší nováček v dresu Colorada, který si již stihl připsat premiérovou trefu, je velkou vzpruhou. „Věřím, že se v Avalanche udrží co nejdéle. Bude ještě lepší,“ řekl rodák ze Žďáru nad Sázavou po velecenné výhře nad Spartou (4:2), po které mají Kladenští stále naději na záchranu.

Jak velkou radost vám udělal mladší bratr Martin při svém nástupu do NHL?

„Poslední dobou to s hokejem nebylo úplně jednoduché, i když ho mám strašně moc rád. Když se bráchovi takhle zadařilo, je naprosto skvělý to vidět. Mám z něj obrovskou radost. (usmívá se) Doufám, že ví, co je potřeba, aby v takových výkonech pokračoval. Snad na to naváže.“

Mluvili jste spolu po zápase s Buffalem, proti kterému trefil premiérový gól?

„Viděl jsem až ráno výsledek, tak jsem mu hned volal a pogratuloval. Samozřejmě jsme se o tom všem trošku pobavili, takže to bylo takové hezké ráno.“

Rýpl jste si do brášky, že tu střelu z mezikruží má od vás?

„To ne… On ode mě těch gólů moc neokoukal.“ (směje se)

V čem myslíte, že je mezi vámi největší rozdíl, co se týká hry?

„Myslím si, že brácha odmala vždycky patřil k tahounům. Vždycky uměl být hodně vidět, dávat góly. Já jsem byl vždycky spíš bránící. Tím, že Martin umí hrát skvěle dopředu i dozadu, hraje nyní tam, kde je. Vždycky mu říkám, že může být hodně platný na obou stranách hřiště, že musí víc využívat svého pohybu, a pak tomu týmu bude strašně pomáhat. Když tomu dá všechno, co umí, bude z toho mít i radost.“

Byl jste rád za vaší matku, která v zámoří stihla vidět bratrův skvělý večer v NHL?

„No jasně. Říkali jsme si, že je škoda, když nás tam nemohlo být víc. Na druhou stranu, když se pro mamku domlouvala letenka, tak se spíš počítalo, že za Martinem poletí do Lovelandu na farmu, ale během té doby se přemístil k Avalanche a nikdo s tím moc nepočítal. Bylo to trochu hektické. Ono není úplně jednoduché přeobjednat letenky a ubytování v USA. Jsme ale rádi, že se to mamce takhle povedlo.“

Říkal jste Martinovi do telefonu, ať natáhne sezonu co nejdéle, abyste za ním také mohl přiletět?

(usmívá se) „Zatím se tam po těch několika zápasech rozkoukává, tak mu spíš říkám, aby se nebál. Přišlo mi, že se zatím snažil hrát hlavně zodpovědně a dělal poctivé a jednoduché věci. Tak jsem mu řekl, ať se nebojí do toho přidat i svojí hru, kterou umí. Hlavně když bude silný na puku a svým pohybem si vytvoří nějaké šance. Defenzivu v sobě má, tak ať se odváže i v ofenzivě. Jde den za dnem, nemá to úplně jednoduché. V Coloradu mají opravdu dobrý tým. Když se mu povede udržet se tam co nejdéle, tak je to pro něj jedině dobře.“

Po jedenácti porážkách v řadě jste s Kladnem konečně zlomili černou sérii proti Spartě a získali velecenné body v boji o záchranu. Určitě velká úleva, viďte?

„Byl to přesně ten zápas, který jsme potřebovali. Nebylo to úplně jednoduché utkání, prošli jsme si tam lepšíma i horšíma chvílema, ale nakonec to pro nás dopadlo dobře. Jsme za to hrozně rádi, je to ohromně fajn. Moc dobře však víme, že tou bídnou sérií jsme se dostali do situace, kdy nám tahle výhra nestačí. Musíme nyní jet pořád stejně až do konce.“

Řekl byste, že jedním z klíčových okamžiků zápasu byl neuznaný sparťanský gól bruslí?

„Určitě to hrálo důležitou roli. Jinak bychom v zápase znovu prohrávali. Pořád tam bylo dost času, ale určitě bylo lepší, že skóre zůstalo na 2:2. Myslím si, že nás to i trošku vzpružilo, a pak se nám povedlo dát na 3:2. Sparta potom ale ještě dost zahrozila, je to kvalitní tým, věděli jsme, že nám body nedají jen tak. Naštěstí nás Denis (Godla) podržel.“

Co se vám honí hlavou před posledním koly, ve kterých se rozhodne o osudu Kladna?

„Myslím, že teď už je to úplně jasné. Všichni si uvědomujeme, kolik nám toho zbývá a jak jsou na tom naši soupeři, kteří na tom jsou podobně. Tabulku sledujeme. Nedá se dělat nic jiného, než odevzdat v každém zápase úplně všechno. Věříme, že to dobře dopadne.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:36. Redlich, 36:16. Zikmund, 51:31. Jágr, 59:47. Lakos Hosté: 17:17. Buchtele, 28:46. Buchtele Sestavy Domácí: Godla (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka (A), Zelingr, Zajíc – Jágr, Stach, Zikmund – J. Strnad (C), Vampola, Melka – Redlich, Machač, O'Donnell – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Košťálek, Poizl, Kalina, Blain – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Říčka, Kudrna, V. Růžička – Dvořáček, Smejkal, Vitouch – Pšenička. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 042 diváků