Sprcha, v extázi i české hvězdičky. Bude party, řekl Kaut a mával mamce | iSport.cz

"We Kaut believe it!" Vtipnou slovní hříčkou slavilo Colorado na svém oficiálním twitterovém účtu trefu, kterou odchovanec Žďáru nad Sázavou a bývalý útočník Pardubic v přesilové hře ve 28. minutě vystřelil vedení 2:1.

Kaut se trefil dorážkou z prostoru mezi kruhy, lapačka brankáře Sabres Cartera Huttona máchla do prázdna. Jednička draftu 2018 Rasmus Dahlin na trestné lavici provinile sklopil oči, jeho spoluhráčům chybělo 23 vteřin, aby přesilovou hru domácích ubránili.

VIDEO: Podívejte se na premiérový zásah Martina Kauta v NHL

A zatímco potem i Landeskogovou sprškou zbrocený dvacetiletý Čech usedal na střídačku, jeho vrstevníci Martin Nečas a Jakub Lauko datlovali na svých mobilech gratulace a oslavné statusy na sociální sítě. Společný jmenovatel? Smajlík ohně, jejich kamarád se zřejmě teprve zahřívá!

Kaut svůj první gól vstřelil ze třetí střely v NHL ve svém čtvrtém utkání za Colorado, ve vítězných duelech proti Islanders, Anaheimu a Los Angeles se obouchával, pobral jen jednu asistenci. Na premiérový zásah spotřeboval celkový icetime 35 minut a status nejlepšího hráče utkání mu neodpáraly ani dva záporné body ve statistice +/-, které si z duelu proti Sabres odnesl.

"Stále tomu nemohu uvěřit, je to jako sen! Ale jsem strašně šťastný. Vždycky jsem toužil po tom, abych se v NHL prosadil," rozprávěl po zápase do mikrofonu reportérky nadšený Kaut. Než dostal slovo, musel ukázat trpělivost, 18 tisíc fanoušků v Pepsi Center hromově bouřilo. "Tak co, musíme počkat," smál se Kaut a pokračoval.

"Moje maminka je dnes tady. Takže, mami, tento gól byl pro tebe, dneska v noci to asi trochu oslavíme, bude party," vyznal se forvard, který povýšil z farmy do prvního týmu 18. února a na šanci hrát nejlepší ligu světa čekal dva roky. Avalanche si ho vybrali v roce 2018 v prvním kole draftu na 18. pozici, v AHL letos ve 31 zápasech posbíral 16 bodů (5+11).

Francouz dál udivuje NHL

Hlavně zásluhou pevné defenzivy, Avalanche v únoru inkasovali ve 13 utkáních jen 25 branek, drží Colorado navzdory neuvěřitelné marodce (mimo hru jsou André Burakovsky, Matt Calvert, Philipp Grubauer, Nazem Kadri, Mikko Rantanen a Colin Wilson) čtyřzápasovou vítěznou šňůru. Sázky na koníky z farmy Eagles včetně Kauta prvnímu týmu vychází.

"Miluje práci, kterou v Lovelandu všichni odvádí. Eagles jsou skvěle koučovaným a disciplinovaným týmem. Tvrdě pracují, a když jsou jejich hráči povoláni nahoru, obstojí na výbornou," ocenil aktuálně pátý tým Západní konference AHL hlavní kouč Avs Jared Bednar.

Francouz, povzbuzen podepsáním nového dvouletého kontraktu, odchytal posledních pět zápasů s výborným průměrem 1,56 inkasované branky a úspěšností 94,1 procenta. Celkově patří v obou klíčových statistikách s úspěšností 92.7% a průměrem 2.26 do TOP 5 všech brankářů v lize.

"Frankie je nejlepší brankář, kterého znám. Takže díky, že jsi, jsme za tebe všichni strašně rádi," smekl před svým krajanem Kaut. "Stále si nejsem jistý, jestli hokejový svět ví, kdo je Frankie, ale on svou kvalitu dokazuje každým zápasem, je neskutečný," ocenil první hvězdou minulého týdne NHL i kapitán Landeskog.

Colorado se díky výhře posunulo na druhé místo Západní konference a na vedoucí St. Louis, úřadující vítěze Stanley Cupu, ztrácí tři body. Další utkání čeká tým Jareda Bednare v noci z pátku na sobotu v Carolině, čímž začne jejich třízápasový venkovní trip. "Budeme hrát zase rychlý a fyzický hokej. Já doufám, že Hurricannes porazíme a natáhneme naši sérii," zakončil povídání v NHL stále neporažený Kaut.