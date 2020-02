Vítkovice utekly z propasti. Nálada musí být pořád vražedná, velí trenér | iSport.cz

Několikrát byli v úzkých. Od posledního místa je ještě před pár koly dělil jediný bod. S novým trenérským týmem Ostravané prakticky překopali kompletní sestavu. První kolo aktuálního ročníku „pamatuje“ pouze devět borců. „V čem je rozdíl? Máme úplně nový tým,“ jednoduše konstatoval brankář Miroslav Svoboda.

V průběhu sezony do Vítkovic přišlo celkem dvanáct nových hráčů. Nejvýraznější útočnou posilou byl jednoznačně zkušený centr Jan Hruška, který před měsícem přišel z Komety, výměnou za Šimona Stránského. Hruška s klubem rovnou uzavřel kontrakt i pro příští sezonu. Že by měly Vítkovice spadnout? To si ani na chvíli nepřipouštěl.

„Žádné černé myšlenky jsem neřešil,“ vrací se ke svému příchodu Hruška, který v jedenácti zápasech nasbíral 9 bodů (2+7). „Šel jsem sem jednoduše s tím, že budeme chtít jako tým uhrát co největší počet bodů, udržet extraligu a příští rok tady pokračovat. Chtěl jsem ukázat, že hokej hrát umím. Stejně jako další kluci, co už tady byli. Všichni jsme chtěli dát najevo, že si extraligu zasloužíme.“

Vítkovická sestava 1. kolo: Dolejš - Gregorc, Trška, Šidlík, Krenželok, Výtisk, Kvasnička - Bukarts, Stránský, Zdráhal - Vopelka, Lakatoš, Schleiss - Dej, Němec, Mallet - Kurovský, Werbik, Guman Baláž. Zraněný: Roman. Tučně vytištění už v týmu nejsou. 47. kolo: Svoboda - Štencel, Trška, Kovář, Dudas, Výtisk, Černý, Gregorc - Šišovský, Hruška, Schleiss - Bukarts, Roman, Lakatoš - Dej, Veselý, Mallet - Dočekal, Werbik, Kubalík. Zranění: Kurovský, Indrák a Černý, mimo sestavu Rosandič, Kvasnička, Razgals, Němec. Tučně vytištění jsou noví hráči.

Hruška připomíná, že nepřišel do rozklíženého prostředí. Skepsi, rozladěnost nebo absenci víry v kabině nezaznamenal. „Když jsem přicházel a viděl, v jakém je tým rozpoložení, nevypadala situace nijak kriticky. Ani mě nenapadlo, že bychom se měli dostat do úplného průšvihu.“

Optimistický zůstal i poté, co pro něho první dva zápasy skončily debaklem. Ostravané doma podlehli Liberci 3:7 a Mountfieldu 1:4. Od posledního místa tehdy Vítkovice dělil jediný bod.

„Vidíte, to jsem ani nevěděl, že to bylo v tabulce tak těsné,“ pousmál se Hruška. „Pořád jsem věřil, protože výkon proti Liberci ani Hradci nebyl až tak mizerný. Jen tam byly výpadky a chyby, které bylo třeba napravit. To se nám od té doby docela daří, tak se to snad bude dařit i dál. Pořád nesmíme polevit. Jestli polevíme, mohlo by se nám to vymstít. Chceme udržet nastavenou laťku, kterou jsme tady zhruba před měsícem nasadili. Když se to povede, dopadne všechno dobře.“

Kromě Hrušky se Vítkovicím povedly příchody poctivých dříčů Martina Dočekala nebo Tomáše Kubalíka. V ofenzivě sice nesbírají body po hrstech, ale pomáhají tvrdou prací. Body měl dodat Miroslav Indrák, po příchodu z Plzně také vítkovický útok oživil. Jenže se zranil a po operaci ramene je do konce sezony mimo hru.

Jeho místo na poslední chvíli zaujal slovenský forvard Peter Šišovský, kterého Ostravané získali jen pár hodin před uzavřením přestupního termínu. Majitel Aleš Pavlík měl sice původně na lasu Zbyňka Irgla, který už se loučil v Olomouci a otevřeně mluvil o chuti pomoct mateřskému klubu v boji o záchranu, šéfové Mory ho ale nepustili. Na poslední chvíli tedy dorazil Šišovský. A drží si solidní průměr bodu na zápas.

Bilance posil Jan Štencel - 15/1+4 (Kometa) Lukáš Kovář - 16/0+3 (Frýdek-Místek) Jesse Dudas - 6/0+2 (Miškovec) Robert Černý - 21/0+2 (Přerov) Mislav Rosandič - 9/0+2 (Mountfield HK) Jan Hruška - 11/2+7 (Kometa) Radek Veselý - 23/2+4 (Havířov) Miroslav Indrák - 11/3+2 (Plzeň) Peter Šišovský - 4/1+3 (Detva) Martin Dočekal - 10/1+2 (Kometa) Tomáš Kubalík - 19/0+2 (K. Vary) Frenks Razgals - 20/0+1 (Riga)

Nejvýraznější změny ovšem noví trenéři Mojmír Trličík, Rostislav Klesla a Ladislav Svozil provedli v obraně. Že ji zvedne Jan Štencel, kterého získal ještě bývalý realizační tým Jakuba Petra, se dalo předpokládat. Vítkovický talent za čtyři roky v Kometě dozrál, probil se do reprezentace, zvedl si sebevědomí mistrovskými tituly.

Trefami byly i zdánlivě nenápadné opory z první ligy. Robert Černý a Lukáš Kovář přišli z Přerova a Frýdku-Místku, oba si vedou velmi slušně. Stejně tak urostlý kanadský bek s maďarským občanstvím Jesse Dudás.

„Vyladilo se pár věcí, všechno klape a funguje, nebylo to jen o jednom příchodu nebo jménu,“ říká Hruška. „Nebylo potřeba někomu radit nebo vysvětlovat, co má dělat. Všichni to ví. A naštěstí i dělají, proto body naskakují a černý scénář se oddaluje. Nebo se pomalu ztrácí.“

Trenéři i hráči ovšem dál zůstávají ostražití. Z vítkovického pohledu je ve hře stále dvanáct bodů. I proto se soustředí na boj o záchranu, na předkolo se moc nedívají. Na desátý Zlín ztrácejí šest bodů. „Nemá cenu přemýšlet, co by kdyby,“ mávnul rukou Hruška. „Teď nás čeká Boleslav, musíme se snažit odvést každý zápas maximum. A jaké pořadí tabulka na konci vyplivne, to musíme přijmout. Buď se budeme radovat, nebo na sebe budeme nasraní. Prioritou je v každém případě záchrana.“

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Krošelj (Peters) – Hrbas (A), Ševc (C), Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický (A), Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek Stadion Ostravar aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 5 2 12 170:117 99 2. Plzeň 48 25 2 7 14 154:132 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 49 20 12 1 16 164:141 85 5. Třinec 48 24 4 4 16 152:121 84 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Mountfield 48 18 5 6 19 120:123 70 8. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 9. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 10. Zlín 48 18 3 5 22 143:138 65 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 48 14 3 8 23 139:164 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 49 14 3 6 26 123:168 54 Generali Play-off

