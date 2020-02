Forma v extralize: Těžící skauti, Hüblova socha a chybějící proud Rytířů | iSport.cz

Základní část extraligy se pomalu chýlí ke konci. Komu se daří v souboji o záchranu a kdo dostal druhý dech? Udrží se nakonec nováček z Kladna v nejvyšší soutěži? A oslaví Bílí Tygři Prezidentský pohár? Podívejte se na pravidelný žebříček deníku Sport Jde to/Dře to.

To si takhle přijde 18letý brankář Vojtěch Mokrý z Poháru DHL a v extralize škrtne Liberec i Kometu

To si takhle přijde 18letý brankář Vojtěch Mokrý z Poháru DHL a v extralize škrtne Liberec i Kometu • FOTO: Alena Zapletalová (Oficiální web HC Olomouc)

To si takhle přijde brankář Vojtěch Mokrý z Poháru DHL a v extralize škrtne Liberec i Kometu. A skauti v Americe objednávají letenky do Česka. Tu výjimečnou mládežnickou soutěž je potřeba vytěžit!

Jestli všechno zase dobře dopadne, postavte Viktoru Hüblovi před zimákem sochu. Je jak ohmatané eso z balíčku karet. Přemýšlíte, jestli ho už nevyměnit. Ale pokaždé vám dojde, jaká by to byla pitomost.

Litvínov - Karlovy Vary: Hübl se dostal do úniku a sám před brankářem se nemýlil, 4:2

Litvínov - Karlovy Vary: Hübl se dostal do úniku a sám před brankářem se nemýlil, 4:2

Když sledujete Kamila Pokorného na tiskovkách, máte o něj strach. Vážně. Vypadá tak nešťastně, až ho máte chuť pohladit a říct, že to bude dobré. Co kdyby šéf LZ přestal hrát na schovku a taky přišel?

Bývalý generální manažer Pardubic převzal v krajské lize Českou Třebovou. Premiéra? Výhra, ale taky rána pukem do hlavy a šití. Jandač s Hořavou mají evidentně šikovnější tým. Přežili start ve zdraví.

5. místo: Vítkovice

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 3:1. Gulaš dal 33. gól v sezoně, ale domácí otočili skóre dvěma brankami

Posun: 0 míst

Dejte chladit sekt, záchrana je blízko. A taky spoutejte ruce vašeho bosse Pavlíka, až pojede na výkonný výbor hlasovat. To on taky zvedl ruku, když šlo o přímý sestup. Koho by napadlo, že se vymáchají i Vítkovice?