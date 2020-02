Vedení Plzně po osmém kiksu spustilo fén. Nemáme ani na Benešov! Hanba! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:23. Mandát, 27:57. Machala, 46:20. Vondrka Hosté: 10:01. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Blažej – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Machala, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Frodl (Tomáš Král) – Pulpán (A), Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Jánošík, Jiříček, Houdek – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Heřman, Malát. Rozhodčí Pražák, Veselý – Komárek, Špringl Stadion enteria arena

Bylo asi patnáct minut po utkání 49. extraligového kola, když sportovní manažer Indiánů Tomáš Vlasák napochodoval mezi hráče a spustil emotivní proslov.

Byl dobře slyšet i přes zavřené dveře. Bývalý excelentní útočník osazenstvu kabiny vytýkal nedostatečnou bojovnost a vyslovil údiv nad tím, jak si třináctý tým podal druhý.

„Tohle by nestačilo ani na Benešov!“ vypálil Vlasák, načež se mnohým vybavil rok starý fén chomutovského kouče Vladimíra Růžičky. Ten na své Piráty po porážce s Pardubicemi použil přirovnání pro změnu k Mělníku… „Tak si to pánové srovnejte v hlavě,“ zakončil naštvaný manažer a společně s majitelem Martinem Strakou odkráčeli ven z arény.

Milan Gulaš žádost o okomentování duelu s díky odmítl, z kabiny dorazil Patrik Zdráhal, autor jediné plzeňské trefy. „Zápasy venku se nám nedaří, takhle to dál nejde, to už jsme si mezi sebou řekli. Musíme jít s čistou hlavou dál a poslední zápas v Třinci urvat. Už to musíme zlomit!“ pravil útočník druhé formace. „Ve druhé třetině jsme dostali dva blbé góly, nevím, co se tam stalo, a ve třetí zase smůla, zlomili jsme hokejku, ujeli nám a dali gól. Bohužel…“

Zdráhalova vyjádření o smůle neslyšel jeden z trenérů Jiří Hanzlík. Kdyby ano, nejspíš by projevil nesouhlas. Vlastně se tak stalo zanedlouho a o pár metrů vedle, kde kouči hodnotí utkání.

Na Hanzlíkovi, plzeňském patriotovi, bylo patrné, že to v něm vře a naštvání je plný. „Za mě hanebný výkon…“ nemohl se s ním smířit. „Přál bych hráčům, ať si sem ty zápasy chodí hodnotit sami,“ připojil. „Z naší strany to bylo velice špatný a Pardubice zaslouženě vyhrály. Jestli hráče nabudí Vlasyho proslov? To je otázka spíš na hráče. My na ně jdeme po dobrým, po zlým, ale výsledky to nenese. Tomáš má pravdu v tom, že individuální výkony hráčů nesnesou extraligové parametry. V mých očích taky ne. Především v obranném pásmu. To je bez komentáře…“

Pardubice - Plzeň: Vondrka pláchl hostující obraně a zamířil nad lapačku Frodla, 3:1

V úterý Indiáni padli pod Ještědem 1:4, ale přece jen se proti Tygrům ukázali v příznivějším světle. Včera to bylo o poznání horší. „Poslední zápas v Liberci jsme herně dejme tomu odehráli, výkon se zlepšil. Zřejmě jsme si bláhově mysleli, že náš výkon na venkovních hřištích půjde nahoru, ale opak je pravdou a dneska to na ledě vypadalo, jako kdyby postavení týmu v tabulce bylo opačné,“ vadil Hanzlíkovi absurdní rozdíl v projevu druhého a předposledního celku.

To vedle stojící Milan Razým v sobě vlastnil úplně jiné pocity. Jeho tým v posledních deseti kolech nasbíral společně s Boleslaví nejvíce bodů. „Moje hodnocení je úplně obrácené, nám se zápas vydařil a máme radost z nesmírně cenných tří bodů po kvalitním výkonu celého týmu,“ těšilo jej.

Podle něj řada překvapivých výsledků posledních kol, kdy se většině topícím se týmům daří, vyplývá z enormní chuti ohrožených celků neztratit extraligovou příslušnost. „Výhra Kladna nad Spartou mě nepřekvapila, domácí hráli velmi dobře, bylo vidět úsilí, nasazení, stejně jako na našich klukách dnes. To se pak rozdílné postavení týmů v tabulce maže. Sice jsme s Kladnem na chvostu a Plzeň se Spartou na špici, ovšem vůle udržet extraligu je u obou týmů enormní…“

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 3:1. Dynamo udělalo velký krok k záchraně