Nečekaný hrdina Kladna Brízgala: Chtěl jsem dokázat, že na extraligu mám | iSport.cz

Osud ho hodil do vody. A plavej! Kladenský brankář ukázal, že se neutopí. 21letý Adam Brízgala v zápase o všechno proti Kometě předvedl skvělý výkon a pomohl udržet naději. „Chtěl jsem i sám sobě dokázat, že na extraligu mám,“ vykládal brankář, jenž naposledy mezi elitou chytal na začátku září. Teď last minute nahradil Denise Godlu, jenž sice absolvoval rozbruslení, ale zranění ho do hry nepustilo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Mueller Hosté: 30:53. O'Donnell, 45:08. Zikmund Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Mlčák – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – M. Erat, Plekanec (A), Červený – Vincour, Rákos, Š. Stránský – Matěj Svoboda, Brabenec, Kunc. Hosté: Brízgala (Godla) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Bryška, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

Také kladenští fanoušci vycítili, že potřebuje podpořit. Takže hned už během první třetiny skandovali jeho jméno. „Slyšel jsem to. A potěšilo mě to,“ vykládal brankář, který během sezony působil v první lize (v Ústí a v Budějovicích).

Úvod sezony mu v Kladně až tolik nevyšel. Ale teď si spravil náladu. „Vím, že začátek nebyl ideální. Chtěl jsem ukázat, že na to mám. Potěšilo mě, že jsme vyhráli,“ vykládal Brízgala, jehož hned po siréně pochválil i majitel Jaromír Jágr.

„On většinou přijede po každém utkání. Pochválí… Je to milé,“ uvedl 21letý brankář, který se o tom, že půjde do akce, definitivně dozvěděl až během rozbruslení. Z něj odešel Godla do kabiny, z výrazu bylo patrné, že to nepůjde… Takže se šel svléknout z výstroje, přišel čas pro brankáře, jenž v mládežnickém věku působil ve Spartě.

„Šel vlastně poprvé v životě do tak těžkého zápasu. A zvládl to,“ pochvalně to okomentoval i kouč David Čermák. „Překvapil mě, zachytal suprově,“ doplnil i útočník Ladislav Zikmund.

Godla zápas sledoval zpoza zadního plexiskla, v ruce měl neustále mobil, aby se díval, jak hrají konkurenti. S tím moc spokojený být nemohl, protože Pardubice i Litvínov vedly. Takže i když Kladno vyhrálo na Kometě 2:1, cesta k záchraně bude ještě hodně složitá.

A nutně musí i v úterý doma s Boleslaví bodovat. Bude u toho opět Brízgala? To se ještě uvidí. „Uděláme všechno proto, abychom ty dva zápasy zvládli,“ burcuje kladenský brankář.

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 1:2. Rytíři dokázali těsně porazit domácí celek a připsat si důležité tři body

