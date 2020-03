Forma v extralize: Kladno věří a přináší to ovoce, Třinec podaroval chudé | iSport.cz

Brankář Třince Jakub Štěpánek. • FOTO: ČTK Předposlední týden základní části hokejové Tipsport extraligy je za námi. Boje o play off i samotné udržení v první lize jsou v plném proudu. V jaké formě se momentálně týmy ocitají? Kdo si polepšil od minulého týdne a kdo naopak propadá?

1. KLADNO ( 13 míst) SESTŘIH: Kladno - Sparta 4:2. Rytíři po 11 porážkách zabrali, rozhodl Jágr Víš jak, když prostě věříš, tak tě ten nahoře odmění. A nezáleží, co si o tobě ostatní myslí, oni věří asi málo. Ty pak porazíš Spartu i s jednonohým brankářem Godlou. Hlavní, že věříš, jestli mi rozumíš.

2. PARDUBICE ( 7 míst) SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 3:1. Dynamo udělalo velký krok k záchraně Stejně je to zázrak. Když spočítáte posledních 25 zápasů, Pardubice by hrály play off. Jako kdyby přišel kouzelný dědeček a všechno nějak narovnal. Nebo bohatý podnikatel Dědek. Detaily neřešte.

3. MLADÁ BOLESLAV ( 7 míst) SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 4:3pp. Středočeši otočili zápas ze stavu 1:3 a posunuli se na druhé místo Když budete hledat ideální ženu, nebude nejvyšší, nejhlasitější, nejsvůdnější, nejchytřejší. Spíš si budete přát od všeho něco. A tohle je Boleslav. Od všeho něco ve výsledku znamená špičkovou kvalitu.

4. TŘINEC ( 2 místa) SESTŘIH: Olomouc - Třinec 1:2. Oceláři vezou z Hané tři body, Růžička si připsal 500. bod v extralize A máme tady další pohádku. „Hezky chudé pocestné podaruj, synku,“ řekla babička. I podaroval bohatýr Litvínov, Vítkovice a teď i Pardubice. Kladno? Přišlo ve 40. kole nazdobené jako pán. Nevypadalo na almužničku.

5. OLOMOUC (-4 místa) SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 0:4. Propadák domácích, dvě branky dal Knotek Pořád je to ta stejná story, jak tenhle Honza vyrazil do světa, v mošničce žádné groše, ale buchty. No, a stejně dostane princeznu (play off ). Jestli i půl království v podobě čtvrtfinále jako před rokem, se teprve uvidí.

6. SPARTA (-2 místa) SESTŘIH: Sparta - Zlín 5:1. Kvapil si při návratu připsal výhru a asistenci Vyběhněte do ulic, načněte doma nějaké lepší rudé víno, slavte. Marek Kvapil je zpět. Sežeňte mu bodyguarda, ať se mu už hlavně nic nestane. PS: Michal Houdek má soudní příkaz se k němu nepřibližovat.

7. KOMETA (-4 místa) SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 1:2. Rytíři dokázali těsně porazit domácí celek a připsat si důležité tři body Způsobů, jak se ztrapnit, je nekonečno. Zapomenout brusle, vylít na hlavu kanystr s emulzí. Nebo taky prohrát doma s Kladnem. OK, trochu se zvedáte. Ale pardon, tohle se vám stávat nesmí. NESMÍ!

8. LITVÍNOV (-6 míst) SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 4:0. Jasnou výhru domácích zastínilo zranění Moravčíka Mistrovská práce s nákupem Tomáše Pospíšila. Deset zápasů, jedenáct bodů? To je opravdu posila. Když si vezmete, že hrál s Krejčím, Stamkosem, Nedvědem... Umí víc, než si myslíte.

9. PLZEŇ (-2 místa) SESTŘIH: Plzeň - Liberec 4:2. Domácí přetlačili lídra, Gulaš má klubový rekord Gulaš a Gulaši. První je mašina na body z Plzně, druhý mašina na hity z Brna. A stejně si to fans pletou. Máme pomůcku: Gulaš, puk před ním hned uraž. Gulaši? Bum, jau. Soupeř ho nesnáší.

10. MOUNTFIELD HK ( 1 místo) SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 4:3sn. Veterán Skuhravý zařídil Energii dva body

Teď nezabrala ani výstraha, že se zastaví platy. Aby ne, když tohle slyšíte podobně často, jako že skupina Team má poslední koncert. To chce zastavit i vodu, plyn, elektriku. Na minutu možná i kyslík.

11. ZLÍN ( 1 místo) SESTŘIH: Zlín - Litvínov 4:3p. O plusovém bodu pro Berany rozhodl Honejsek Zlín je jak Galie v seriálu o Asterixovi s Obelixem, takový stát ve státě. A teď mu ještě někdo sebral léčivý nápoj. Zlý padouch Koronavirus? Kdo ví. Hlavně potřebuje velkou Obelixovu (Kašíkovu) zadnici na obranu.

12. KARLOVY VARY ( 1 místo) SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 4:3sn. Veterán Skuhravý zařídil Energii dva body Jako v letadle, to chce pytlík a dýchat do něj. Nádech. Výdech. Nádech. Výd... Máme? Protože pustit v Boleslavi 3:1 a nechat se ještě nakonec zadusit, to bolí. Musíte se dát do formy na další pondělí.

13. LIBEREC (-5 míst) SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 3:2. Brňané si výhrou nad lídrem pojistili šesté místo V úterý Tygr vyhrál pohár pro vítěze základní části. Pak zalezl do jeskyně a místo sebe pustil na led kočku domácí. Prohrál ve městě, které se bojí vyslovit i prezident Trump, a u soužící se Plzně. Škoda.