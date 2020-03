Tohle asi Jágra naštve. Vary jedou do Vítkovic testovat juniory | iSport.cz

Hokejová extraliga finišuje a národ neustále řeší, který tým opustí elitní soutěž. Možná už dnes se rozhodne, nejvíc namočené je poslední Kladno, které doma proti druhé Mladé Boleslavi potřebuje nutně vyhrát, aby stáhlo tříbodové manko na trio Vítkovice, Pardubice, Litvínov. Aby se Rytířům vyhnul pád o patro níž, potřebují i pomoc druhých týmů. Například kdyby dnes do předkola play off postupující Karlovy Vary sebraly nějaký ten bod Vítkovicím. Jenže…

Jak se zdá, bude to mimořádně těžký oříšek, o hodně složitější výzva, než obvykle. Energie totiž veze do Ostravy zálohy, kádr, jenž nemá v průměru ani 20 let! Ze sestavy, která v neděli příkladně vzdorovala Boleslavi, by se měli předvést maximálně čtyři hráči: útočníci Tomáš Vondráček, Matěj Zabloudil, Tomáš Vildumetz a případně gólman Jan Bednář, jenž by však měl krýt záda v premiérovém startu 16letému Patriku Hamrlovi.

Ani jeden ze zmíněných ofenzivních hráčů nedostal v neděli desetiminutovou porci času. Vondráček si zahrál 9:51 minuty, druzí dostali zhruba pět minut prostoru. Karlovarský A tým v sezoně zdeptal Vítkovice třemi výhrami (4:1, 3:0, 9:1), jak se to povede téhle bandě?

Ve výpravě do Ostravy má být jeden šestnáctiletý hráč (Hamrla), tři sedmnáctiletí (Bednář, Adámek, Bačo), čtyři osmnáctiletí (Tureček, Novotný, Jiskra, Křemen), čtyři devatenáctiletí (Šik, Křehlík, Kořán, Rozhon), dvacetiletí Záruba, Mikyska a Klejna, o rok starší Zabloudil s Vildumetzem, nejzkušenějšími borci budou třiadvacetiletý Rulík s Osmíkem, o rok starší Šafář a mazákem sestavy devětadvacetiletý Vondráček.

Je jasné, že krok Karlových Varů vyvolá velkou debatu, lze úspěšně očekávat, že obzvlášť v Jágrově Kladně tento krok ponesou nelibě a s předpokládaným pocitem, že Energie jede Vítkovicím předat tříbodový dárek, jenž klubu poslouží k záchraně extraligy.

Karlovarská cesta je evidentní. Nenechat unavit základní kádr tisícikilometrovou štrekou, místo toho hráči absolvují v domácích podmínkách tvrdou přípravu, kterou by měli zužitkovat už příští týden během předkola play off. Jinak řečeno, západočeský tým myslí na sebe, na svůj úspěch ve vyřazovací fázi a záležitosti ostatních týmů neřeší.

A že Vary mají pořád o co hrát? To je správný a silný argument. Ve hře je především výhoda dvou domácích startů v předkole, hraném na tři vítězná utkání. Podívejte se však na bilanci domácích a venkovních utkání týmu, nevidíte tam zásadní rozdíl. Pešoutova družina se ani netají, že si jí lépe hraje na cizích stadionech… Navíc si chce hlavní kouč v Ostravě zřejmě otestovat mladé teenagery, aby věděl, se kterými může počítat do přípravy na příští sezonu.

Co si o tom myslíte vy?

Tabulka ohrožených 11. Litvínov 60 12. Pardubice 60 13. Vítkovice 60 14. Kladno 57 Body ohrožených ze vzájemných zápasů Pardubice-Kladno 7:5 Litvínov-Kladno 8:1 Litvínov-Pardubice 8:4 Kladno-Vítkovice 6:6 (skóre 8:10) Vítkovice-Litvínov 6:6 (9:13) Vítkovice-Pardubice 8:4 Body do minitabulky vzájemných zápasů Litvínov 22 Vítkovice 20 Pardubice 15 Kladno 12

Program extraligy

51. kolo, dnes – 17.30

Liberec-Třinec

Pardubice-Sparta

Plzeň-Kometa

Olomouc-Litvínov

Kladno-Ml. Boleslav

Zlín-Mountfield HK

Vítkovice-K. Vary

52. kolo, PÁTEK – 18.00

Litvínov-Kladno

Sparta-Olomouc

Ml. Boleslav-Zlín

K. Vary-Liberec

Kometa-Pardubice

Třinec-Plzeň

Mountfield HK-Vítkovice