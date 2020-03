Kašpar chtěl srazit Kladno a pomoct Litvínovu. Štve mě to, přiznává | iSport.cz

Přijeli s jasnou motivací: vyhrát, poslat Kladno o soutěž níž a sebe posunout co nejblíže druhému místu. Jenže ani jedno se Bruslařům nepovedlo. Boleslavští v utkání vedli, ale nakonec domů odjeli bez bodu. Jako by je Rytíři chtěli o malinko víc. „Nic jsme nevypustili. Pořád musíme hrát na sto procent. Být druhý, nebo pátý, to je obrovský rozdíl,“ říkal po prohře 2:3 Lukáš Kašpar. Ten chtěl taky pomoct „svému“ Litvínovu. Nepovedlo se.

Hlavně v prvních pěti minutách svého soupeře dusili v obranném pásmu. Převahu měli také ve třetí části, v níž urvali výhru gólem Bradyho Austina pro sebe. „Kladno bylo na začátku určitě lepší. Ve druhé třetině se to ale vyrovnalo. Abych řekl pravdu, čekal jsem od nich ještě daleko větší tlak,“ hlásil po utkání Lukáš Kašpar.

Útočník Mladé Boleslavi se postaral o oba góly svého týmu. Poprvé využil přesilovku, kdy mu kotouč před prázdnou klec naservíroval Martin Pláněk, podruhé bleskově objel branku Adama Brízgaly a šikovně mu poslal puk za čáru kolem bližší tyčky.

V novém působišti po odchodu z Litvínova odehrál osm duelů, bral v nich devět bodů. Po bídě v dresu Vervy se rozjel skvěle. „Už delší dobu se mi hraje slušně. V Boleslavi to jde s klukama trochu jednodušeji, jsou brusliví, šikovní. Bohužel jsme ale ztratily ty tři body, které jsme tu chtěli brát,“ pokrčil rameny dlouhovlasý šikula.

Přiznal, že do utkání měl oproti svým spoluhráčům ještě o jednu motivaci navíc. Rytíře chtěl porazit, aby pomohl k jistotě záchrany „svému“ Litvínovu, který ho k velkému hokeji vychoval. Ač už klubu nepatří, toužil mu pomoct.

„Prožíval jsem to i z pohledu Litvínova, dole je to pořádně napěchované. Hlavně jsem chtěl samozřejmě vyhrát, abych pomohl v tabulce nám, ale taky jsem měl v hlavě Litvínov, to nebudu lhát,“ přiznal čtyřiatřicetiletý forvard. Když spolu Bruslaři a Verva hráli před dvěma týdny, Kašpar dokonce požádal vedení, aby do tohoto zápasu nemusel nastoupit. Bylo mu to umožněno.

Velkou aktivitu Kladna a občasné kiksy ve hře vlastního týmu přisuzoval velikosti zdejšího ledu. Ten má klub Jaromíra Jágra vůbec nejmenší v extralize. „Hodně toho využívají. Hrají to jednoduše, perou to všechno od modré čáry. Z toho nám dali dva góly. Je to velký nezvyk, hokej tu musí být rychlejší. Když sem přijede tým, který je zvyklý hrát na puku, tak to tady nezvládne. Rozdíly se tu mažou. Všichni jsou k vám blíž, je to rychlejší, nemáte na nic čas,“ popsal Kašpar.

Mladá Boleslav je před posledním kolem na pátém místě. Na Spartu a Třinec ztrácí bod, na druhou Plzeň body tři. Na post vicemistra už nemůže kvůli vzájemnému duelu Ocelářů se Západočechy pomýšlet. V pátek se na vlastním zimáku utkají se Zlínem. Při shodě výsledků může být nejlépe třetí.

Už dlouho mají Boleslavští jistou účast ve čtvrtfinále play off, že by však hráči něco vypouštěli, to Kašpar důrazně odmítá. „My musíme hrát pořád na sto procent. Být druhý, nebo pátý, to je obrovský rozdíl,“ kroutí hlavou. „Jde nám hlavně o to začínat doma,“ uzavřel Kašpar.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. Redlich, 34:31. Austin, 50:48. Austin Hosté: 14:48. Kašpar, 25:21. Kašpar Sestavy Domácí: Brízgala (Stahl) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Jágr, Machač, Zikmund – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Stach, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Hosté: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Cienciala – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, Šťastný. Rozhodčí Pešina, Pražák – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4960 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 51 29 5 2 15 174:128 99 2. Plzeň 51 27 2 7 15 162:139 92 3. Třinec 51 26 4 4 17 160:125 90 4. Sparta 51 21 13 1 16 171:143 90 5. M. Boleslav 51 21 10 6 14 152:124 89 6. Brno 51 21 5 6 19 143:154 79 7. Olomouc 51 20 5 6 20 121:126 76 8. K. Vary 51 16 9 5 21 171:163 71 9. Mountfield 51 18 5 7 21 125:134 71 10. Zlín 51 19 4 5 23 151:148 70 11. Vítkovice 51 14 8 5 24 132:170 63 12. Pardubice 51 15 3 10 23 119:160 61 13. Litvínov 51 15 3 9 24 147:171 60 14. Kladno 51 16 3 6 26 128:171 60 Generali Play-off

