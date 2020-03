Machovský zarazil Dynamu euforii. Je to na palici! znělo z kabiny | iSport.cz

Takže v Pardubicích musí ještě zabojovat. Bod v Brně jim dá klidné jaro a léto, ale pokud prohraje za nula a Kladno pokoří Litvínov za dva body, dolů půjdou Východočeši…

Jakmile Tomáš Dvořák v 62. minutě skóroval, z natřískané pardubické arény se během vteřiny stala takřka pohřební síň. Zklamání ze svírané, ovšem nedotažené záchrany domácích dříčů bylo obrovské. V kabině, na stadionu, v hospodách… Domácí prostě měli pech.

Díky dříve ukončeným bitvám v Kladně a Olomouci se na východě Čech vědělo, že tři body proti Spartě nejsou vyloženě nutné. K vytoužené spáse by postačilo vyhrané nastavení. Jenže měřte se v ní se Spartou, pro niž je to parádní disciplína. V sezoně sebrala 13 bonusových bodů, sokovi přenechala jediný! „Sedí nám to,“ usmíval se Matěj Machovský.

On i Kantor předvedli extrémně dobrý výkon, byli hvězdami zápasu, každý si připsal několikero opravdu luxusních zákroků. „Pavel měl výborné zákroky, Pardubice strašně dlouho držel nad vodou. I na rozhodující gól si sáhl, klobouk dolů před ním, jak se k tomu postavil a jak svoje kluky drží,“ vracel komplimenty Machovský.

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 1:2pr. Dynamo ještě nemá jistotu záchrany, rozhodl Dvořák

Ten od samého začátku až do konce odolával návalům tlaku semknutého pardubického týmu, nemohl na vteřinu povolit. Hosté zase zlobili hráči s vynikajícími individuálními dovednostmi. Kdyby vyhrála Sparta po šedesáti minutách, nikdo by nemohl říci, že nezaslouženě, neboť gólové šance na to měla. Ale to samé v bleděmodrém Dynamo. Zvlášť v závěru třetího dějství, kdy Svačina v božské možnosti pálil vedle, poté na Machovském ztroskotal Vondrka i Tybor. „Když už to hoří, snažíte se do toho kopnout nohou, nebo tam dát ruku, hokejku, cokoli. Naštěstí mi to tam párkrát vyšlo, jsem rád,“ těšilo muže zápasu.

Došlo k prodloužení. Tři na tři. Chvíle pro Spartu. Lukáš Pech nabral ve vlastním pásmu potřebné tempo a jeho vytříbený kontr po Kantorově zákroku dokonal dorážkou Tomáš Dvořák. Najednou bylo ticho jako v kostele… „Pecháček to celé projel, vystřelil mi na lapačku, já to jakž takž zachytil, ale puk jsem neudržel a další hráč to tam takovou šmudlou dorazil,“ povzdechl si Kantor.

Naštvaný, že celou akci už nemůže vrátit. „Je to na palici, už jsme to mohli mít hotové asi před dvěma zápasy, teď znovu. Strašně nás to mrzí, byli jsme připraveni to proti Spartě zvládnout a mít klid. Bohužel, musíme bojovat až do posledního kola. Snad to ukončíme v pátek,“ nasměroval pozornost k utkání v Brně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:30. Svačina Hosté: 09:12. Pech, 61:10. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – J. Zdráhal, Mikuš, J. Kolář, S. Zacharčuk, Holland, T. Voráček, Blažej – Tybor, R. Kousal, Vondrka – Svačina, Poulíček, Mandát – Látal, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek, Machala. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Jurčina, T. Pavelka, Piskáček – Řepík, Sukeľ, Rousek – Forman, Pech, Buchtele – Smejkal, Tomášek, M. Kvapil – Vitouch, Říčka, Dvořáček. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion enteria arena Návštěva 10194 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 51 29 5 2 15 174:128 99 2. Plzeň 51 27 2 7 15 162:139 92 3. Třinec 51 26 4 4 17 160:125 90 4. Sparta 51 21 13 1 16 171:143 90 5. M. Boleslav 51 21 10 6 14 152:124 89 6. Brno 51 21 5 6 19 143:154 79 7. Olomouc 51 20 5 6 20 121:126 76 8. K. Vary 51 16 9 5 21 171:163 71 9. Mountfield 51 18 5 7 21 125:134 71 10. Zlín 51 19 4 5 23 151:148 70 11. Vítkovice 51 14 8 5 24 132:170 63 12. Pardubice 51 15 3 10 23 119:160 61 13. Litvínov 51 15 3 9 24 147:171 60 14. Kladno 51 16 3 6 26 128:171 60 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Pardubice - Sparta: Po střele Pecha rozhodl v prodloužení Dvořák, 1:2

Pardubice - Sparta: Svačina v přesilovce dotlačil puk za Machovského, 1:1