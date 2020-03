Mladík Brízgala hrdinou Kladna: Poslední kolo? Nervy, tlak a adrenalin! | iSport.cz

Je mu 21 let, v extralize je bez zkušeností. Přesto teď září. Na startu sezony nedostal brankář Adam Brízgala v Kladně důvěru, ročník strávil v Ústí nad Labem. Při zranění klíčového muže, gólmana Denise Godly, si ho však Rytíři vytáhli na nejdůležitější duely zpátky. Nejdřív zdeptal Kometu, v úterý i Mladou Boleslav. V pátek se s největším pravděpodobností postaví mezi tři tyče i v utkání o sestup s Litvínovem. „Nervy tam budou obrovské, tlak taky. Zároveň ale to, že jde o všechno, je na tom hrozně krásné,“ usmívá se mimořádně hovorný mladík před zatím nejdůležitějším zápasem své kariéry.

Druhý zápas za Kladno, druhá výhra. Jak to zvládáte, nejste nervózní?

„Jsem. Jsou to zápasy, které prostě musíme vyhrát. Body se moc neměnily, takže tlak i nervozita tam jsou. Není to ale jen u mě, všichni to vnímáme stejně. Nechci dělat rozdíl mezi sebou a ostatníma klukama, jsme v tom všichni spolu.“

Jak jste se na duel s Mladou Boleslaví připravoval?

„Snažil jsem se udělat si pohodu, vyčistil si hlavu.“

Dá se to vůbec?

„Myslím, že ano. My brankáři jsme na to naučení. Od mala je gólman vedený k tomu, že se musí soustředit jen sám na sebe, nemyslet na jiné věci a nenechat se rozptylovat okolím. Je to těžké, ale dá se to.“

V minulém kole jste vyčapal Kometu. Inkasoval jste jediný gól, byl jste vyhlášen hráčem zápasu. To asi přidá velkou porci sebevědomí.

„Přesně tak, pomohlo mi to hodně. Byl to můj první pořádný extraligový zápas, navíc v situaci, kdy jsme museli vyhrát. To jsem byl nervózní dost, proti Bolce už to ale bylo lepší. Nervozitu ale vnímám tak, že mě žene dopředu a pomáhá mi k dobrému výkonu.“

Kladno - Mladá Boleslav: Domácí přežili těžké momenty! Cienciala trefil tyčku

Po zranění Denise Godly, který se stal v sezoně pro Kladno nepostradatelným, se čekalo, že právě branka bude velkou bolestí Rytířů. Vy jste si ale svými výkony hned získal přízeň fanoušků. Jak si to užíváte?

„Samozřejmě si to užívám moc, těší mě, když křičí moje jméno. Hodně vás to povzbudí, pro sebevědomí je to další parádní věc.“

Necítíte se trochu jako nečekaný hrdina? Hlavně díky vám je Kladno stále ve hře o záchranu v extralize.

„Takhle bych to neřekl. Je to týmový sport, všichni jsme se zvedli. Všichni makáme, abychom vyhráli. Brady Austin dal dva góly, vyhrál nám zápas. Ostatní kluci blokovali střely, rozehrávali puky… není to jen o mně.“

Sezonu jste strávil v Ústí nad Labem, nedávno jste si ale odskočil na dvě utkání do Českých Budějovic. Pomohlo vám, že jste tam nasál vítěznou atmosféru?

„Myslím, že jo. Určitě. Bylo pozitivní se tam dobře naladit, jejich vítězná šňůra je skvělá. Byly to jen dva zápasy, ale přesvědčil jsem se v nich, že umím chytat. Dalo mi to důvěru v sebe samého.“

SESTŘIH: Kladno - Mladá Boleslav 3:2. Rytíři udrželi naději, rozhodl Austin

Jak prožíváte, že v posledním 52. kole se v přímém souboji Kladna s Litvínovem rozhodne o sestupujícím?

„Pro nás se nic nemění, bude to stejné jako ty poslední duely. Moc se toho nemění, každý zápas už mohl rozhodnout o našem konci a zvládli jsme to. Bude to ale parádní vyvrcholení. Věřím, že do toho oba týmy dají všechno a bude to parádní bitva.“

Kapitán Jakub Strnad říkal, že se na ten zápas dokonce těší. Kvůli takovým velkým večerům hokej hrajete, odmala makáte…

„Přesně tak, souhlasím. Nervy tam budou obrovské, tlak taky. Zároveň ale to, že jde o všechno, je na tom hrozně krásné. Jeden bude vítěz, druhý poražený. Adrenalin bude velký, bude to vyhrocené.“

