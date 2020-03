Svaz řeší, co bude s play off. Konec? Rozhodne se v poledne | iSport.cz

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci oznámil, že hokejová Tipsport extraliga i fotbalová FORTUNA:LIGA mohou organizovat své zápasy podle programu. Ovšem bez návštěvy diváků. Dnes se od 17 hodin hraje druhý duel předkola play off mezi Olomoucí a Zlínem, od 19 hodin nastoupí v Hradci Králové domácí Mountfield proti Karlovým Varům. Vedení extraligy se sejde dnes v poledne a rozhodne, co bude se soutěží dál.

Variant je samozřejmě víc. Teoreticky se dá hrát bez lidí. „To je na nich (na klubech), jak to zorganizují. Oni mohou zorganizovat zápasy bez diváků, pokud na hokeji a fotbale není koncentrace více než sto lidí, což pokud vím, není, a tak zápasy se mohou odehrát. Ale to je na organizátorech. My to (odehrání) určitě doporučujeme. Lidi se doma můžou dívat na hokej a na fotbal. S rodinou,“ prohlásil premiér Andrej Babiš.

Bezpečnostní rada státu se dnes usnesla, že zruší od 18 hodin i sportovní akce s účastí nad sto lidí.

„Podle odborných podkladů perimetr jeden a půl až dva metry je rizikový, kdy dochází k přenosu nákazy koronaviru. To je ten blízký kontakt, jde o koncentraci osob na jednotném místě,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nyní se čeká se oficiální vyjádření ředitele Tipsport extraligy, vedení FAČR a LFA. Liberecký hokejový klub Bílých Tygrů dal v tiskové zprávě vědět, že s okamžitou platností ruší předprodej vstupenek na čtvrtfinálová utkání play off. V Hradci i v Olomouci se čeká na rozhodnutí vedení extraligy, jestli dnes odehrají zápas bez lidí, nebo si hráči zabalí výstroj a soutěž vyhlásí přestávku.

Babišovi představa, že se sportovní akce obejdou bez veřejnosti, úplně nevadí: „Chceme, aby lidi chodili do práce a potom byli s rodinou doma. Přenos viru je velký problém. Co se týká hokejových zápasů, nijak jsme to víc neřešili. Biatlon taky proběhl bez lidí. Jestli proběhne takhle hokej, netuším teď. Ale myslím si, že pokud je tam menší koncentrace lidí v šatně, mohlo by to být v pořádku. Zápasy by se mohly konat. Ne?“

Klíčové bude, co řekne vedení ligy. „Klidně si myslím, že se sezona může ukončit,“ odvětil pro iSport.cz jeden z hokejistů, který čeká na verdikt šéfů soutěže. Dnes hrát, nebo ne? Play off je teprve na začátku. Hrát soutěž bez lidí několik týdnů by nemělo asi moc smysl. Verdikt za hokej padne po obědě.