Mikeska o pardubické záchraně, pochybnostech i Zacharčukovi | iSport.cz

Bezprostředně po pardubické záchraně padaly v emocích velká slova, že výsledek je třeba víc než titul. Taky jste si na něj jako hráč sáhl. Schválně, jak to srovnání vypadá teď, když je hlavní euforie pryč?

„Můj titul s Pardubicemi je starý už 15 let, to znamená, že už tam mám trochu odstup. Nějak to letí. (usměje se) Spíš to řeknu jinak. Jako trenér jsem celou bitvu vnímal tak, že bych byl nerad, abych byl zapsaný jako člen historicky prvního realizačního týmu, který s klubem spadl. Hlavně se mi strašně ulevilo, že tohle je pryč a první liga nám už nehrozí.“

Přitom navenek jste všichni působili hodně urputně, odhodlaně. V hlavě bylo, že se záchrana Pardubic nemusí podařit?

„Byli jsme dlouho poslední, týmy nad námi měly náskok, naše pozice byla děsně těžká. Pořád se do hlavy vkrádalo, jestli na všechny změny, které se provedly, nebylo až příliš pozdě. Každý zásah do týmu byl vždycky vidět až s nějakým odstupem. Velký dík patří týmu, že změna přišla relativně brzy a byla opravdu výrazná. Kluci začali hrát výborný hokej, tým to celé zvládl velmi dobře.“

Připadal jste si po poslední kole emočně hodně vymačkaný?

„Vymačkaný je ještě slabý slovo. Po tom posledním kole jsem v podstatě tři dny jenom spal. Během sezony jsem neměl stavy, že bych v noci nemohl zabrat. To problém nebyl. Ale najednou přišla úleva, z těla opadlo napětí a pořád jsem od rána do večera, klidně po krátkých pauzách, pospával. Spokojeně pospával.“ (usměje se)

Dal vám celý tenhle stres i něco po trenérské stránce, nebo spíš jen vysával?

„No to mi teda sakra dal. Nebudu zabíhat úplně do podrobností, ale všechno zlý je pro něco dobrý. Už jenom když si vezmu psychickou odolnost, čemu jsme museli čelit... Vždycky musíte působit klidně, odhodlaně, brát věci, jak jsou. Snažit se nepanikařit, ale pořád se držet nějaké cesty, které věříte, že vás má dovést ke kýžené metě. Hrozně pak posiluje, co jsme zvládli, z čeho jsme se dokázali vyhrabat.“

Přišlo mi, že jste měl od Milana Razýma hodně prostoru. Často jste chodil na tiskovky, na střídačce vás bylo plno. Měl jste v téhle roli silného asistenta být i nějaký oponentem hlavního kouče?

„Všichni jsme si říkali svoje názory k tréninku i k zápasu, ale úplně bych neřekl, že bych byl oponent, to zase ne. Já dával při zápasech postřehy od útočníků, Časy (Petr Čáslava) od obránců a Milan se staral o délku střídání, kdo na koho půjde. Postupně jsme mu dávali informace. Milan si střídal útočníky, do toho jsem mu nezasahoval, ale zase jsem kreslil třeba power play, nebo chystal kluky na soupeřovu hru bez brankáře, připravoval jsem je na buly. Hlavní kouč si šéfoval střídačku, my jsme dělali ty menší aktuální změny, které jsme konzultovali.“

Narostla po úspěšné misi za záchranou Pardubic v extralize chuť pokračovat u dospělých dál?

„Chuť mám, určitě. Po takovém závěru ji stoprocentně mám.“

Máte jistotu, že u týmu budete všichni tři trenéři pokračovat dál, nebo se teď čeká, co řekne nový majitel klubu, kterého vybere město?

„Když jsme šli k áčku, podepsali jsme smlouvu až do konce příští sezony. Byla možnost, že se zachráníme, ale taky, že budeme hrát první ligu. Vím, že v trenérské branži je tohle dost vrtkavé. Ale jsme domluvení do konce dalšího ročníku.“

Komunikujete nějak s hráči, aby na sobě i v době pandemie koronaviru dál pracovali?

„Všechna sportoviště se uzavřela kvůli viru. Rozešli jsme se s tím, že všichni naši hráči dostanou své plány a svá doporučení. Teď mají dovolenou, kterou si zaslouží. Ale není možné, aby měsíc a půl nic nedělali, to je jasný. Takže od nás obdrží základní manuál, na čem pracovat, aby nepřišli na startu přípravy zdevastovaní.“

Zacharčuk má v jedné věci nevýhodu, je obrovský...

Klub by měl mít velký zájem o Jakuba Nakládala nebo o prodloužení kontraktu se Stěpanem Zacharčukem. Staví se v Pardubicích podle vás tým, který zase jednou vystrčí hlavu?

„Abych se přiznal, tak o těchto věcech nic nevím. Všem je nám jen jasné, že teď budou probíhat jednání na úrovni města, což se mě, trenéra, vůbec netýká. Čekám, co přijde, jestli nás bude kontaktovat vedení. Ale jestli současné, nebo nějaké jiné, to netuším. K novým hráčům nemůžu říct vůbec nic.“

Tak pojďme k jednomu, kterého dobře znáte. Během sezony jsme se několikrát bavili o Zacharčukovi. Moje představa je, že jste s ním vy a Petr Čáslava hodně komunikovali, krotili ho, aby něco neprovedl. Sedí to? Jeho disciplinární historie z KHL je poměrně bohatá...

„Ano, nějakou historii v tomto směru má. Ale tady to pojal ohromně zodpovědně. Neustále jsme mu opakovali, že si nemůžeme dovolit o něj přijít na tři zápasy kvůli nějakému trestu. Má v jedné věci nevýhodu, je obrovský. To viděl asi každý. Navíc má velmi dobré načasování na tvrdé zákroky, dovede si je najít. Museli jsme ho hodně brzdit, aby něco neprovedl.“

Jednou ho disciplinární komise řešila, když s Litvínovem sestřelil Langkowa. Byl to jeho třetí zápas v Česku. Nebáli jste se, že to je ono a přijde dlouhá stopka?

„Tam byl nějakému většímu trestu asi nejblíž. Na druhou stranu, všichni víme, že to byl naprosto čistý zákrok, který dopadl zkrátka pro protihráče blbě. Ani jeden z rozhodčích nejdřív nevylučoval, až pak se lekli, že hráč Litvínova zůstal na zemi, tak poslali Zacharčuka na dvě minuty ven. Znovu, v tomhle má obrovskou nevýhodu ve své obrovské postavě. Každý jeho zákrok vypadá brutálně, ale on ho vede čistě a ví, co dělá. Dovede si hráče najít ve správný moment, ale nejde ho primárně zranit. Takhle jsme ho tady poznali.“

Mělo by smysl, aby ho Pardubice zkusily udržet?

„Byl dominantní v soubojích díky postavě a rozpětí rukou. Ale měl i velmi dobrý přehled a výborný první dotek s pukem, pokud jde o rozehrávku. Naši hru velmi posílil, hodně zklidnil. Kdyby byla možnost s ním dál spolupracovat, samozřejmě bychom to jenom uvítali.“

