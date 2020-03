Hokejisté prchají z Česka! Claireaux uvízl ve Vídni, Freibergs musel jet přes Polsko | iSport.cz

Libor Kašík dovedl Zlín do předkola play off, kde narazí na Olomouc • Pavel Mazáč (Sport)

Dramatickou cestu z Česka do svých rodných zemí absolvovali dva hokejisté PSG Berani Zlín. Pro iSport.cz ji popsali dva lidé z klubu. Obránce Ralfs Freibergs už je v pohodě, do rodného Lotyšska se dostal včas. „Ale bylo to na poslední chvíli,“ ulevil si generální manažer Martin Hosták. Osmadvacetiletý bek vyrazil po předčasném ukončení extraligové sezony domů autem, tradiční trasou to však kvůli uzavřeným hranicím nešlo. Musel jet přes Polsko, projet Litvu. Stihl to tak tak. „Je v pořádku,“ potvrdil dnes ráno Martin Hamrlík, druhý kouč Beranů.