Šéf hráčské asociace o smlouvách: Vyčůranost! Je to postavené na hlavu | iSport.cz

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Vybereme hráče, kteří se nám nehodí, naroubujeme to na potřebný bod ve smlouvě a ukončíme ji. Jsou kluby v právu, nebo ne? „Bral bych to jako účelový krok, vyčůranost, obcházení zákona a rozpor s dobrými mravy,“ popisuje v rozhovoru pro iSport.cz prezident hráčské asociace CAIHP Libor Zbořil.

Zabývá se problémem s předčasným ukončováním smluv hráčská asociace?

„Samozřejmě. Bohužel jsme doufali, že tahle situace nenastane, ale teď to řešit musíme. Dopředu jsem informoval všechny hráče, že se to může stát. Dostali pokyn, že pokud by se cokoli dělo, mají mě okamžitě kontaktovat. Kdyby třeba byli tlačeni k podpisu kdovíjaké dohody, ať to hlavně nedělají, protože je to cesta do pekla. Zajímá mě, jak se k tomu kluby postaví. Pokud vypoví smlouvy všem svým hráčům, pak by to asi ustály. Pokud si ale vyzobou jen některé, se kterými nepočítají, tak si dovedu představit vážný spor.“

Proč? Podle smlouvy na to přece mají kluby nárok.

„Bral bych to jako účelový krok, vyčůranost, jako obcházení zákona, rozpor s dobrými mravy a tak dále. Podrobujeme to analýze. V Česku je aktuálně jeden extraligový klub, který od rána řeším s agenty i samotnými hráči…“

Omlouvám se, že vám do toho skočím, ale jedná se o hradecký Mountfield?

„Ano, potvrzuji. Týká se to pěti jeho hráčů. Pokud by to využili jako jednotné ustanovení u všech, jako celek, neviděl bych v tom problém. Jestli to ale někde použiju a jinde ne, beru to jako účelové zneužití práva. Už jsem to s kluky řešil, potřebuju pak dostat do ruky odůvodnění výpovědi, na čem to klub staví. Pak budou dvě možnosti: buď se s tím hráč smíří, nebo se oznámí nesouhlas s výpovědí a uplatní se další kroky.“

Jaké?

„Například smírčí komise. Vystaví se faktura o nesouhlasu s výpovědí, oznámí se, že trváme na dodržení smlouvy, právně to odůvodníme. Pak samozřejmě můžeme případně podnikat další právní kroky, končit se může až u soudu.“

Obraceli se na asociaci už dříve hráči s tím, že se toho bodu ve smlouvě obávají?

„Ano, ale byly to dotazy spíše informativní. Žádný konkrétní případ nebo náznak, že by se k tomu schylovalo, nebyl. Popsal jsem jim jen, co to může obnášet. Ozvali se mi někteří hráči ještě z jednoho prvoligového klubu, aktuálně se ale řeší hlavně Hradec, co bude dál tam.“

Týká se to hráčů, kterým končí smlouva v dubnu 2020, nebo i těch s dlouhodobými kontrakty?

„Jsou tam oba případy. U několika se jedná o úsporu dvou platů, jsou tam ale i delší smlouvy.“

POLEMIKA | Je v pořádku, že kluby můžou ukončit smlouvu?

Ondřej Kuchař: NE. Hlavně ušetřit zlatku >>>

Miroslav Horák: ANO. Dohoda dvou stran >>>

Nepřijde vám to jako nesmysl? Kvůli dřívějšímu konci soutěže klub může hodit do koše smlouvu klidně na dalších několik let.

„Je to postavené na hlavu. Celá hráčská smlouva má bohužel obrovské množství nedostatků. Dělám pětadvacet let advokacii, ale tohle se jen tak nevidí. Ta smlouva je hrozná, absolutně nevyvážená, postavená jednostranně. Hráč je tam jasně slabší stranou. Stačí se podívat asi na dvě povinnosti klubu a asi tři sta povinností hráče. Je velký problém, že hráči tady nejsou zaměstnanci, protože tohle by se nikdy nestalo. Jelikož jsou všichni OSVČ, je to v podstatě vztah dvou firem.“

Ještě ve větší míře se stejná věc řeší i ve slovenské nejvyšší soutěži. Zřizuje se tam fond na ochranu příjmů hráčů. Jedná se o něčem takovém i v Česku?

„Všechno řešíme, probíráme různé možnosti. Jsem v úzkém kontaktu s Oliverem Pravdou, prezidentem tamní hráčské asociace. Před Vánoci jsme se sešli i s šéfy z Polska a Maďarska, dohodli jsme se, že chceme na posílení hráčských práv založit evropskou hráčskou asociaci, kde sjednotíme pravidla a budeme případně moct podnikat kroky vůči IIHF a dalším subjektům. Fond na ochranu peněz hráčů je taky společným bodem.“

