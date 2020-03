Smoleňák o nájezdu na regály i ráně pro ekonomiku. Jak změnit smlouvy? | iSport.cz

Snaží se být nad věcí a udržovat si dobrou náladu, byť to není pokaždé snadné. Pravda, hokejový Hradec mohl mít po sezoně i tak, bez náletu koronaviru. Ale bylo by to po boji. Takhle mají hráči v hlavě prázdno. Navíc v Hradci se usilovně řeší, kdo tým opustí na základě úderu vyšší moci a s tím spojenou možností klubových šéfů rozloučit se s hráči podle potřeby. Téma smluv pak Smoleňák více rozebírá v zamčené části článku.

Namísto bitev u brankoviště se přetlačujete u regálů, jak vám to jde?

„Dobrý, zvládám to. Musel jsem vyrazit na generální nákup. Když jsem viděl, jaká je ve státě situace a že lidi vykupují maso jako diví, v podstatě jako za války, tak jsem si přivstal, abych byl v šest jeden z prvních v Tesku a udělal si nákup podle potřeby. Bylo toho na dvě ještěrky. Ale jel jsem podle pravidel, vzal si roušku a pořídil všechno. Takže fajn. V pondělí jsme se po dlouhé době vrátili domů ke Kladnu, na baráku nebylo k snědku vůbec nic, tak jsem musel vyrazit bojovat s vozíkem do krámu, abychom neměli hlad a náš malej taky.“

Asi jste netušil, v jakou proměnu osobního života se vyvine epidemie koronavirem, že? Zprvu jste se podivoval panice, která postupně pronikala do Evropy.

„Nebyl jsem zdaleka sám. To, co bylo před týdnem, dávno neplatí, situace se mění každým půldnem. Nenapadlo by mě, do jakých extrémů to může zajít a kdo ví, kam až to může zajít. Když jsme hráli předkolo s Karlovými Vary bez diváků, nechápal jsem, proč zrovna hokej to odnáší s ohledem na to, kde všude se potkávají mraky lidí. Teď nezbývá, než se s tím vším vypořádat.“

Některé kluby zvolily individuální přípravu hráčů, jinde to nechávají čistě na nich. Co u vás?

„Původně jsme doufali, že se play off rozjede 29. března, dostali jsme volno do pondělí s tím, že začneme trénovat. Ale už není na co. Ten, kdo se na to cítil, přišel si v pondělí zabalit věci a vyrazit za svým. Na oficiální konec sezony a pokyny našeho vedení teprve čekáme. Teď se logicky řeší důležitější věci, jako je ochrana zdraví nás všech.“

Chodíte ven krom nájezdů na Tesco?

„Chystám se vzít malého, vyrazíme na čerstvý vzduch někam do lesa, kde nejsou lidi. V Hradci jsme byli v bytě, tady máme dům se zahradou, což se zrovna teď hodí.“

Nikdo si teď nedokáže představit, jakým stylem pozastavení podnikání mnoha firem poškodí rozpočty klubů. Napadá vás, že může přijít i silná ekonomická vlna krize?

„V téhle situaci je pro mě hokej zcela druhořadou záležitostí. Každý se teď musí především postarat o sebe a svoji rodinu, abychom byli všichni v pořádku a následky pandemie byly co nejmenší. Hokej je momentálně prkotina, na ten přijde čas, až se všechno okolo nás uklidní.“

Nicméně v Hradci se budoucnost řeší už nyní, klub se rozhodl využít bod smlouvy, jenž mu v případě neumožnění sportovní činnosti vyšší mocí povoluje rozvázat kontrakt s hráčem ze dne na den. Což má potkat minimálně pět hokejistů. Jak to vnímá kapitán týmu?

„Je to strašně nepříjemná a složitá záležitost. V prvé řadě je třeba říct, že by nikoho v životě nenapadlo, že tento způsob zásahu vyšší moci může přijít.