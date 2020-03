Olesz pomohl s rouškami: Zdravotník nejsem, šít neumím, tak aspoň něco | iSport.cz

Dobročinné projekty mu nejsou cizí, klimkovické sanatorium podporuje Rostislav Olesz přes deset let. S manželkou teď pomohli i s výrobou ochranných roušek. Zaplatili speciální materiál na výrobu 450 kusů ochranných pomůcek. „Nemůžeme pomoct jako zdravotníci, hasiči nebo policisté a neumíme šít, tak nás to napadlo jako jediná možnost,“ říká bývalý hráč NHL, který v aktuální sezoně hrál za Olomouc.

Myšlenka byla jasná - jak a čím v současné krizi pomoct? „Všimli jsme si, že v obchodě s oblečením City Folklore šijí a vyrábějí roušky pro domovy důchodců, pořád jich není dostatek,“ vysvětluje Rostislav Olesz. „Tak nás napadlo, je v tom podpořit. Pomoct jim sehnat materiál. Kontaktovali jsme je a bylo. Jsme z Ostravy, žijeme tady, chceme alespoň trochu pomoct.“

Pro Olesze to není novinka. Společně s Romanem Szturcem dlouhodobě podporují klimkovické sanatorium. „Jmenuje se to Strom přání dětem. Snažíme se jim pomáhat s návratem do života, aby byli soběstační, pomáháme s terapií,“ upřesňuje. Klimkovice si Olesz vybral ještě během angažmá v NHL. „Hledal jsem místo, ke kterému mám blízko a můžu tam třeba i přijet. Někdy stačí a pomůže i jen osobní návštěva. Už je tam angažovaný i písničkář Jirka Krhut, dělá vystoupení. Alespoň to dětem a ostatním zlepší náladu, na chvíli zapomenou na každodenní stresy.“

S Olomoucí sice Olesz rozehrál předkolo play off, ale po dvou zápasech se Zlínem (5:1, 1:3) byla série a nakonec i celý ročník předčasně ukončené. „Co na to říct? Ze dne na den nám vzali práci, na kterou jsme byli zvyklí,“ krčí rameny. „Ale na konci dne je to pořád jenom sport, jsou důležitější věci. Zase máme možnost být doma s rodinami. Není příjemné, za jakých okolností, ale máte alespoň čas si konečně vybalit dárky z Vánoc a dodělat věci, které doma rok čekaly. Hlavní teď je, aby epidemie co nejdřív přešla a všichni jsme to společně zvládli.“