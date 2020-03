Litvínov znovu řeší Růžičku! Verva loví i kanadského mistra světa | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Třikrát zrušili schůzi představenstva, poměrně nedávno do něj navíc přibyli tři noví členové, kteří se s celou agendou teprve seznamují. Majoritní vlastník Unipetrol s tisícovkami zaměstnanců kvůli hrozbě nemoci COVID-19 řeší v souvislosti s tím problémy v rámci celé obří společnosti. I proto se nedá jasně říct, jaký pohyb v klubu nastane a koho se má týkat.

„Nikdo zatím neřekl, že bych nezůstal, ale ani to, že zůstanu. Jsem pověřen vyjednáváním s hráči. A uvidíme,“ sdělil Sportu Šlégr. „Veškeré změny se musí řešit nyní, ale vzhledem ke koronaviru máme na všechno strašně málo času. Primárně se probírají záležitosti kolem zaměstnanců a režimu společnosti. Chodit do práce, nechodit a tak. Souběžně ale probíráme na schůzkách agendu, kterou je nutné schvalovat představenstvem klubu. Nejde tu přitom jen o hráče a management, i když záležitosti ohledně složení kádru a trenérského týmu se řeší průběžně.“ Konkrétní kroky však už vzhledem k situaci říct ani nemohl.

„Myslím si, že to nebylo dobré rozhodnutí…Bylo vidět, že nemám dostatečné zkušenosti, abych přiměl především zkušené hráče hrát to, co jsme se domluvili. Je to poučení, které mi otevřelo oči do budoucna,“ vrátil se Šlégr v rozhovoru pro klubový web ke svému trenérskému působení u mužstva. Skončilo koncem listopadu jeho rezignací.

Verva se nakonec zachránila pod vedením Vladimíra Kýhose. Pozice vládce střídačky však podle všeho zůstala otevřená. Do hry se údajně vrátil Vladimír Růžička, který dosud působil v hradeckém Mountfieldu. S Litvínovem se spojil