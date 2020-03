Vojna, důchod i úplavice. Mladej, jdeš do brány, zavelel Zábrodský | iSport.cz

Legendární útočník Vladimír Zábrodský se dožil 97 let, zemřel v pátek • ČTK

Když se u příležitosti úmrtí legendy poválečného období vzpomínalo na Zábrodského „tajné“ angažmá v ostravském Baníku, oprášily se i Mikolášovy vzpomínky na hokejové derby Baníku a TJ VŽKG Ostrava z ročníku 1960/61, kdy oba kluby tvrdě bojovaly o postup do ligy. Vítkovický gólman Mikoláš psal, že za Baník chytal Karel Ševčík. „Pepa Mikoláš se mýlil, ten zápas a celou sezonu jsem za Baník odchytal já,“ ozval se Sálus.

Bylo mu čerstvě osmnáct, do prvního týmu ostravského Baníku se posunul z dorostu. „Karel Ševčík odešel na vojnu do Brna, zkušený Láďa Krol už měl svoje roky a chytání zrovna nechal,“ líčí Josef Sálus. „Koupili kluka z Opavy, ale ten dostal úplavici. Takže jsem do brány naskočil já. A odchytal celou sezonu.“

Klub jako trenér a mentor tajně vedl Vladimír Zábrodský. V Ostravě si odpykával trest machinace se sázkami, pracoval jako horník na Dole Hlubina. „Byli jsme z něho nadšení,“ vzpomíná Sálus. „Pro nás byl velký hokejový vzor, velký hráč. Byl kamarádský, nijak se nepovyšoval. Samozřejmě jsme ho všichni respektovali a mělo to vliv i na naše výkony. S Vítkovicemi jsme až do konce soutěže tahali o postup do ligy. Prima sezona.“

Sálus rád vzpomíná na tréninky se Zábrodským. „Chodil na každý trénink. Nehrál, jen si vzal brusle, hokejku, tepláky a najížděl na brankáře. Trochu si hrál, pořád to měl v ruce. Bylo to úžasné, on byl opravdu legenda. Borec.“

Respekt si podle něho Zábrodský získal i tím, jak se vypořádal s prací na dole. „Normálně fáral,“ přitakává Sálus. „Kluci si z něho ze začátku trošku dělali legraci. Pražák, nikdy šachtu neviděl a má fárat? Ale zapadl hned.“

Sálus přidává i jednu historku ze společné večeře. „Vyprávěl nám, jak dvakrát utekl hrobníkovi z lopaty,“ líčí bývalý brankář, který si poté ligu zachytal s Litoměřicemi a Vítkovicemi. „Poprvé, když se vyhnul havárii letadla nad kanálem La Manche. A podruhé to bylo právě v Ostravě na Hlubině.“

V roce 1960 otřásl Dolem Hlubina výbuch, zemřelo při něm padesát čtyři horníků. „A Vovka říkal, že měl fárat právě na tohle patro,“ líčí Sálus. „Prý ale hráli noc před tím dlouho karty a ráno se mu nepodařilo na šichtu vstát. Kdyby nezaspal, je taky po něm.“