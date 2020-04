Top 10 mizerných posil Komety: Kašík, zámořské úlety či nechytající Fin | iSport.cz

Kometa se v posledních letech několikrát spálila na hráčích ze zámoří. Netrefila ani příchody Václava Karabáčka či Borise Valábika • FOTO: Koláž iSport.cz Pokud jste klíčový hráč, máte v Brně sladký život. Boss Libor Zábranský vás zahrne platovým luxusem a takřka bezmeznou důvěrou. Pěšáci se však v kádru Komety točí jako na řetízkáči. Přehmaty v přestupové politice nejsou pro ambiciózní klub žádným mimořádným jevem. Zejména sázka na zahraniční borce se nejen Zábranskému, ale i jeho předchůdcům, nedaří. Čest výjimkám jako je kanonýr Peter Mueller. Několik jeho krajanů ze zámoří v moravské hokejové baště propadlo a rychle se pakovalo z kabiny.

Jack Glover obránce, USA

2019/2020

bilance v Kometě: 5 zápasů, 0 bodů, -3 Největší úlet minulé nedokončené sezony. Pro urostlého amerického zadáka, jenž dorazil do Brna na začátku prosince z ECHL (Jacksonville), skončila v extralize ještě dříve než pro klub. Své angažmá začal Glover zle, záhy byl odeslán na rozehrání do prvoligové Třebíče. Tam stihl naskočit do sedmi duelů s bilancí 0+5. Kouč a majitel Libor Zábranský mu dlouho věřil. „Uvidíte za měsíc,“ sliboval, že bude těžkopádný Američan záhy řídit obranu vedle Němce s Pyrochtou. Omyl. Ani v Chance lize mistr světa hráčů do 18 let nepřesvědčil. Ke konci ledna odešel rodák z městečka Golden Valley v Minnesotě v tichosti do finského Kiekko-Vantaa (2. liga), kde vstřelil svůj jediný gól v ročníku.

Libor Kašík brankář, Česko

2018/2019

bilance v Kometě: 7 zápasů, průměr branek na utkání 3,33, úspěšnost zákroků 88,95 % Kometa si ho vytáhla z ruského Chabarovsku, kde s ním během sezony ukončili kontrakt. Zlínský odchovanec měl být v ambiciózním celku jasnou jedničkou, dostal dlouhodobější lukrativní kontrakt. Počítalo se s tím, že zabere brankoviště a vytáhne klub znovu k titulu. Jenže Kašíkovi štace u moravského rivala Beranů nesedla. Odchytal jen sedm zápasů. Působil nejistě, nervózně. Tým přivedl jen ke dvěma vítězstvím. Všichni fanoušci ho nepřijali. Uškodil si u nich dřívějším prohlášením, že by do Komety nikdy nepřestoupil. Vysvobozením byla pro všechny strany dohoda se Zlínem o gólmanově návratu do mateřského klubu. Tam začal opět potvrzovat své kvality.

Nick Schaus obránce, USA

2018/2019

bilance v Kometě: 16 utkání, 2 body (0+2), +3 Očekávání obrovská, realita chmurná. Americký bek oslnil v Pardubicích, kde sbíral body po hrstech, za sezonu (2016/17) jich udělal 36. Díky tomu získal ofenzivní démon práci v KHL, kde prošel Magnitogorskem, Kunlunem a Slovanem Bratislava. Odtud zamířil v rozehraném ročníku do Komety, aby si vzal na povel útočnou modrou čáru. Předpoklady však ani náhodou nenaplnil. Po šestnácti zápasech bez vstřeleného gólu ho Brno poslalo zpátky do Pardubic. S nimi si zahrál baráž o udržení. V poslední sezoně putoval dál světem. Vystřídal tři adresy (Dynamo Kedgwick v CHL, Floridu Everblades v ECHL a Piráty Chomutov v Chance lize). Ve třiatřiceti letech už to na velkou kariéru nevypadá. Za Chomutov odehrál osm utkání (2+5).

Pavel Brendl útočník, Česko

2013/2014

bilance v Kometě: 6 zápasů, 4 body (0+4), +1 Tohle byla vlastně jeho poslední štace ve větším klubu. Ani v Kometě nedokázal někdejší obrovský talent českého hokeje nakopnout skomírající kariéru. Ofenzivní svéráz nastoupil do šesti zápasů, svůj střelecký instinkt nepředvedl. Následně se s ním klub rozloučil, prodloužení hostování nemělo smysl. Juniorský mistr světa do 20 let odešel do druhé německé ligy (Lausitzer Füchse) a tím se za ním víceméně zavřela voda. Branky sice pak ještě střílel na Slovensku (Skalica, Zvolen), dál už to ale šlo strmě dolů. Sezonu 2016/2017 úplně vynechal, naposledy působil v nižších soutěžích na severu Evropy. Jeden ročník absolvoval ve švédském Wings HC Arlanda, pak se mihnul ve finské Kople. Od loňského podzimu je devětatřicetiletý útočník bez angažmá.

Václav Karabáček útočník, Česko

2018/19

bilance v Kometě: 4 zápasy, 0 bodů, -2 Po letech v zámoří byl pražský rodák velkou neznámou. V klubu však pevně věřili, že se prosadí, pozvedne útok. Jenže extraliga se ukázala nad jeho síly. Za čtyři zápasy bývalý mládežnický reprezentant ničím extra nezaujal, nechytl tempo nejvyšší soutěže. Nikdy v ní nehrál, neznal její zákonitosti. Neuspěl ani následně v Hradci Králové (5 zápasů, 0 bodů). Až přesun o patro níž ho nakopl. V Českých Budějovicích se zmátořil, začal bodovat. Motoru pomohl v předchozí sezoně dvanácti brankami k jasné dominanci v základní části a počítá se s ním i nadále. Od podzimu může třiadvacetiletý forvard ukázat, že už je na extraligu „ready“. V Kometě ještě nebyl.

Dan Spang obránce, Itálie/USA

2015/2016

bilance v Kometě: 8 zápasů, 2 body (0+2), -2 Další z nepovedených zámořských akvizic do defenzivy. Americký obránce s italskými kořeny byl v roce 2002 draftován San Jose Sharks už ve druhém kole jako 52. v pořadí. Dnes je mu šestatřicet a je víceméně jasné, že se do NHL jako hráč nikdy nepodívá. Putuje po Evropě, před pěti lety si po krátkém angažmá v ruském Nižném Novgorodu střihl zastávku v extralize. Kometa z jeho hry paf nebyla, dopřála Spangovi jen osm startů bez výraznějšího zápisu do kronik. Za dva měsíce ho uvolnila do švýcarského Lugana, sezonu dohrál finský šampion s Kärpatem Oulu v německém Hamburku Freezers. Následně si odskočil do Anglie, kde válčil za Nottingham Panthers, zastával funkci asistenta kapitána. Spangovou poslední štací byl Frankfurt Löwen (2018/2019).

Lukáš Kozák obránce, Slovensko

2015/2016

bilance v Kometě: 16 zápasů, 0 bodů, -5 Vybavíte si jeho působení v Brně? Asi jen hokejoví fajnšmekři a opravdoví srdcaři brněnského klubu. Slovenský bek (dnes 28 let) po konci ve Slovanu Bratislava skočil do extraligy. V základní části odehrál dvanáct utkání, v play off přidal další čtyři. Gól nedal, asistence taky žádná. Balancoval na hraně sestavy, prostě průměr. Bylo jasné, že po sezoně se cesty obou stran rozejdou. Na Slovensku přitom doteď platí Kozák za nadstandardního zadáka. Loni si dokonce zahrál dvakrát za národní tým. Aktuálně válí v Popradu, v předminulé sezoně působil v Karlových Varech. Ve třiatřiceti duelech zapsal 5 bodů (2+3). KHL si zahrál za Slovan i za Medveščak Záhřeb. Kometa mu před čtyřmi lety k nohám nepadla.

Ryley Miller obránce, Kanada

2013/2014

bilance v Kometě: 18 zápasů, 2 body (1+1), -3 Další z plejády zahraničních borců do obrany, kteří v Brně propadli. Rodák ze Spruce Grove si po příchodu z ECHL pevné místo v sestavě nevybojoval. Zůstal v kolonce „hráči, na které po jejich posledním zápase hned zapomenete“. V rámci aklimatizace na český hokej nastoupil dvakrát za prvoligovou Třebíč. Ani to ho ale nenakoplo. Kariéru neudělal ani za mořem, kde střídal kluby nižších soutěží. V posledním ročníku nastoupil třikrát za klub Stony Plain Eagles v provinční ACHW. A nebodoval. Zajímavostí je, že tuhle „pralesní ligu“ hrají jen dva týmy. Kromě Stony Plain, kde už pět let paběrkuje dnes sedmadvacetiletý Ryley Miller, ještě Innisfail Eagles.

Jarno Laitinen brankář, Finsko

2011/2012

bilance v Kometě: nenastoupil Tohle jméno vám v paměti nejspíš ani neuvízlo. Finský gólman z Pelicans Lahti se na konci října 2011 objevil v Kometě. Bylo mu čtyřiadvacet let a Brno ho okamžitě převelelo na hostování do Havlíčkova Brodu. Ukázalo se, že na extraligu odchovanec Ilvesu Tampere nemá. V první lize odchytal za „Havlbrod“ dvanáct duelů, další dva přidal v dresu Chomutova. S průměrem kolem tří inkasovaných branek na zápas si o další smlouvu v Česku neřekl. Na konci sezony se vrátil domů, kde působil ve druholigovém týmu Sport. Jeho kariéra šla šupem dolů. Naposledy byl registrován v ročníku 2013/2014 jako hráč Leki Hockey ve městě Lämpäälä. Dnes je mu teprve dvaatřicet let, ovšem hokej na vrcholové úrovni už je pro Laitinena podle všeho passé.