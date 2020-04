S platy jdou dolů i Vítkovice. O polovinu. Je třeba se uskromnit, říká Výtisk | iSport.cz

„Každý z nás dennodenně vidí, jak se vyvíjí současná situace ve světě, v Evropě, v Česku, v Ostravě,“ vysvětluje šéf klubu Aleš Pavlík. „Současná krize má velice negativní dopad na ekonomické prostředí u nás a tím se přímo neblaze dotýká i dění v našem hokejovém klubu. Bohužel. Profesionální sport, jehož jsme součástí, je vždy odkázán na kondici místní ekonomiky a společností a firem, které se rozhodly podpořit náš milovaný klub.“

Hráči vzali opatření na vědomí. „Bohužel žijeme v těžké době, která si taková opatření žádá,“ řekl za vítkovickou kabinu kapitán Jan Výtisk. „Není to snadné pro nikoho, ani příjemné. Ale všichni chápeme, že je potřeba se nyní uskromnit v zájmu pomoci našemu klubu, v zájmu zachování ekonomicky stabilních Vítkovic. Takže jsme na úsporná opatření i my hráči přistoupili.“

Výtiskovi je jasné, že problémy nebudou mít jen sportovní kluby. „V těchto dnech se nesnižují platy jen nám, ale zažívají to ve svých zaměstnáních i naši fanoušci. Příjemné to není, ale věříme, že to všichni společně co nejrychleji přečkáme a znovu se nám všem bude dařit.“

Pavlík děkoval hráčům i zaměstnancům klubu za vstřícný postoj. „Velice oceňuji jejich přístup a loajalitu v této těžké době.“

