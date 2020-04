Nečekaní mistři: Kladno v pražském podnájmu i Brno na trůnu po 51 letech | iSport.cz

Parta dobrých hochů I. ČLTK Praha 1940/41 Sestava: Jarkovský, Franc – Pácalt, Franc, Kalous – Frýzek, Drobný, R. Robětín, Jindřich Kramer, Miroslav Sláma, K. Robětín, Tožička, Fatka.

Trenér: Jiří Tožička Ligu hrálo jednokolově šest týmů. Tehdy těžko porazitelný LTC Praha tak dlouho žádal o odklad zápasu proti dalšímu celku z pražské Štvanice, až se musel obejít bez zraněné opory Josefa Malečka, a v klíčovém souboji narazil na soupeře, který se mezitím pěkně rozjel. ČLTK postupně vyřídil Spartu, Třebíč, Vítkovice a Velké Popovice, v té době pořád ještě nejlepší hokejista v zemi Maleček seděl na střídačce jen v kabátě a klobouku. Jeho někdejší spoluhráč z LTC a reprezentace Jiří Tožička vymyslel plán, jak ubránit Vladimíra Zábrodského. Přilepil na něj výtečného bruslaře Slámu a ten ho dokonale pokryl. Góly dávali beci. Nejprve František Pácalt, za LTC vyrovnal Josef Trousílek, v 8. minutě třetí části skóroval znovu Pácalt z přihrávky Drobného. „Parta dobrých hochů“, jak se ČLTK přezdívalo, zvítězila 2:1 a ligu vyhrála bez ztráty bodu. Tým I. ČLTK Praha, zvaný též jako "Parta dobrých hochů" si v sezoně 1940/41 dokázal poradit s tehdy silným LTC Praha v čele s Vladimírem Zábrodským a vyhrát ligu bez ztráty bodu • Foto twitter.com/@pikoskyzhokeje

Poprvé mimo Prahu Sokol SKP České Budějovice 1950/51 Sestava: Kroupa, Kolouch, Vodička – Vacovský, Charypar, V. Mizera, S. Pícha, Lidral – Němec, F. Mizera, Č. Pícha, Pešek, Vávra, Bílek, Kalista, Oberleitner.

Trenér: oficiálně Jan Kališ, fakticky František Mizera Totalitní zvůle zamíchala osudy hokejistů i klubů. Hanebný proces v roce 1950 změnil reprezentaci v trosky, mistrovský ATK Praha připravil o šestici elitních hráčů. Mezi odsouzenými byly i opory LTC, klub navíc opustil Zábrodský, který zamířil do Sparty. Českým Budějovicím chyběli uvěznění Macelis a Červený. Největším favoritem se tak staly nedotčené Vítkovice. Hned v prvním kole však prohrály na jihu Čech a doma s nimi ztratily bod. To jim pak chybělo. Obchodní domy Praha, jak se jmenoval zardoušený LTC, v posledním utkání bojoval o záchranu. Podlehl Budějovicím, přestože měl už čtyřgólový náskok. Těsně před koncem soutěže vedly Vítkovice, Jihočeši však měli k dobru duel s Bratislavou. Po výhře 5:3 získali titul jako první mimopražský celek. Někdejší hokejisté Českých Budějovic (zleva) Jiří Kolouch, František Vracovský a Karel Oberleitner, kteří v roce 1951 vybojovali první mimopražský mistrovský titul • Foto hcmotor.cz

Triumf v podnájmu TJ SONP Kladno 1958/59 Sestava: Kulíček, Beran – Bacílek, Hainý, Müller, Landa – Volf, Prošek, Jiřík, Fröhlich, Markup, Froněk, Rys, Šebek, Kopecký, Nedvěd, Šanda.

Trenér: Vlastimil Sýkora Na podzim 1958 se v Kladně zastřešoval stadion, a tak se tým uchýlil do podnájmu na pražskou Štvanici. Čtyři roky už vládla brněnská Rudá hvězda. Ještě před zahájením ročníku padlo rozhodnutí, že na MS v Praze 1959 povede reprezentaci trenér mistra a páteř mužstva vytvoří jeho svěřenci. Všichni měli za to, že to bude Vladimír Bouzek a hráči Brna. Jenže vedení se nečekaně ujala Sparta a po ní nasadila k trháku kladenská parta. V dočasném azylu se jí dařilo, fanoušky přivážely zvláštní vlaky, získala si i pražské publikum. Když si to před ním Středočeši rozdali s Rudou hvězdou, vyprovodili ji výpraskem 9:1. Pak už je nikdo nezastavil. Kladno se poprvé stalo mistrem. Reprezentační mužstvo převzal Vlastimil Sýkora, kladenský rodák, který byl ještě coby hráč u jeho ligové premiéry v roce 1951. Hokejový tým Kladna z roku 1959, který jako první v historii klubu vyhrál mistrovský titul • Foto rytirikladno.cz

Vítězství na nájezdy TJ Vítkovice 1980/81 Sestava: Šindel, Brož – Dvořák, Figala, Horák, Kacíř, Lyčka, Mokroš, Stankovič, Šumichrast, Kadlec – Fryčer, Svozil, Černík, Holaň st., Kuřidým, Neuwirth, Říha, Krayzel, Prorok, Stránský, Vlk, Venkrbec, Zábojník, Kotala.

Trenéři: Jan Soukup a Karel Metelka Nehrálo se na remízy, rozhodnout muselo prodloužení, případně nájezdy. Kdyby zápasy končily po 60 minutách, titul by podruhé patřil Českým Budějovicím. Takhle získaly svůj druhý titul s náskokem dvou bodů Vítkovice, jež se s Jihočechy jako v 50. letech přetahovaly na špici. Favorité z Kladna a Jihlavy skončili za nimi. Jako zlomové se ukázaly duely na Spartě v závěru. Budějovice tam prohrály, Vítkovice odvážely výhru 4:3 po nájezdech a ještě předtím doma porazily Motor. Přesto rozhodoval až poslední zápas v Gottwaldově. Ostravští hráči se večer předtím šli podívat na film Smrt na Nilu, ve Zlíně vedli o gól a po odvolání domácího brankáře pečetil Miloš Říha na 3:1. O titul se nejvíc zasloužili brankář Šindel, reprezentační útok Fryčer-Svozil-Černík a úspěšní exekutoři nájezdů Holaň s Neuwirthem. Chyběl Vladimír Vůjtek, v roce 1979 odešel do Trenčína. Vítkovice si v roce 1981 došly pro celkové vítězství v československé nejvyšší soutěži. K triumfu pomohl i Miloš Říha (vlevo uprostřed), nynější kouč národního týmu • Foto twitter.com/@hcvitkovice

Vzestup ze zadních pozic HC Olomouc 1993/94 Sestava: Cagaš, Blažek, Nejtek – Flašar, Kuntoš, Vavrečka, Jar. Látal, Řezníček, Tejkl, Brejník, Brown – Smeták, Dopita, Slavík, Čikl, Konečný, Nohel, Chalánek, Eichenmann, Navrátil, Pavlík, Černý, Haman, Ministr, Hrstka, Moskal.

Trenéři: Josef Augusta, Lubomír Fischer, Jaromír Přecechtěl Až do premiérového ročníku samostatné české soutěže předvedla v play off největší vzestup Sparta, která v sezoně 1989/90 došla k titulu ze čtvrtého místa. Olomouc to dokázala ze sedmé pozice. Základní část vyhrálo Kladno před Budějovicemi. Obhájci ze Sparty skončili pátí, po výhře nad Zlínem ztroskotali v semifinále na šestých Pardubicích. Ty začal kdekdo pasovat na příští mistry. „Mora“ do té doby mívala blíž k pásmu sestupu, posílením kádru však naznačila, že má vyšší cíle. Tým navíc během sezony převzal Josef Augusta a po dohrání soutěží v Německu přišli ještě Josef Řezníček a Jiří Dopita. Hanácký celek napřed senzačně vyřadil Budějovice 3:0, v semifinále s Kladnem vyhrál rozhodující pátý duel na jeho ledě v nájezdech. Dvěma góly přispěl i odlouděný Eichenmann. Po dvou finále v Pardubicích byl stav 1:1, doma si Olomouc titul nedala vzít. Někdejší vynikající trenér Josef Augusta dovedl Olomouc v roce 1994 k mistrovskému titulu v premiérovém ročníku české extraligy • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Zlato na třetí pokus HC Hamé Zlín 2003/04 Sestava: Murín, Altrichter – M. Hamrlík, Tesařík, Blaťák, Macholda, Nosek, Zubíček, Dlouhý, Vosátko – Leška, Balaštík, Barinka, Veselý, Vlach, Jenáček, Weissmann, Okál, Čech, Záhorovský, Hlinka, Kapusta, Mokrejš, Karný.

Trenéři: Ernest Bokroš, Jaroslav Stuchlík Nemít o sezonu dřív pod sebou odepsaný Havířov, byli snad zralí na sestup. Zlín skončil třináctý, pak se nalodil trenér Ernest Bokroš a víceméně stejný tým vytáhl v základní části na druhou příčku. Pardubicím nebylo vítězství s patnáctibodovým náskokem nic platné. Ve čtvrtfinále je vyprovodila Plzeň. Zlín se prodral v sedmi zápasech přes Třinec a pak si poradil i s ní. V boji o titul neměla nárok ani Slavia nastupující v moderní aréně v pražských Vysočanech. K zázračné proměně výborně poskládanému celku pomohl i výrazný příklon k důsledné defenzivě. Hokej k nekoukání, v prvním útoku však vytvořili nebezpečný tandem král střelců Balaštík a Leška, k zásadním postavám vedle nich patřili Bokrošův slovenský krajan Murín v brance a na beku Martin Hamrlík. „Berani“ třetí finálový pokus proměnili. V letech 1995 a 1999 jim zlato sebral sousední Vsetín. Tým HC Hamé Zlín slaví zisk mistrovského titulu ve finále play off 2004 • Foto profimedia.cz