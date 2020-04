Sestava snů Vsetína: Čechmánek a za ním díra. Legendami Slováci i Rus | iSport.cz

Jak by vypadala vsetínská sestava snů? • FOTO: koláž iSport.cz Olympijští vítězové, mistři světa, reprezentanti… Vsetínem prošla hromada špičkových hokejistů. Zlatá éra na konci minulého století vynesla klubu z Valašska šest extraligových titulů v sedmi letech, k tomu jedno stříbro po porážce ve finále se Spartou. Vybrat ideální sestavu byla fuška, pro nemálo skvělých borců se na nabité soupisce místo prostě nenašlo. Jen v brance byl výběr užší, protože Roman Čechmánek byl jen jeden. A dlouho… Chudší novodobou éru zastupují jen gólman Biegl, bek Němec a útočník Hudler.

Brankáři Roman Čechmánek, Radovan Biegl Vsetín=Čechmánek. Jednoduchá rovnice, platná od gólmanova příchodu do klubu až po transfer do NHL. Skoro dvoumetrová skála, podepsaná pod pět titulů. Za svérázem „Čemanem“ vězí díra. Symbolem pozdější chudší éry je bouřlivák a oblíbenec fanoušků Biegl, jemuž jsme dali přednost před Kamešem či dlouholetým spolehlivým náhradníkem Pešatem.

První obrana Antonín Stavjaňa, Radim Tesařík Mazák Stavjaňa prožil na Lapači úchvatný konec kariéry, který mu po třicítce vynesl další titul mistra světa. Obrana byla několik let jeho. Byť nebyl typickým lídrem, respekt však měl jako málokdo. Energický Tesařík se do mateřského klubu vrátil o chlup později a také se odtud nakopl do nároďáku.

Druhá obrana Ondřej Němec, Alexej Jaškin Pozdější světový šampion Němec při zlaté éře s velkým hokejem teprve začínal. Pevné místo získal až po ekonomickém úpadku a záhy odešel za lepším do Karlových Varů. Rus Jaškin přišel ze Sibiře jako „no name“ a nakonec se stal ikonou klubu.

Třetí obrana Jiří Veber, Jan Srdínko Na první pohled ne úplně hvězdný pár, nicméně velmi spolehlivý. Kladenský rodák Veber strávil na Valašsku pět plodných let, do týmu zapadl skvěle. Srdínko se taky narodil daleko od Lapače, v Benešově. Byl u všech šesti titulů. Oba svého času patřili do reprezentace.

První útok Josef Beránek, Rostislav Vlach, Roman Stantien Tento útok by neměl chybu. Kreativní centr Vlach by řídil celou hru, vybízel spoluhráče neotřelými přihrávkami ke skórování. Dříč Beránek zvládne vše v nadstandardu, vyžívá se nejen v gólech, ale i v soubojích. Stantien? Schopný střelec, bruslař, technik. Slovák, který je ve Vsetíně legendou.

Druhý útok Jiří Hudler, Jiří Dopita, Radek Bělohlav Mladičký Hudler to rozbalil poté, co se vyprázdnila pokladna a zmizely hvězdy. Dotáhl klub do play off a bylo jasné, že je mu Vsetín malý. O Dopitovi je každé další slovo zbytečné. Vedle Vlacha, Stavjani a Čechmánka náleží do „Big Four“ slavného období. Jihočeský univerzál Bělohlav udělal v sezoně 1998/99 v základní části 45 bodů.

Třetí útok Ján Pardavý, Pavel Patera, Martin Procházka Samotný Dopita prohlásil, že ho při záznamech slavných zápasů zaujalo, jak platný byl jeho parťák Pardavý. Vskutku, tohle bylo (nejen) střelecké eso týmu. Kladeňáci Patera s Procházkou se stali symbolem neomezených finančních možností klubu. Olympijští vítězové zářili i ve Vsetíně.