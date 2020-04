Smoleňák učil v televizi tělocvik: Dělal slona. Vyndávací zuby nebyly | iSport.cz

Dostal na povel děti, aby s nimi v přímém přenosu udělal krátký tělocvik. Radek Smoleňák to v pořadu České televize UčíTelka zvládl. Hned na začátku ukázal i svoji výřečnost. Moderátorka do něj rýpla, že je nějaký menší: „Myslela jsem, že přijde větší korba.“ Reakce? „Skončila sezona, tak jsem pohubnul,“ rozchechtal se hokejista Mountfieldu HK pod rouškou.

„Bylo to příjemný, děti mám rád. Baví mě, když je vidět, že mají radost. Jsem rád, že jsem se toho mohl taky účastnit,“ popisoval svoje dojmy pak Smoleňák. S dětmi si užil dva vstupy. „A kdo se na ledě moc nehejbe, vypadá jak kdo? Vypadá jak baletka,“ představoval jeden ze cviků v tom prvním. No a ve druhém měl pro malé svěřence nachystanou hru, kdy se při běhu museli všichni zastavit a dělat slona, zajíce nebo čápa. Plus taky vyhlásil přetlačovanou. „Jsi silnější, než jsem čekal,“ chválil malou holčičku, která se prala statečně s jeho rameny.

Bylo vidět, jak se na výstup chystal. Žádné dlouhé bloumání, co teď. Všechno pěkně navazovalo, rozený pedagog. „Asi by to šlo udělat z voleje. Ale chtěl jsem, aby to děti trochu bavilo a cvičení mělo nějaké napojení na hokej. Takže jsem zavolal Radimovi Jebavému, se kterým dělám v létě přípravu, on se věnuje takhle i menším sportovcům. Trochu jsme to spolu probrali. Bylo to fajn, děti se hýbaly, zadýchaly se,“ vykládal pak.

Z kamer a světel prý Radek Smoleňák trému neměl: „To mi zase nevadilo. Jen jsem si říkal, jak je zvláštní pocit, když to jede přímým přenosem. Musíte přemýšlet, abyste tam nevypustili něco, co byste řekli klukům v kabině.“ Jen nakonec nedošlo na jeho kouzlo s vyndavacími zuby. Umí si je vydělat bez rukou a roztáhnout bezzubý úsměv. Tímhle kouskem před rokem odzbrojil děti v nemocnici, kam před Vánoci vyrazil s Hradcem.

V první řadě mu akci znemožnila rouška. A pak? „Na léto si nechávám zuby našroubovat, aby si na to dásně zvykly, až si je nechám dát po kariéře napevno. Ale už je to profláklý, všechny děti už to stejně viděly a bylo by trapný to opakovat znovu, ne?“ smál se pak po vysílání. Když slyšel, že ne, hned dodal: „Ještě bych mohl mít kolem sebe medvědy na motorkách, pak by to asi bylo dokonalý.“

V úterý hradeckému kapitánovi skončil odpočinkový režim. Ve středu se jde ven poprvé protáhnout a od příštího týdne si už postupně začne přidávat a myslet zase na hokej. I když teď má v hlavě víc jiné věci: „Sport je pořád spíš jen taková zájmová aktivita. Ano, máme štěstí, že jsme v něm našli zaměstnání a je jasné, že hokej čekají asi těžké chvíle. Ale co mají proti nám říkat lidi ve firmách, které mají problémy a podnikatelé, kteří řeší existenční starosti?“.

Sám patří do skupiny hráčů, se kterou se jeho klub domluvil, že se v rámci úsporných opatření vzdá platu za březen a duben. „Sport to bude ještě bolet hodně. Jen bohužel hodně lidí na tom je hůř jak my. Doba je taková, že se musíme koukat, ať se z problému všichni dostaneme. No a pak je potřeba, abychom tu paseku dali zase dohromady,“ věří, že se řádění koronaviru povede brzy zastavit.

