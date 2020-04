Sestava snů Znojma: bílé rukavice a kulomet. Není co řešit. Je v ní i Dopita | iSport.cz

Peter Pucher a Marek Uram, dvě největší legendy znojemského hokeje. Do sestavy snů se vešel i Jiří Dopita • FOTO: Koláž iSport.cz Peter Pucher a Marek Uram. Tohle je slovenská dvojice, se kterou Znojmo trefilo při své desetileté misi v extralize jackpot. K prvnímu patří bílé rukavice a geniální nahrávky, druhý znamenal góly. A koho kolem nich? Dostalo se i na Jiřího Dopitu a na dva útočníky, kteří v klubu působili během celé extraligové éry. Ondřej Kacetl měl pech, že si doma už nejvyšší soutěž nezachytal, ale pro znojemskou „Sestavu snů“ je až gólmanem číslo dva. Chcete napsat názor na tento článek? Vyzkoušejte nové diskuze na iSport.cz. Více ZDE>>>

Jak jsme vybírali „Sestavu snů"? Schválně, jak by vypadala sestava vašeho oblíbeného klubu, kdybyste nemuseli řešit čas? Z každého klubu, který odehrál v extralize aspoň šest sezon, jsme vybrali ideální sestavu napříč jeho historií od roku 1946. Kritéria jsou následující: do sestavy může patřit i slavný odchovanec, který v klubu za áčko nikdy extraligu nehrál, ale hned odešel jako junior do zámoří. Jinak platí, že člen „Sestavy snů" musel odehrát aspoň jednu celou sezonu a zanechat v týmu nějakou výraznou stopu. Tudíž se v sestavě nesmí objevit hvězdný hráč, který dorazil třeba jen během výluky v NHL na pár zápasů. Při výběru jsme upřednostňovali hráče, kteří se něčím blýskli v nejvyšší soutěži.

Brankáři Jiří Trvaj, Ondřej Kacetl Když se Jiří Trvaj vracel v roce 2004 zpátky do Česka, nešel z Ruska do Vítkovic. Zamířil do Znojma. Za 4 roky vynechal jen 14 zápasů, úspěšnost zákroků mu nikdy neklesla pod 92 procent. Když nasadil brýle a narazili jste na něj mimo led, tipovali jste ho spíš na pana učitele. On se stal ale ve Znojmě extraligovou hvězdou, byl silný v základní části i v play off. A Kacetl je odchovanec, kterých Znojmo zase tak moc nemá. Prosadil se v Hradci a v Pardubicích. Jediný mínus? Doma si nikdy extraligu nezachytal, z juniorky vystrčil hlavu až po odhlášení nejvyšší soutěže. Jiří Trvaj se ve Znojmě stal extraligovou hvězdou, na jihu Moravy strávil čtyři sezony • Foto Archiv deníku Sport

První obrana Jan Snopek, David Havíř Oba tady nakopli kariéru. První byl velký a silný, druhý malý a šikovný. Pasují vám k sobě, i když David Havíř odehrál nejvíc zápasů ve Znojmě s Karlem Soudkem. Se Snopkem odešli v roce 2004 do Pardubic, kde vyhráli titul. Havířovi patří v klubu dva primáty mezi beky, nejvíc bodů v extraligové historii (108) a s Pavlem Mojžíšem má nejvíc zápasů (256). David Havíř je nejproduktivnějším bekem Znojma v extraligové historii, celkem naskočil do 256 zápasů • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Druhá obrana Jiří Heš, Radim Bičánek Jedna věc se musí Znojmu nechat, umělo najít hráče, kterým se moc nevěřilo a udělat z nich opory. Heš je klasický příklad. Přišel ve 26 letech, začal sbírat body a dvě sezony dělal kapitána (2000-2002). Bičánek měl céčko na dresu pak taky (2007-2009) a dorazil po roce bez hokeje. Za sebou měl 122 zápasů v NHL a tady se zase nakopl. Hrál hodně tvrdě, v extralize vydržel pak ještě 12 sezon. Radim Bičánek dorazil do Znojma po roce bez hokeje, v minulosti si zahrál i NHL • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Třetí obrana Pavel Mojžíš, Karel Soudek Oba ve Znojmě odehráli šest sezon, nejvíc mezi obránci. Soudek ho pak rok trénoval v první lize a chvíli v EBEL. Na jih Moravy přišel jako veterán, který měl extraligovému nováčkovi dodat sebevědomí. Nejvyšší soutěž hrál už 18 let před příchodem do Znojma, v roce 1981 za Spartu. Mojžíš tady zažil parádní dobu, nikde jinde neměl tak pevné místo v sestavě, jako když byl Orlem. Pavel Mojžíš (vpravo) nastupoval za Znojmo celkem sedm sezon, nikde jinde neměl tak pevné místo v sestavě • Foto Archiv deníku Sport

První útok Marek Uram, Peter Pucher, Radek Haman Řeknete Znojmo a dvě jména vypálíte bleskově: Uram a Pucher. Střelec a nahravač. Zarostlý bomber a elegán v bílých rukavicích. Oni jsou symbolem hokeje ve Znojmě. První tady posbíral 284 extraligových bodů (132+152), druhý 341 (120+221). A dál? Jenom dva hráči tady odehráli kompletních 10 sezon v extralize, Radek Haman je jedním z nich. Mimochodem, tihle tři spolu hráli v extralize, není důvod na tom nic měnit. Ideální první útok. Peter Pucher a Marek Uram, největší dva symboly Znojma v jeho desetileté extraligové historii • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Druhý útok Karel Plášek, Jiří Dopita, Milan Procházka Plášek je druhým symbolem extraligové éry po Hamanovi. Taky byl na soupisce při první euforické sezoně v extralize v roce 1999 a současně při poslední, kdy se Znojmo v roce 2009 sice udrželo, ale pak prodalo licenci. Dopita v roce 2005 už přišel spíš jako lídr než mašina na body, ale stejně patří k nejvýraznějším hráčům Znojma. Procházka tady hrál už druhou ligu, pak první, chytil se i v extralize. Jiří Dopita přicházel do Znojma v roce 2005 spíš jako lídr než mašina na body, své si ale odvedl • Foto Archiv deníku Sport

Třetí útok Roman Erat, Marek Vorel, Patrik Fink První dva tady prožili skvělou část kariéry, podívali se i do reprezentace. Erat si ve Znojmě ve 23 letech odbyl nováčkovskou sezonu v extralize a přesně zapadá do stylu, jakým klub sháněl na začátku posily: levně koupit, skvěle hrát. Vydržel tu sedm let. Vorel byl podobný případ, zažil tady životní 44 bodovou sezonu. A Fink? Kouzelník a dobrý střelec. Znojmu zařídil postup a pak hned měl výbornou první sezonu v extralize (44 bodů). Roman Erat, starší bratr známějšího Martina, strávil ve Znojmě sedm sezon • Foto Michal Beránek (Sport)