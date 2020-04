TOP 100 hráčů extraligy: kus chlapa, gólmani i klíčový parťák Jágra | iSport.cz

POŘADÍ NA 75. - 51. MÍSTĚ | Milan Gulaš suverénem individuálních statistik, Liberec králem základní části a hlavním adeptem na extraligový triumf. To všechno platilo, než finiš soutěže předčasně zrušil zákeřný vir. Kdo je jejím nejlepším hokejistou podle trenérů a dalších respektovaných expertů? Ve druhém díle žebříčku TOP 100 extraligových hráčů si projděte pořadí od pětasedmdesáté pozice až na hranici elitní padesátky. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz. Více ZDE>>>

V hledání aktuálně nejlepšího hráče Tipsport extraligy pomohli Sport Magazínu trenéři týmů nejvyšší soutěže, reprezentačního úseku a další hokejoví odborníci. Dohromady 30 porotců, každý sestavil vlastní žebříček od 1. do 30. místa. S tím, že nejlepší hráč anketního lístku obdržel 30 bodů a každý další vždy o bod míň, 30. místo bylo ohodnoceno jedním bodem. Pořadí v závěrečné čtvrtině elitní stovky najdete ZDE.

Sparta / útočník / 23 let V uplynulé sezoně : 47 zápasů, 31 bodů (13+18)

Z mateřských Vítkovic odešel a musel čelit řečem, že nebojoval, jak by měl. Mluvil o tom i klubový šéf Pavlík.

Kometa / útočník / 22 let V uplynulé sezoně : 49 zápasů, 19 bodů (11+8)

Má za sebou první ročník v extralize a čekalo se od něj víc. Necelých 13 minut ice timu na zápas? To je na něj málo.

Liberec / útočník / 23 let V uplynulé sezoně : 51 zápasů, 15 bodů (9+6)

Zlín / útočník / 29 let V uplynulé sezoně : 42 zápasů, 26 bodů (11+15)

Ml. Boleslav / obránce / 27 let V uplynulé sezoně : 52 zápasů, 18 bodů (7+11)

Mountfield / obránce / 26 let V uplynulé sezoně : 49 zápasů, 5 bodů (2+3)

Kladno / útočník / 24 let V uplynulé sezoně : 51 zápasů, 30 bodů (15+15)

Plzeň / obránce / 27 let V uplynulé sezoně : 52 zápasů, 17 bodů (7+10)

Hrál v první lize, ale když si ho Zlín vytáhl, propracoval se i do první lajny. A nakoukl také do národního týmu!

Zlín / útočník / 23 let V uplynulé sezoně : 46 zápasů, 29 bodů (15+14)

Libor Kašík dovedl Zlín do předkola play off, kde narazí na Olomouc

Dlouho nechytal kvůli zranění po Jágrově nájezdu. Pak ukázal, proč na něm Berani tak visí. Náleží do špičky.

Zlín / brankář / 28 let V uplynulé sezoně : 30 zápasů, průměr inkasovaných gólů na zápas: 2,67, úspěšnost zásahů: 91,52%

Olomouc / útočník / 27 let V uplynulé sezoně : 47 zápasů, 29 bodů (15+14)

Sparta / obránce / 36 let V uplynulé sezoně : 29 zápasů, 9 bodů (3+6)

Sparta / brankář / 26 let V uplynulé sezoně : 32 zápasů, průměr inkasovaných gólů na zápas: 2,57, úspěšnost zásahů: 91,25%

Hlavně díky němu se Rytíři dostali na dostřel play off, předváděl neskutečné věci. Rána pro Kladno, že se zranil.

Kladno / brankář / 24 let V uplynulé sezoně : 40 zápasů, průměr inkasovaných gólů na zápas: 3,05, úspěšnost zásahů: 90,89%

63. Petr Zámorský

22 bodů

Mountfield / obránce / 27 let

V uplynulé sezoně: 33 zápasů, 9 bodů (1+8)

Kvůli zranění to nebyl úplně on. Má na víc, což jasně dokázal v minulých letech. V Hradci to chce předvést v příštím ročníku.