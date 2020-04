Bitva o Pardubice: Pokud vybere radnice Pittera, dá moc Říhovi | iSport.cz

Miloš Říha by se po konci v reprezentaci mohl vrátit do Pardubic • Barbora Reichová (Sport)

Nabídkové řízení na akcionáře v pardubickém hokeji město zrušilo. To znamená, že s Petrem Dědkem a Vladimírem Pitterem, oběma zájemci o podíl v klubu, teď jedná desetičlenná komise. Jasno má být do konce dubna. Pitter okruh svých spolupracovníků veřejně nepředstavil. Ale podle informací iSport.cz by chtěl vsadit na Miloše Říhu staršího. „Bavili jsme se o možnostech, jak bych klubu mohl pomoci v těžkých chvílích,“ říká trenér, kterému skončila smlouva u reprezentace. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz. Více ZDE>>>

Miloš Říha plánuje, že pokud by klub vlastnil Vladimír Pitter, usadí se zase v Pardubicích. Určitě v delším časovém horizontu a v nové roli. „Pan Pitter ví, že tenhle klub je moje srdeční záležitost, tady se nastartovala moje trenérská kariéra a Pardubice pro mě znamenají hodně. Bavili jsme se o tom, jak bych si to představoval já, jakým způsobem by si to představoval on, kdyby tady do hokeje vstoupil a klub vedl,“ prohlásil Říha.

Variant je víc, ale ta nejpravděpodobnější říká, že v Pitterově systému by Říha fungoval nejspíš v roli trenéra s manažerskými pravomocemi. „Měl bych na starosti veškerou agendu, která by se týkala hokeje. Jeho pohled na řízení klubu mě oslovil, pro mě je ideálním kandidátem na majitele Pardubic,“ říká jedenašedesátiletý kouč.

Respektuje i Petra Dědka, druhého kandidáta na získání podílu v Dynamu: „Je to skvělý chlap, který pomohl Vrchlabí tam, kde je. Má za sebou i hodně úspěšných aktivit, daří se mu. S ním ale spolupracuje i Ondřej Heřman a to je jméno, které mi moc nesedí.“

S posledním krizovým manažerem, který vedl klub v koncovce extraligy, se zná z dob, kdy v klubu působil on i Zbyněk Kusý. „Teď na konci extraligy šlo hlavně o to, aby se věci konečně lépe zorganizovaly. To by zvládlo hodně lidí, kteří se pohybují nějakou dobu v hokeji, nejen pan Heřman. Dělat si na tom ale zásluhy? On má přeci i zásluhy na tom, kde teď Pardubice jsou, kam se dostaly a že na tom nejsou dobře. Kvůli němu bych do téhle skupiny rozhodně nešel, i když s panem Dědkem mám dobrý vztah. Tohle je taky jeden z důvodů, proč vidím pana Pittera jako dobrého majitele Pardubic,“ říká Říha.

Nachystal seznam lidí, se kterými by v klubu chtěl pracovat i svoje vize, jak Dynamu vrátit lepší období. „Návrhy a kompetence, jak by všechno mělo vypadat, v hlavě srovnané mám. To samé platí o lidech, se kterými bych chtěl spolupracovat,“ tvrdí. „Rozhodně se klub potřebuje vrátit k výchově talentů, kdy rodiče chtějí dávat svoje děti právě sem, protože to jsou Pardubice a vědí, že se tady pracuje dobře na všech úrovních. Co se týká mládežnického hokeje, byl to jeden z nejlepších klubů v republice. Tam, kde je teď Liberec, byly dřív Pardubice, vyrostli tady velcí hráči. S tím samozřejmě souvisí i kvalitní organizace celého klubu. Dynamo musí začít klapat, ne den ode dne a měsíc od měsíce ale s konkrétní vizí na 3-5 let,“ hřímá Říha.

Velký rozhovor s Milošem Říhou ve středečním deníku Sport a na iSport Premium!

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE